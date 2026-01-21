Homo Sapiens y la cueva

La investigación arqueológica ha avanzado bastante deprisa, aportando nueva información, corrigiendo errores, formulando nuevas interpretaciones y narraciones sobre lo que sabemos en cada momento del pasado y que en general clarifican, contradicen o desmienten las preexistentes. El caso es que no siempre se actualiza al mismo ritmo su conocimiento general en la sociedad, lo que en ocasiones da lugar a errores y desatinos. Un ejemplo es la siguiente cita "La necesidad de dar forma a la realidad empezó con el primer Homo Sapiens que talló en la cueva un hacha de sílex", que tomo de un magnífico artículo de Irene Lozano publicado en El País, 19 de noviembre de 2025, bajo el significativo título 'Contra la bazofia digital, vuelve a pensar' y con cuyo contenido no puedo estar más de acuerdo. La imagen que utiliza es sumamente potente y posiblemente no haya chocado a casi nadie, salvo a quisquillosos como yo.

Para empezar, las hachas de sílex son propias del Paleolítico Inferior y no es que desaparecieran del todo en sucesivas etapas de la lejana Prehistoria, pero dejaron de ser el instrumento dominante y arquetípico de los cazadores recolectores del Paleolítico Medio y Superior. En estas últimas fases la variedad de instrumentos de piedra (líticos) fue de una diversidad y complejidad técnica apabullantes. El caso es que el Homo Sapiens apareció después del Paleolítico Inferior, y las hachas de sílex en cuestión fueron talladas por homínidos pre-sapiens. Es común el error de creer que todo lo cultural y tecnológico es producto únicamente del Homo Sapiens (por extensión nosotros y gente como nosotros), error articulado en las teorías abiertamente racistas de fines del XIX y principios del XX y que es la base de tantas aberraciones supremacistas que nos afligen hoy en día.

Por otra parte, no todos los paleolíticos vivían en cuevas. Es cierto que una parte importante de los yacimientos de la prehistoria lejana que conocemos están en cuevas, pero eso es porque la gran mayoría de los asentamientos de estos antiquísimos cazadores recolectores, situados al aire libre, han desaparecido y los situados en cuevas se han conservado por estar más protegidos. La imagen del hombre antiguo viviendo en una cueva es más el resultado accidental de las investigaciones arqueológicas que un reflejo veraz de la realidad antigua. Una vez más se confunde lo que sabemos de una cosa con la cosa misma, como si no supiéramos que son dos dimensiones diferentes y no necesariamente coincidentes.

Admito que la imagen del hombre primitivo tallando un hacha en una cueva es potente, siquiera sea porque es ampliamente conocida dada su difusión en tebeos, caricaturas y malas aunque divertidas películas, pero es anacrónica y falsa. Cuando utilizamos el pasado para explicar algo, lo que sea, hay que ser muy cuidadosos, exquisitos incluso, no vayamos a incidir en falsedades y errores cuyas derivadas sociales y políticas, conscientes o indeseadas, suelen ser hasta peligrosas. Otro ejemplo, el trabajo, tan bien escrito y articulado de Yuval Noah Harari, 'Sapiens', adolece de un triste y pasmoso desfase respecto a cuanto se sabe sobre el Hombre de Neanderthal, gracias al cual lo que dice sobre lo que llama la Revolución Cognitiva es erróneo y, por tanto, falso, como lo son las conclusiones que de ello derivan. El problema es que lo redacta tan bien que sus argumentos parecen razonables, cuando todo lo contrario son.

Aun así, lo que escribió la doctora Lozano sobre la necesidad humana de dar forma a la realidad es, en mi opinión correcto. Sólo que antecede, como la cultura humana misma, en miles de años a la aparición del primer Homo Sapiens. Por mucho que nos guste creerlo, no somos el culmen de la evolución o de la creación (que esa es otra).