Las ermitas del arrabal de Telena

La desaparecida aldea de Telenaestaba situada a unos nueve kilómetros de Badajoz en dirección a Olivenza. Era una de las llamadas «aldeas comuneras» que pertenecieron a la capital, como fueron La Mañoca, Albalá, Valdesevilla, Talaveruela, Valverde, La Albuera, Manzanete (hoy La Roca de la Sierra), Villar del Rey o Malpartida. Ya existía Telena en el año 1284, es citada en las antiguas constituciones del obispado pacense. El fuerte y poblado estaban situados en una zona estratégica, frente a Portugal, en un pequeño cerro, rodeado por el riachuelo de Telena, que desemboca frente al Rincón de Caya, por donde se podía llegar a Elvas cruzando el Guadiana a través del llamado camino-callejón, que iba al vado del Chico. El historiador Juan Solano de Figueroa citaba lo siguiente sobre Telena:«Siempre fue suburbio y arrabal de la ciudad. Está sobre Guadiana, [a] una legua de Badajoz, a su medio día. Y, aunque con solo 150 vecinos parecía lugar pequeño, no le faltaba nada para rico. Ya no es nada, porque el enemigo no la dejó sino el nombre, y aún los nuestros se lo quisieron borrar, por ponerle el de San Juan de Leganés. Fue su ruina y la de su iglesia y ermitas un lunes 4 de agosto de 1643».Una real cédula del emperador Carlos V otorgada en Valladolid el 12 de junio de 1551 se incluiría en un libro becerro que el consistorio pacense aprobaba escribir. En él debían figurar las cañadas que tenía la ciudad de Badajoz para evitar que se usurparan. La cañada número veinte era la de Telena. Se cita que empezaba desde el Guadiana, siguiendo por el baldío del Mercadillo, hasta las dehesas de Telena, del Cedeño y La Corchuela. A Telena se podía llegar desde Badajoz por un camino real llamado de Telena, de Albalá o Malos Caminos. Partía del baluarte de San Vicente, «sitio de los molinos o rastrillos de San Vicente, camino de la Granadilla» y llegaba hasta Olivenza. Como zona fronteriza, Telena tenía su propia aduana. Se arrendaba anualmente y en 1590 se pagaban al consistorio 500 reales en tres pagas.

EnTelena existió la ermita de San Pedro y San Francisco, que ya se estaba construyendo el 16 de febrero de 1575. Se la cita en el testamento de Antonio Rodríguez Barrero, vecino del arrabal:«Ítem mando a la dicha iglesia del dicho lugar un ducado de limosna y otro medio ducado a la ermita de San Pedro y San Francisco que se hace cerca del dicho lugar».Es de suponer que estaba cercana a la fuente del mismo nombre. Solo futuras excavaciones nos sacarán de la duda, si es que todavía quedan restos de sus cimientos. Ya existía la iglesia parroquial de la Concepción, más conocida como de Nuestra Señora del Rosario, en 1541. En este año comienzan los libros sacramentales que todavía se conservan, pero debía ser anterior. En 1592 se hacía un reconocimiento de censo por Juan Lorenzo, vecino de Telena. Se cita que tuvo unas tierras en ese arrabal «entre la fuente de dicho arrabal y la ermita de San Francisco».

La ermita de San Pedro y San Francisco no aparece señalada en el conocido plano de Telena de 1647 enviado por el marqués de Leganés ni en el de Leonardo de Ferrari, quizá por estar fuera de la fortificación. La ermita no fue destruida por los portugueses el 4 de agosto de 1643. Así lo podemos comprobar en 1656 en el testamento de la viuda María Gutiérrez, vecina de Badajoz, pero que antes lo fue de Telena:«Declaro que tengo tres suertes de tierra, que fueron viñas, una tierra de dos mil cepas abajo de la ermita de señor San Francisco, arrabal de Telena».Aunque el lugar fue arrasado por los portugueses en el siglo XVII, todavía en el siglo XVIII estaba en pie su ermita o iglesia parroquial. En 1769 se venden unas tierras «de cabida de tres fanegas en sembradura en dicho sitio de Telena, que linda por la parte de abajo con huerta de Nuestra Señora y por otro lado con la ermita de dicha imagen». El fuerte también estaba en pie en 1773, cuando se escrituraba una trasmisión de un censo«que Nuestra Señora del Rosario de Telena tiene y posee en propiedad de dos cortinales de tierra, uno de dos fanegas y el otro de tres cuartillas, más o menos, en sembradura inmediatos a su ermita extramuros de la ciudad, el primero linda por el naciente con el arroyo que llaman de Telena; al medio día con huerta de dicha soberana imagen; al poniente con fuerte de la ermita; y mirando a la ciudad con solares de las casas del lugar de Telena». La imagen de la Virgen del Rosario se trasladó a Badajoz, pero se desconoce su paradero.

Telena. Leonardo de Ferrari, circa 1647. / LA CRÓNICA

El origen del nombre del fuerte de San Juan de Leganés se debe a la persona que lo mandó construir, que fue Diego Felipe de Guzmán Dávila, I marqués de Leganés, vizconde de Butarque, gobernador y capitán general de las armas de Extremadura por aquellos años. Leganés era por el marquesado que le concedió en 1627 el rey Felipe IV sobre la localidad madrileña, antes llamada Legamar. Igual que Valverde de Leganés. Por eso se añadió el nombre de Felipe, en agradecimiento al rey. Desconozco por qué le añadió el antenombre de San Juan, quizá por devoción al santo, pues en su testamento lo escogió como «abogado». Complementaría como gobernador de las armas a Enrique Enríquez Pimentel y Osorio, marqués de Távara, que se despedía en 1648. Después del marqués de Leganés llegaría a Badajoz Ghislain de Bryas, llamado barón de Molinguen. De origen belga, fue maestre de campo y caballero de la Orden de Calatrava. Ocuparía este cargo temporalmente mientras estuviese fuera de la ciudad en campaña el marqués de Leganés, que se marchaba de Badajoz el 3 de diciembre de 1650. Tras rendirse, el fuerte de San Juan de Leganés cayó en manos portuguesas en septiembre de 1646, aunque ya estaba en poder español de nuevo en 1648. Martín de Herrera Monzón nombraba a Rodrigo Vicente para que«sirva mi oficio de tal mayordomo del dicho tren de la artillería en el fuerte de San Juan de Leganés, y como tal mayordomo, pueda recibir todas las municiones y pertrechos de guerra tocantes y perteneciente a dicha artillería».

Los restos de la ermita o parroquia de Telena se arrendaban tras la Guerra de la Independencia en 1813. Lo hizo el cabildo de la catedral a Juan Barreros de Sosa por 24 años. El poblado de Telena estaba totalmente arruinado, lo único que quedaba en pie era su iglesia, con algunas habitaciones contiguas y varias tierras abandonadas que le pertenecían. La ermita estaba muy deteriorada, sin puertas ni techos y había sido utilizada para encerrar ganados, por lo que se arruinaría si no se le hacían varios reparos. Juan Barreros proponía criar su ganado en la zona y pedía la cesión de la ermita y aledaños por 40 años. Ofrecía a cambio reparar la ermita para celebrar la misa en ella todos los días festivos. El cabildo acordó cedérsela, aunque solo por 24 años, hasta el 29 de septiembre de 1837. Juan Barreros se encargaría de reparar la ermita, siendo de su cuenta los vasos sagrados y otros ornamentos que se requerían para ello, además de arreglar las habitaciones para resguardo de la gente que acudiría. Se obligaba a que se pudieran decir misa todos los días festivos del año para que participasen los labradores del entorno, siendo de su cuenta la limosna que se le debía dar al sacerdote, así como el gasto de oblata (pan y vino. Tendría que plantar la huerta con árboles y legumbres. En los doce primeros años él se quedaría con todo lo que produjesen las tierras. Por los doce restantes, pagaría solamente tres fanegas de trigo de buena calidad al año al cabildo. Tal fue la devastación de los terrenos que circundaban la ciudad de Badajoz que quedó reflejado en las actas municipales de 1775:«La guerra sufrida en esta provincia desde 1640 con ocasión del levantamiento de Portugal, hasta el año de 1668, dio motivo de infinitas hostilidades, siendo una la de la tala y devastación de las arboledas del término de Badajoz, la del principio de siglo, hasta el año de 1713, ocasionó iguales y semejantes daños». Se talaron todos los olivares, viñas y árboles frutales, imprescindibles para la alimentación de la población.