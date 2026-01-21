El Lisboa, donde la barra manda

Hay bares que no se explican por su carta, sino por su barra. Por la forma en que el vecino apoya el codo, pide lo de siempre y se queda un minuto más de la cuenta porque, en realidad, viene a ponerse al día. En Badajoz, donde cada vez quedan menos barras ‘de las de antes’ -de esas que un día resumí con aquello de ‘nos quedamos sin barras’-, el Mesón Lisboa conserva una de acero inoxidable que es casi un manifiesto: fría al tacto, brillante por el uso y con la medida exacta que separa la calle del refugio.

El Lisboa está donde tiene que estar: en el Casco Antiguo, en Donoso Cortés, a dos pasos del Ayuntamiento de Badajoz. Una esquina por la que pasa la ciudad cuando baja a hacer gestiones, cuando sale a pasear o cuando, simplemente, necesita un bar de diario sin complicaciones. Y, además, con sus veladores ocupando una de esas esquinas privilegiadas: al abrigo de la catedral y mirando de frente al ayuntamiento, como si el bar tuviera balcón propio a la vida del centro. Ahí, con el rumor de la plaza y el paso lento de los turistas, se ve la ciudad en miniatura.

Entre semana la barra es de los vecinos: la cafetería de confianza, el saludo rápido, el «¿lo de siempre?», el café bien puesto. Y el fin de semana, cuando la zona se llena, esa misma barra - y esa terraza- suman a quienes visitan el casco histórico y buscan un clásico sin pose: desayunar bien, tomar el aperitivo con fundamento y seguir la ruta. Esa mezcla es parte del secreto: el Lisboa no se disfraza, se limita a estar disponible.

La mañana aquí tiene un ritual muy concreto. El pan sale tostado en su punto crujiente, sin pasarse, y sobre él se ordena un repertorio que es más pacense de lo que parece: aceite, tomate y ajo; tomate con jamón; mantequilla con york. Y luego están dos banderas que colocan al Lisboa en la tradición de los desayunos con identidad: la cachuela y las migas. No hace falta adornarlo: cuando una barra sirve migas a primera hora, la ciudad se reconoce en ese gesto y entiende que el desayuno también puede ser memoria.

Al mediodía llega la otra razón de ser del Lisboa: el aperitivo. Hoy no juega a la carta de raciones; su terreno es el desayuno y el vino de antes de comer, con su acompañamiento de guisos y cocina de barra. Aquí el aperitivo no es un adorno: es una manera de estar. Higaditos, mollejas, algún arroz con pollo cuando toca, y ese punto de cuchara que pide pan y conversación. Lo importante, más que la lista, es la idea: lo que se hace, se huele y se sirve con naturalidad, sin ceremonia. Hay bares que intentan inventar el aperitivo; el Lisboa lo sostiene, simplemente, con oficio.

Esa fidelidad a lo básico se entiende mirando hacia atrás. Juan Carlos Collado se hizo con el Mesón Lisboa hace 25 años, cuando se lo compró a su anterior propietario, Pepe Corchero, que lo regentaba desde 1966. En una ciudad donde los bares cambian de manos y de nombre con demasiada facilidad, esa línea de continuidad tiene valor: no por nostalgia, sino porque un bar también es memoria de barrio. Son décadas de mañanas repetidas y mediodías compartidos; de clientes que entran solos y salen con compañía; de generaciones que se han citado aquí antes de comer, como quién fija un punto de encuentro.

Y, aun así, el Lisboa no se ha quedado quieto. Juan Carlos arrancó la reforma en febrero de 2020 pensando que sería cosa de un mes: un lavado de cara y vuelta a la rutina. Pero lo alcanzó el covid y aquel cálculo se volvió irreal. La obra se alargó cinco meses y el bar tuvo que rehacerse mientras el mundo se detenía. Se modernizó lo necesario, se ordenó el espacio y se puso el local a punto para el nuevo tiempo. Pero se tomó una decisión que lo dice todo: conservar la barra original, la de acero inoxidable, porque hay reformas que cambian un bar y otras que lo afinan; aquí se afinó sin traicionarlo.

No es casualidad que el Lisboa tenga tirón cuando el Casco Antiguo se enciende. En Carnavales es parada natural, de esas que se llenan por costumbre: un sitio donde entrar, beber algo y volver a la calle con el ánimo arriba. Lo mismo ocurre en la Noche en Blanco y en la Almossassa, cuando el centro se convierte en escenario y la barra funciona como punto de paso, refugio y mirador: café para recomponerse, aperitivo para hacer base y conversación para seguir. En esas jornadas de mucha calle se distingue quién es bar de verdad: el que aguanta el ritmo sin perder el trato.

Y también está la otra cara del barrio, la gastronómica: la Feria de la Tapa. El Lisboa ha participado en distintas ediciones y, en ese tipo de semanas, un bar se retrata. Hubo años en los que salió a la ruta con un pollo con pimientos en salsa de anchoas; otros, con propuestas de bacalao. En todas, el mismo examen: aguantar el ritmo, tener barra y equipo, y seguir siendo útil al vecino cuando pasa la fiesta. No es tanto la tapa concreta como lo que demuestra: que el Lisboa sabe ponerse a la altura del evento sin dejar de ser un bar de diario.

Al final, el Mesón Lisboa no necesita grandes titulares. Le basta con hacer bien lo pequeño y repetirlo cada día: abrir temprano, sostener el mediodía, cuidar el aperitivo y mantener una barra que aún tiene sentido. Porque cuando una ciudad se queda sin barras, no pierde sólo un mueble; pierde un modo de estar juntos. Y el Lisboa, con su acero inoxidable y su rutina, sigue recordándonos que lo clásico no es lo antiguo: es lo que funciona. Y eso, hoy, vale mucho.