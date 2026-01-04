Biba y coleando

Ojalá cuando estas líneas vean la luz estén en funcionamiento las nuevas bicicletas eléctricas que se incorporan al servicio municipal de alquiler del Ayuntamiento de Badajoz (Biba). En su comparecencia para hacer balance de 2025, el alcalde, el popular Ignacio Gragera, anunció que en los primeros días de enero estarían a disposición de los usuarios los nuevos vehículos, almacenados desde hace ocho meses. Seguramente, desde hace más tiempo.

Hace ocho meses, a primeros de mayo, se recepcionó la obra de los 4,4 kilómetros de carril-bici que recorren el sistema abaluartado. En aquel momento se probaron las siete bases que se colocaron para estos nuevos vehículos eléctricos y su aplicación. Todo funcionaba a la perfección. Pero no podían utilizarse porque el ayuntamiento tenía que contratar a una empresa de mantenimiento. El concejal de Transportes, José Luis González, insistía en que sería «una irresponsabilidad» poner en uso las nuevas bicicletas sin este contrato. Existía uno anterior, para las bicis convencionales, adjudicado a SIE 2000 (el centro especial de empleo del grupo Ruiz, al que pertenece Tubasa, que lleva el servicio de autobús urbano en Badajoz). El contrato terminó en abril y el ayuntamiento ha jurado y perjurado que, desde esa fecha, del mantenimiento se encargan trabajadores municipales. Sea como fuere, la verdad objetiva es que las nuevas bicis eléctricas llevan más de ocho meses almacenadas a la espera de que el ayuntamiento firme el nuevo contrato de mantenimiento, que salió a licitación por más de un millón de euros para dos años prorrogables otros dos. Se licitó en agosto y solo una empresa presentó su propuesta. Adivinen cuál. Desde luego es la que más experiencia acreditada tiene en el servicio en funcionamiento: SIE 2000. En abril terminó el anterior contrato, en mayo concluyó la obra de nuevo carril-bici con todas las nuevas bases para bicicletas eléctricas colocadas y probadas y hasta agosto no se licitó el nuevo contrato. El 17 de noviembre se adjudicó y el 16 de diciembre se ha firmado.

Durante todo este tiempo, en el ayuntamiento dirán que Biba sigue funcionando y no hay por qué dudar. Pero pocas bicis verdes convencionales de alquiler se ven por las calles. Hace meses que no coincido con ninguna. Y en las paradas, las que hay, mejor no mirarlas. La noche de Nochevieja, al filo de las 22.00 horas, de camino a la cena familiar con las empanadas y el tiramisú, al pasar por la base de Biba que existe en la esquina de Juan Carlos I con Menacho alguien llamó la atención sobre la única bici allí estacionada. Si es que a semejante estructura se le podía considerar una bicicleta. Le faltaban el sillín y la rueda trasera y la cadena estaba colgando. Un verdadero esperpento de bicicleta pública de alquiler. Posiblemente, no existe más culpable que el vandalismo, difícil de atajar cuando no se tiene respeto por lo público. Sobre todo cuando lo público está al alcance de todos, a la intemperie.

Recuerdo cuando siendo concejal del área Jesús Coslado, presumía de que el de Badajoz era el único servicio municipal de alquiler de bicicletas que había sobrevivido en Extremadura. Biba comenzó a funcionar en octubre del 2009. En 2015, el servicio renovó su parque de vehículos, incorporando 125 bicis nuevas. El año anterior se había sustituido otro medio centenar, coincidiendo con la puesta en servicio de la parada del centro comercial El Faro. Poco a poco se fueron sustituyendo los sistemas antiguos de las bases por otros más modernos y se ampliaron puestos en algunas, para atender la elevada demanda, que llegó a rozar los 1.600 usuarios. Estaría bien saber cuántos tiene en estos momentos. Aunque lo importante sería recuperar la confianza en entredicho y relanzar un servicio que llegó a ser modélico, ahora que la ciudad cuenta con más kilómetros de carriles para dos ruedas y pedales. Los planes están, pero tienen que cumplirse. Por un Biba vivo.