Ciudad de San Andrés

Ya se fueron los Reyes Magos. Salieron de un pesebre en conflicto y vuelven a un Oriente Medio en el que su población ha dicho ¡Basta ya! a la tiranía. Ojalá les hayan llevado vientos de libertad que desaten hiyabs extremistas a las mujeres iraníes. Que puedan soltar sus melenas al mundo. Todas ellas nos están dando un ejemplo de valentía muy importante.

Los Reyes nos recuerdan que las ilusiones infantiles no acaban, que siguen viviendo en cada corazón, en los nuestros y en el de todas las personas que la tarde de Reyes, a pesar del frío que penetraba hasta el fondo del alma, inundaban las calles de gorros de colores, bufandas infinitas, carritos infantiles con mantitas a juego, guantes calentitos y paraguas. Éstos, hace años que funcionan como atrapacaramelos. Sí, no eres nadie si vuelves a casa sin una buena ración de ellos. ¡A los camellos que acompañan a sus Majestades, les encantan!

Mi Rey fue siempre Gaspar. Como éramos tres, a la del medio, el segundo.

En casa nos dejaban una carta, con letra igualita que la de mi padre… y con consejos que les había susurrado mi madre.

«Portaos bien en el cole, estudiad mucho, haced caso a vuestros padres, no discutáis entre vosotros».

Esa noche, volví a poner mis zapatos rojos junto al balcón, para que los llenaran de Vida, Pura Vida, Amor del bueno, Encuentros que permanezcan, Sueños que se cumplirán, Músicas que crujan, Besos de película, Abrazos que nos hagan sentir en Paz, que nos hace mucha falta.

Además, he tenido mucha suerte porque he descubierto que el Paje Principal de Gaspar era uno de los vecinos de nuestro Casco Antiguo.

Qué bien ha enseñado a bailar flamenquito Jesús Ortega a su Gaspar Rey. Lo ha enseñado tan tan bien, que se ha hecho viral el baile que con todo su arte ha ido realizando sobre su carroza para amenizarnos durante el recorrido por Badajoz de la Cabalgata. Incluso la Niña Pastori lo ha compartido en sus redes cuando magistralmente bailaba en el templete de San Francisco su villancico navideño ‘Entre zambombas, palillos y panderos, alegría que ha nacido dios’. Sanfran se puso a bailar como si ya fuera carnaval.

Después de su trabajo como Paje Real ha vuelto a sus quehaceres artísticos, a su Tablao Íntimo Flamenco que realiza en su actual academia y que esperamos con ganas sea una realidad en la calle Moreno Zancudo.

Ahora junto a su marido, otro artistazo del mundo de la danza y del teatro, Juan Carlos Guajardo, construyen su hogar junto a nuestra plaza de Cervantes.

Pero si nos preguntas a cualquiera de Badajoz, te diremos que es la plaza de San Andrés o de las tres mentiras, ya que quien preside desde lo alto con su paleta y pinceles de bronce es Zurbarán.

A su pedestal de piedra se subió el pintor, en 1932, después de que su autor. Aurelio Cabrera, terminara de crearle y le permitiera disfrutar de una libertad eterna. Una fuente, una plaza de empedrado portugués que a mano instalada forma estrellas y un jardín de flores.

Desde entonces nos mira y dibuja en un cielo de texturas barrocas el ir y venir de Badajoz al pasar por su plaza.

No sabía Zurbarán que en la iglesia a quien se iba a venerar todos los 28 de cada mes era a san Judas. ¡Y de qué manera ¡

Desde las ocho de la mañana parece la plaza San Andrés Square. La cuarta con la octava de Badayork, llena de coches en doble fila y cientos de personas con muchísima fe, que le veneran y le piden sus imposibles. Alguno se cumplirá, seguro.

Yo soy más de quedarme en el Muxu, beso cariñoso en vasco.

En el Muxu, uno de esos días en los que Ainhoa o Toni me invitaron a degustar una granizada de limón con vino extremeño, aparecieron en escena los señores Ortega y Guajardo.

Ante un auditorio de personas que habitamos en torno a la plaza nos sedujeron con una propuesta que hicimos nuestra. Renombrar la plaza y calles aledañas: Ciudad de san Andrés.

Somos Casco Antiguo, pero somos algo más.

Somos esa parte de Casco Antiguo con identidad de barrio. Con Sidi, que tiene una historia de amor preciosa y que algún día os contaré. En su tienda puedes recoger un paquete porque no estabas en casa cuando llegaron los repartidores, o para las compras a cualquier hora.

El Ajo Negro, en el que Pepe siempre recuerda tu bebida preferida.

Nos mezclamos vecinos de toda la vida con nuevas que ya no lo somos, con familias de etnia gitana que llegaron mucho antes que nosotras. Otras que han comprado casas antiguas para reformarlas con amor y luz. No deseamos que las siga okupando la oscuridad de la droga.

Los últimos en llegar, la gente de paso que ocupa los numerosos apartamentos turísticos y que con sus maletas de fin de semana le dan un toque viajero a la zona.

Ciudad de San Andrés es corazón, arte, música, iniciativa y gente. Gente que nos cuidamos, nos queremos y deseamos formar barrio, ciudad.