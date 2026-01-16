El poder de la información

Decía Sócrates que sólo hay un mal: la ignorancia. Todo el mundo habla de la salud bla...bla… pero de verdad, de verdad de la buena ¿hacemos todo lo posible por conservarla? Unas veces porque yo lo valgo y otras por ignorancia, la cuestión es que nos jugamos el tipo -yo creo que casi sin darnos cuenta- hasta que las consecuencias, pues son las que son.

A veces se lleva uno las manos a la cabeza cuando oyes en todas las variantes de las redes sociales consejos de salud, y cómo se recomiendan (ahora muy de moda) los suplementos/complementos nutricionales sin saber si es correcto para nosotros, que lo que le vale a mi prima, a mi vecina Pepi, no tiene por qué valerme.

Se consume mucho la vitamina D sin prestarle la mas mínima duda. Habría que preguntarse tantas cosas, por ejemplo: pero ¿usted se ha hecho una analítica para saber si la tiene baja? O sea, que a lo mejor no le hace falta y se está acumulando esta vitamina en el tejido graso con las consecuencias que todo ello conlleva para su salud. Más ejemplos, seguimos. Además, me tomo un comprimido de vitamina C, a pesar de tomar naranjas, fresas, kiwis y pimientos rojos. Al menos el exceso de esta vitamina se elimina por la orina y así seguimos con numerosos suplementos/complementos nutricionales porque me lo dijo mi amiga o porque lo toma la instagramer de turno, que nos lo recomienda porque sus cuentas bancarias cada día se hacen mas suculentas, sin pensar en el perjuicio que ocasionan a nuestra sociedad las recomendaciones de todos los magnesios del mercado, amén del consumo exacerbado de las proteínas sin controles ni en su fabricación ni en su distribución ni cantidades convenientes con sus correspondientes controles que habría que llevar. Total, que esto no sabemos cómo controlarlo. No estaría de más que se regulase todo este tema y fuésemos conscientes de las cojeras que tiene porque soñar es gratis.

Me encantaría soñar despierta y pensar que va a existir una sociedad más alfabetizada en temas de salud, pero además desde la base, desde la infancia.

Me pregunto por qué no hay una asignatura que se llame Educación para la Salud. Así tendríamos niños/as más sanos, más formados y con criterios para poder decidir en torno a qué tipo de alimentación quieren tener o al menos ser conscientes de lo que ingiere.

En treinta años se ha triplicado el consumo de ultraprocesados y esto representa una amenaza sistémica para la salud pública, sobre todo en sectores de población mas vulnerables y con menos recursos.

Deberíamos ser mas exigentes a la hora de comprar alimentos, porque comer bien empieza en la lista de la compra, saber interpretar los etiquetados, los conservantes, saber que en las estanterías del súper los yogures no suben las defensas, que tienen potenciadores del sabor, que están llenos de azúcar y no se puede decir que la industria alimentaria nos engaña, porque cumple la ley, pero la estira al límite.

Deberíamos desterrar los ultraprocesados como quien huye del fuego, pero claro se me olvidaba que no nos informan de forma global de los contras de todos estos alimentos ultraprocesados y por qué se permite la comercialización de estos con sustancias que son tan nocivas para la salud? De verdad, no lo entiendo.

Me pregunto en voz alta: ¿nuestros ciudadanos saben lo que son alimentos ultraprocesados?, ¿los saben distinguir? Hay un sector enorme y no estoy exagerando cuando digo que personas con formación tampoco saben diferenciar los alimentos ultraprocesados de los que no lo son.

Hablamos de salud, nutrición y prevención de la obesidad, que tanto daño hace también a nivel de salud mental.

Me gustaría soñar con hojas de rutas que nos lleven a una sociedad con conocimientos en alimentación saludable y sostenible, en centros escolares y en general para toda la población a partir de productos ecológicos, frescos y de temporada, a través de la apuesta y desarrollo de la producción agraria ecológica.

Me encantaría que las madres desterraran de una vez por todas los tuppers de plástico, que hubiese una subvención para desterrarlos y de esa manera las amas de casa conservaran los alimentos de forma saludable. Los tuppers de plástico en contacto con alimentos muy calientes desprenden partículas como microplásticos y bisfenoles que son muy peligrosos porque a largo plazo tienen efectos cancerígenos y enfermedades que afectan al sistema inmunitario. Y así podríamos seguir con multitud de ejemplos.

Si nos adentramos en el mundo de la cosmética, dermocosmética también tenemos filón donde navegar.

Desde El Gran Tour de la Salud en La Crónica de Badajoz iremos desmenuzando dudas e inquietudes que puedan surgir. Todo con rigor desde el conocimiento adquirido a lo largo de más de 25 años de profesión farmacéutica. Yo, como farmacéutica de nuestro querido Casco Antiguo (a partir de ahora me referiré a él como Casco Histórico), intentaré aclararos muchas dudas para así mejorar vuestra salud y juntos poder hacer una sociedad más informada y más saludable.

Está claro que la información es poder. Por tu salud, Badajoz.