Contigo pan y libros

Hay días que huelen a pan, a pan recién hecho que te trasladan al pueblo cuando eras chica o chiquinino. A esas panaderías con horno antiguo, del que salía pan crujiente, recién hecho, calentito y lo llevabas corriendo a casa para el desayuno, sin tostar ni ná, que bien rico que estaba con la mantequilla derretida, con la cachuela o la nocilla en la merendilla.

Así huele Pan Contigo, su horno nos traslada a épocas antiguas en pleno centro de esta ciudad nuestra que cada vez es más moderna.

Eugenio Garrido es uno de esos amigos que conservo desde la época scout, hace añitos ya. Compartimos excursiones de fines de semana para descubrir una naturaleza a la que aprendimos a querer y conservar. Campamentos de verano en la montaña de Gredos, la Vera y algunas playas del sur. Actividades con las que nos hicimos mayores en torno a una filosofía: intentar dejar el mundo mejor que lo encontramos y hacer cada día un acto de buena voluntad, por alguien, sin esperar nada a cambio.

Eugenio, es de esas personas que se reinventó e hizo posible un sueño, compartido por el amor de su vida, Sol Martínez Luengo. Hacer pan, pan de verdad en el año 2014, cuando casi habían desaparecido los hornos de pan de las ciudades grandes y pequeñas. Imaginó un lugar en el que además de hacer pan, y otras ricuras dulces y saladas, también sirviera para hacer talleres culinarios, mercados solidarios y otras propuestas culturales. Qué mejor que Pan con Libros…y Almendras. No, no es un nuevo producto de Pan Contigo, es la última de sus actividades, la presentación en Badajoz de una obra literaria, ‘Almendras Amargas’.

Pero todo comenzó unas semanas antes del 2 de enero, fecha del evento. Una llamada de Lourdes Falero, hermana de la autora, y familia, ya que compartimos tía y primo, me invitaba a hacer las labores de presentación del libro de Soledad Falero.

Nadie en la familia ni en el instituto en el que da clases ni sus amigas sabía que Soledad había dado a luz una nueva criatura.

Esta vez no era un hijo o una hija, ya los tiene, ni un cuento, ya ha escrito un gran número de ellos, era una novela.

Conocedoras ambas de mi devoción, por una parte a la literatura y por otra a todo tipo de eventos, me hicieron un regalo. Sí, para mí es un regalazo hacer las labores de presentación de una obra que había devorado, en dos días, porque desde que abrí el paquete que contenía ‘Almendras Amargas’ no me pude contener. Me causaba muchísima expectación que Sole, a quien conozco desde pequeña, hubiera escrito un libro.

Ahora que lo pienso, es la Jo de Mujercitas…Su casa de Muñoz Torrero, en la que pasamos muchas tardes, estaba llena de chicas. Cuatro hermanas y una Paquita madre, acogedora y siempre con una sonrisa. Le perdí la pista cuando se fue a estudiar a Cáceres…Filología Hispánica en la Universidad de Filosofía y Letras. Ahora, volvía a Badajoz a causar sensación con su hijo literario.

Porque, un día de enero, en el que la gente nos volvemos locas como pajes de los Reyes Magos, a los que no da tiempo a realizar todas sus labores sin ayuda, congregar a más de sesenta personas, en una presentación de un libro, no es habitual.

Allí estaba parte de la familia, muchísimas amigas y amigos, y público que participó de una manera muy especial, dando a Soledad el tiempo para hablar de sus personajes en los que las mujeres, Susi, Alba, Tessa, Julia Parker, se mezclan con Valentín, Remigio, Jaime, Arsenio. Vaya personaje que va creciendo en el libro de una manera increíble. Pasa de caer fatal, a hacerse una de las voces narradoras. Tiene esta novela tres formas de narrar, de escritura, de colores.

Desde su primer capítulo, en el que el asesino negro fondo, letra blanca, te revuelve las tripas, se combinan tres formas de contar una misma historia. Multiperspectivismo, vocablo difícil de pronunciar para las de Badajoz, que como yo, tenemos el acento bien marcado.

Tres visiones de una misma historia, que no es sólo una, son muchas. No es esta una novela negra, ni una novela de amor. Son varias historias en las que se entrelazan muchos personajes que os van a sorprender. Sus referencias a nuestra Plaza Alta, a Badajoz, a toda Extremadura se suceden en el libro y eso me llena de orgullo. Estamos de moda, somos tendencia.

Ya era hora de que el orgullo extremeño nos saliera del corazón. Que pongamos voz a lo nuestro y lo reivindiquemos. Han sido muchos años de disimular nuestra forma de no pronunciar las eses finales y de aspirar la h con vergüenza, ni una vez más. Después de saborear su obra y su presentación, la veo como un guion de cine. Qué bonitos los paisajes que describe vistos con ojos de cineasta. Ahí lo dejo, para mi gente del mundo del cine, que me ofrezco para mostrarles Extremadura por dentro y por fuera. Como escribí mientras ella hablaba…

Soledad se estrena como novelista, pero no como narradora. Ella escribe a boli y libreta en la que van creciendo sus personajes, con diferentes colores que después serán un arcoíris muy especial. Drama, thriller psicológico, estructura novedosa, crímenes, amor, un poquito de sexo, que es muy bueno para la piel y el corazón. Culpa, deseo, identidad, venganza y sangre. Novela negra o no, cuando la termines nos cuentas.

Contigo Pan y Libros, nunca más Almendras Amargas.