A principios de los años sesenta, abrió en la calle La Sal, o sea, en Arias Montano, Peysan Nuevas Galerías o Peysan Galerías o Confecciones Peysan, como quieran denominarla, porque hoy diríamos que aquella tienda fue la avanzadilla de la posterior Galerías Preciados y, más tarde aún, de El Corte Inglés. En los años 60, 70 y 80, la gente de Badajoz se vestía, mayoritariamente, en Peysan. Solo mayoritariamente, porque en octubre de 1969, como motivo de la Gran Gala del Comercio Textil en honor de su Patrón, San Francisco de Asís, en nuestra ciudad se dedicaban al género Confecciones Cere y Tejidos, y Confecciones El Barato (en la plaza de la Soledad);Tejidos y Confecciones Domingo Poves (calle Virgen de la Soledad); Modas Marilín, Almacenes Marva y Confecciones Peysan (las tres en Arias Montano); Demetrio Pérez, Almacenes La Paloma, Almacenes San Juan, Almacenes España, Julichu Boutique y Confecciones Brummel (todas en la calle San Juan); Modas Mari-Tere y Pañería Bejarana, en la calle Francisco Pizarro; Tejidos Fervy, en la calle Meléndez Valdés y Galerías Preciados.

En 1980, Peysan Nuevas Galerías, con salidas a las calles Arias Montano, 9 y Felipe Checa, 13, acometió una remodelación, con una planta baja dedicada a la sección vaquera, punto interior y exterior (señoras y caballeros), textil y hogar, bebé y niños. La primera planta se destinaría por completo a la mujer (vestidos, faldas, chaquetones, blusas, abrigos, prendas deportivas, corsetería, lencería y prendas de baño, vestidos de novia y sección de la piel) y, la segunda, al hombre, en su línea juvenil y clásica (trajes, americanas, pantalones, prendas deportivas y complementos, línea juvenil muy avanzada, línea tradicional del hombre elegante, ropa interior y ante y piel). No perdamos de vista el asunto de los dos accesos, es decir, los clientes podían contar con una tienda amplia de moda que tenía una fachada considerable en Arias Montano y una no menos vistosa en Felipe Checa. Eso fue así casi por tres décadas.

Incluso, a partir de 1983 (se inauguró el 14 de octubre), Peysan 22 abrió sus puertas (veintidós años después de su apertura en Arias Montano), en la calle Guardia Civil, en un acto social y comercial concurrido y muy comentado en la ciudad. Las dos tiendas, como Cortefiel, Galerías Preciados, Fervy o Simago, afrontaron en 1986 las últimas rebajas sin IVA. Poco después, el sueño de esas dos tiendas de Peysan se esfumó y el edificio de Arias Montano acabaría en manos de la Diputación Provincial de Badajoz, que lo adquirió y que, en 1998, lo tenía en perspectiva como ampliación del Conservatorio de Música. Para ello, otra opción que se estuvo barajando fueron las instalaciones del antiguo instituto femenino Bárbara de Braganza, en la calle Obispo Juan de Ribera con Hernán Cortes, pero, sería, finalmente, el antiguo Banco de España, en la plaza de la Soledad, como hoy se puede ver, quien albergaría el Conservatorio Superior de Música.

Esto ocurriría en el año 2000 y, ante la decisión tomada por las autoridades provinciales -en unos tiempos donde había una concienciación social y política por devolver a la vida al medio muerto Casco Antiguo (el plan Urban iba también avanzando en ese sentido)-, se habló de instalar en el edificio de Peysan el Museo del Carnaval, idea que, casi de inmediato, se descartó. En plenas obras de rehabilitación del edificio (una inversión de 480.000 euros), en 2002, la Diputación apuntará que tiene previsto convertir el mismo (1.500 metros cuadrados en tres plantas) en un Centro Cívico, con zonas comunes, como salón de actos (para 130 personas) y salas de exposiciones y, el resto, para ofrecer como sede a diferentes colectivos ciudadanos (se estimaba la cifra en unos quince, que estaban instalados en la antigua Maternidad, en la carretera de Olivenza).

No obstante, en 2004, a la recepción del edificio, la Diputación, sin olvidar sus objetivos cívicos, señalará que también trasladará allí diversas dependencias administrativas, como Bienestar Social. A finales de 2005, se informará que, también, los 44 funcionarios del área de Recursos Humanos irán a ese edificio hasta que terminen las obras del Palacio Provincial y será, precisamente en ese momento, cuando se deslice que igual lo del centro cívico no acabará cuajando. Y hasta hoy. No sé si se hizo el salón de actos, si hay alguna sala de exposiciones o allí desarrolla alguna función un colectivo ciudadano, aunque sí me consta que en ese edificio hay dependencias administrativas y técnicas de la Diputación con personal desarrollando sus funciones.

Sin embargo, tras el interés inicial por revitalizar la zona y las idas y venidas de objetivos y contenidos, llaman la atención varias cosas: que se cegara el acceso por Arias Montano para reforzar, mejor dicho, para dejar como único acceso el de la calle Felipe Checa. Podría decirse que se hace así para mantener una línea visual y geográfica con el edificio principal, algunos metros más allá. Pero, ¿qué hacen entonces en una fachada ciega tres mástiles con las banderas de la provincia, Extremadura y España, sin ninguna placa o indicativo que recuerde la institución que allí reside, junto a una puerta que jamás se abre, por la que nadie pasa y desde la que no se puede ver nada en su interior?