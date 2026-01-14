Fósiles culturales

Aunque el de fósil cultural no sea un concepto de uso muy generalizado, es útil tenerlo en cuenta, siquiera sea porque estamos rodeados de ellos. En resumen, un fósil cultural es aquel elemento de una cultura cualquiera que se formó en el pasado según los conocimientos o las necesidades de ese momento y que sigue utilizándose en el presente a pesar de que hayan cambiado, incluso radicalmente, los conocimientos y las necesidades, con lo que dicho fósil ha perdurado a pesar de su inutilidad o de su inadecuación a lo que se sabe o a lo que realmente interesa.

Pongamos un ejemplo. Los zapatos lustrosos y bien limpios. No puede negarse que higiénicamente sea preferible que lo estén, pero el que le demos tanta importancia es un fósil cultural. Hasta hace no demasiado, en términos históricos, las calles y caminos no estaban empedrados ni mucho menos enlosados. Eran de tierra, con lo que eran polvorientos en las estaciones secas y embarrados en invierno. Entonces, en ese pasado, los nobles, los ricos y acaudalados no pisaban la calle ni los caminos: iban en literas, carricoches, a caballo o en algún otro medio similar. Cuando en una reunión de las élites sociales se presentaba alguien con los zapatos sucios, era signo manifiesto de que había tenido que pisar la calle, de que carecía de la riqueza suficiente como para tener caballo, carricoche, litera o similar. Es decir, en aquella reunión estaba de más. Podría ser noble, incluso importante, pero carecía de lo que de verdad allí importaba, dinero.

No deja de ser una curiosidad, casi inocente, pero hay algún fósil cultural más profundamente arraigado en nuestra cultura. Cuando se informa a los niños, para explicarles la reproducción, que papá pone una semillita en mamá, etc., se está recurriendo a unas nociones muy antiguas sobre la biología. Apuntemos antes de explicarlo que hasta 1827, hace menos de un siglo, no se descubrió y explicó el funcionamiento del óvulo femenino; cosa que hizo Karl Ernst von Baer. Es decir, hasta entonces nadie, en ninguna parte del mundo, sabía cómo funcionaba en realidad la reproducción. Solo se sabía que el semen o esperma, palabras que significan semilla, uno proveniente del latín, otro del griego, era inyectado por el macho, humano o no, en la hembra y que eventualmente nacía un bebé. Como esto era lo único que se sabía con certeza se recurrió para explicarlo a la similitud con otro hecho conocido, que es la reproducción en la agricultura: se plantan las semillas y sale la cosecha. Dependiendo de las condiciones de la tierra, saldría una cosecha mejor o peor, como en la evangélica Parábola del Sembrador. Así entendido, el papel de la hembra, mujer en el caso de los humanos, era puramente pasivo, el del huerto en la producción de lechugas.

Antes de ponernos a juzgar a quienes así pensaban antiguamente, debemos admitir que dados sus conocimientos reales, era una explicación razonable, coherente, casi, casi, científica. Ahora bien, de esta explicación y conocimiento, se derivaron otras consideraciones sobre el papel social de la mujer y de su naturaleza, que desde nuestros actuales conocimientos, intereses comunes y necesidades son ya inaceptables porque no se sustentan en realidad conocida alguna. Bien es verdad que las pautas culturales tardan muchos años en cambiar y lo que hoy sabemos sobre las distintas formas de reproducción, óvulos, cromosomas, ADN-ARN, son tan recientes que todavía estamos en trance de incorporar todas las consecuencias de su existencia a nuestro discurso socio-cultural.

Esto de los fósiles culturales puede ser interesante como divertimento, pero conviene que tengamos los ojos y la mente abiertos para detectarlos, no vayamos a caer en anacronismos como pensar que los niños vienen de París o de una mera semillita. Antiguallas sobradamente superadas.