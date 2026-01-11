Como Pilatos

En Badajoz no se han terminado de recoger las luces de Navidad y ya resuena el Carnaval. Desde hace meses, comparsas, murgas, grupos de animación y pandillas de espontáneos preparan sus disfraces, repertorios y coreografías. Este fin de semana se celebran los sorteos del concurso de murgas y de los desfiles de esta fiesta de Interés Turístico Internacional. El Carnaval de Badajoz está a la vuelta de la esquina y aún no se ha cerrado -ni se ha abierto- el debate sobre cómo resolver la organización del gran desfile del domingo, para que no se prolongue más de diez horas, algo insoportable para el público y para quienes salen en los últimos puestos, cuando apenas queda gente sentada y la noche se ha echado encima del recorrido.

Como dice un compañero de fatigas, puede que no haya que tomar ninguna decisión y simplemente se deje crecer por si solo el desfile, que dure las horas que tenga que durar, que los grupos se vayan colocando y salgan a mostrar el trabajo de tantos meses y que el público entre y salga del circuito dejándose guiar por un programa. Y el que quiera y aguante, que se mantenga horas y horas en su silla contemplando a todos los participantes, como si de un enorme ‘comparsódromo’ se tratase, semejante a los sambódromos de Brasil.

La diferencia es que estos últimos son instalaciones permanentes, a modo de estadios, en los que desfilan durante horas las escuelas de samba y las carrozas y de los que el público entra y sale. En Badajoz el comparsódromo está en la calle, recorre varias céntricas avenidas, que se cierran durante horas al tráfico de vehículos, de peatones y al devenir de la ciudad. Santa Marina, Enrique Segura Otaño y Europa pueden permanecer cerradas doce horas de un domingo, catorce, veinte. ¿Cuánto tiempo sería asumible para no interferir en el funcionamiento diario de la ciudad? Hay que tener en cuenta además la suciedad que genera y el trabajo posterior de limpieza viaria que requiere. Sin contar las labores previas de retirada de vehículos y de prohibición de aparcar en el recorrido, con el perjuicio consiguiente. Todo sea por el bien del Carnaval, claro está.

A esta imagen se encamina el gran desfile del domingo del Carnaval de Badajoz si quien debe tomar una decisión sobre su organización no lo hace y deja la solución en manos de los participantes, que parece que no se van a poner de acuerdo, si ni siquiera son convocados a una misma mesa, todos juntos, para analizar pros y contras de las posibles alternativas.

Durante la presentación del Carnaval, preguntaron al concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, sobre la duración del gran desfile del domingo, que cada año se alarga más. No se ha avanzado nada. Reconoció que el debate existe: en los medios de comunicación, en la opinión pública y entre los grupos participantes. En el único foro donde no se ha debatido ha sido en el ayuntamiento, que es donde se puede y se debe tomar alguna decisión. Casablanca dijo que no existe aún ningún acuerdo sobre cómo enfocarlo para que todos los grupos se vean beneficiados o a ninguno perjudique.

A pesar de las dimensiones que ha logrado el Carnaval de Badajoz, aún no existe una comisión o un consejo que aglutine a todas las partes que tienen algo que decir para tomar decisiones consensuadas sobre su organización. Casablanca se enorgullece de que la fiesta siga atrayendo a más participantes y que el desfile del domingo sea el mayor de Europa.

Pero para la próxima edición no existe aún ningún acuerdo sobre cómo enfocarlo. «Seguiremos hablando viendo cómo evoluciona en los próximos años, ya estamos trabajando en diferentes modelos de cara a que pueda seguir creciendo mucho más», asegura, aunque no concreta cuáles son esos modelos. Lo que sí deja claro es que la decisión no la pueden tomar «ellos solos», sino «de la mano de todas las agrupaciones». Eso es huir de la responsabilidad de decidir. Como hizo Pilatos.