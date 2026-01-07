Nos quedamos sin barras

Nos estamos quedando sin barras. Y el punto de inflexión fue el después del covid. Tras meses de persianas bajadas, normas y miedo, muchos bares reabrieron distintos: menos personal, más cautela y más control. En ese nuevo orden, la barra -exigente en oficio y difícil de «organizar»- empezó a sobrar. No hay carteles de aviso ni debates públicos. Un día entras en un bar de toda la vida y la barra ya no está. O se ha quedado en un rincón, convertida en apoyo para cafés para llevar. Y con ella no se pierde un mueble: se pierde una forma de vivir el bar y, con él, una manera de convivir.

La barra ha sido el corazón del bar español. No un complemento: el eje. El lugar donde se bebía de pie, sin reserva ni reloj, donde el vecino entraba cinco minutos y salía con medio barrio actualizado.

En la barra se mezclaban generaciones, oficios, ideologías y horarios. Coincidían el albañil y el funcionario, el jubilado y el estudiante, el que iba con prisa y el que no. Era un espacio democrático: el que entraba, estaba dentro. Sin filtros, sin jerarquías, sin mantel. Y aun así la estamos dejando morir.

En muchos bares de San Roque, San Fernando, Valdepasillas, Ciudad Jardín, Antonio Domínguez o la Urbanización Guadiana, la barra se ha ido encogiendo mientras crecían las mesas. Donde antes había parroquianos apoyados con un vino en la mano, ahora hay mesas altas «para optimizar el espacio». Optimizar: la palabra comodín que todo lo justifica. Todo se mide en rotaciones, ticket medio y tiempos de ocupación. La barra no rota igual. La barra no se controla. La barra es imprevisible. Y eso se penaliza. A esto se suma un problema estructural del que se habla poco: la falta de relevo generacional.

Muchos bares resisten gracias a quienes los levantaron hace décadas, camareros de barra con memoria, temple y presencia constante. Pero llega el momento de pasar el testigo y no siempre hay quien lo coja. Y cuando lo hay, muchas veces se elige un modelo más simple, más «gestionable», menos exigente. La barra requiere experiencia, intuición y compromiso diario. Y cada vez hay menos gente dispuesta o preparada- para sostenerla.

Porque en la barra el cliente manda más de lo que conviene. Decide cuándo entra y cuándo se va. Consume poco o mucho. Pide, pregunta, opina. Habla con el camarero, con el de al lado o con nadie. No se ajusta a un guion cerrado. Y el bar contemporáneo, cada vez más, exige guion, protocolo y previsión. La barra es un espacio indisciplinado. Y lo indisciplinado estorba. No es solo cuestión de estética. Hay razones económicas, normativas y laborales empujando en la misma dirección: falta personal formado, las inspecciones aprietan, los metros cuadrados se rentabilizan al céntimo y atender una barra exige oficio, psicología y vocación. La barra no se improvisa: se aprende. Y quizá ahí esté parte del problema: hemos dejado de formar camareros de barra y hemos empezado a formar simples despachadores.

Pero también hay una renuncia por parte de todos. Del hostelero que asume que «ya no merece la pena». De la administración que regula sin entender el papel social del bar. Y del cliente que acepta sentarse siempre, pedir siempre, consumir siempre igual. Hemos normalizado que el bar sea cómodo, ordenado y previsible, aunque eso signifique vaciarlo de contenido humano.

Porque sin barra el bar se empobrece. Pierde al cliente solo. Pierde al jubilado que entra a media mañana, al repartidor que para cinco minutos, al trabajador que se toma un vino rápido antes de subir a casa. Pierde al chaval que aprende a pedir mirando cómo se hace. Pierde el ruido de fondo, la conversación cruzada, el comentario espontáneo, la confianza de pedir «ponme lo de siempre» sin decir nada. Pierde calle.

La barra es una escuela no escrita. En ella se aprende a compartir espacio, a esperar turno, a escuchar al que no piensa como tú. Se aprende a convivir. En mesas aisladas, en grupos cerrados y turnos cronometrados, todo eso desaparece. Cada cual en su burbuja. Cada conversación encapsulada. Cada cliente convertido en comensal, nunca en parroquiano.

En algunos bares del Casco Antiguo, pero sobre todo en bares de barrio -San Roque, San Fernando, Valdepasillas, Ciudad Jardín, Antonio Domínguez o la Urbanización Guadiana -aún sobreviven barras vivas, gastadas, imperfectas, con camareros que saben mirar antes de preguntar y escuchar antes de servir. Barras donde todavía pasan cosas, donde el cliente entra sin avisar y apoya el codo sin pedir permiso. Pero son excepciones. No porque no funcionen, sino porque el modelo dominante empuja justo en la dirección contraria: más comedor, más carta, más foto, más reserva online y menos barra. Menos riesgo. Menos roce. Menos vida.

Y aquí está la parte que incomoda: esta desaparición tiene algo de derrota colectiva. Hemos aceptado sin protestar que nos quiten el lugar donde hablar con desconocidos, donde escuchar historias ajenas, donde el bar no era solo servicio, sino relación. Nos hemos acostumbrado a entrar, sentarnos, consumir y marcharnos sin dejar rastro. Y eso no es progreso; es empobrecimiento. Defender la barra no es nostalgia. Es resistencia. Es entender que la barra es patrimonio cotidiano, no protegido, pero esencial. Porque cuando desaparece una barra no se pierde solo un sitio donde apoyar el codo: se pierde conversación, se pierde mezcla, se pierde identidad. Se pierde barrio. Y sin barra, no hay bar. Y sin bar, no hay barrio.