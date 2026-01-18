Ibarra dixit

La imagen que acompaña este artículo es de una entrevista publicada el 28 de diciembre. Nada inocente. Había pasado justo una semana desde la celebración de las elecciones autonómicas, cuyo resultado supuso un batacazo sin paliativos para los socialistas extremeños. Quien fue presidente de la Junta y líder del PSOE en la región Juan Carlos Rodríguez Ibarra tenía mucho que decir y lo dijo.

Lo primero que lanzó sembró la polémica: aconsejaba a su partido facilitar el gobierno del PP con la abstención, para evitar que Vox pueda condicionar el presente y el futuro inmediato de esta región. Saltaron las alarmas entre sus propios compañeros. Uno de ellos fue especialmente hiriente. El diputado socialista por Cáceres César Ramos Esteban reprochó a un histórico de su partido a través de una red social que no pidiese al PP que se abstuviera cuando el PSOE ganó las elecciones anteriores. «La memoria es frágil, y lo es aún más cuando nos hacemos mayores», dijo del expresidente de la Junta. Mal dicho. Expresiones como ésta descalifican a quienes las pronuncian. Pero como Ibarra es precisamente perro viejo, no iba a mostrar malestar por semejante improperio con el que se pretendía desacreditarlo por su edad (mañana cumple 78 años).

«Claro que estoy mayor, por eso sé tanto. Sé mucho más que cuando tenía 30 años. Imagino que los mayores que oigan eso no votarán a quien lo dice», fue el comentario que al ser preguntado le dedicó al diputado de su misma casa, más joven que él, claro, y con menos experiencia, que siempre es un grado.

Como está mayor y sabe tanto, en esta misma entrevista Ibarra defendió a capa y espada que el partido -su partido y el del Guillermo Fernández Vara- no está ahora para primarias, un sistema que en teoría sirve para que sea la militancia la que elija a quién debe capitanear el devenir de las siglas que la representa. Pero, en la práctica, provoca ruptura y luchas internas.

El PSOE extremeño celebrará en mayo un congreso extraordinario para elegir a su nuevo secretario general, tras la renuncia de Miguel Ángel Gallardo. Si hubiera primarias, serían las terceras en dos años y no está el horno para bollos. Gallardo ya se enfrentó a Lara Garlitos y a Esther Gutiérrez. De ambos procesos el partido salió dividido. Por mucho que al terminar se quiera maquillar con fotos de familia, la confrontación está servida, porque todo proceso electoral conlleva poner en duda la valía del contrincante, por decirlo de una manera suave. Se abren heridas difíciles de cerrar.

A Ibarra no le gustan las primarias. Nunca se sometió a ninguna. Hace años le pregunté por qué y la respuesta fue que descartaban que apareciese un mirlo blanco. Su partido tenía un candidato incuestionable y no iban a disimular un procedimiento para dar voz a las bases.

Un mirlo blanco que ahora buscan. Nombres hay. Pero nadie los menciona, como a la bicha, para no provocar un cisma entre las dos provincias, que está latiendo bajo la piel como una ampolla a punto de reventar. Ibarra aconsejó no celebrar primarias y la comisión gestora que se ha puesto al frente del partido parece que le hará caso y trabajará por un candidato de consenso. Ibarra dixit. Como también dijo que Gallardo prefería ser juzgado en la Audiencia Provincial que por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Respondía a quienes criticaban que permaneciese en el Parlamento regional para protegerse.

En aquel momento, se descartaba la posibilidad de que el exsecretario regional recién dimitido renunciase al escaño en la Asamblea y, por tanto, a su condición de aforado, por la que sería juzgado en el TSJEx por el caso ‘David Sánchez’. Ibarra no contaba con que Gallardo decidiese no tomar posesión del acta, como ha hecho. Sí dijo que nunca había visto a un candidato tan maltratado, tan insultado, tan vilipendiado. Esas han sido las razones de Gallardo para echarse a un lado. Ibarra dixit.