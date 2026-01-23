Cuando el azar te golpea

La tragedia ferroviaria de Adamuz forma parte de ese tipo de sucesos que a uno le impactan de manera especial. Puede que la razón estribe en la imprevisibilidad, que siempre está ahí, al acecho de cualquiera de nosotros y, aunque nos guste planificar nuestras vidas, todo puede saltar por los aires de un minuto para otro. Soy de los que piensan que los momentos que nos marcan casi siempre le pillan a uno desprevenido, con la guardia baja, casi sin estar preparado y sin manual de instrucciones. Nadie espera que, de repente, el tren en el que viajas descarrile. Pensar en las diferentes historias que hay detrás de esos viajeros que subieron a un convoy la tarde del pasado 18 de enero estremece. Unos regresaban a sus casas tras haber pasado un fin de semana en Madrid para asistir a la representación del musical ‘El Rey León’. Otros fueron a la capital para, tras una dura preparación en la academia, enfrentarse a ese examen de una oposición que le abriría las puertas a un trabajo estable como funcionario. Ocio, exámenes, trabajo, negocios, estudios, visitas a familiares y amigos… ¿qué más da el motivo de su desplazamiento?

Uno va en su asiento mirando vídeos en TikTok, medio dormido; o leyendo esa novela que te tiene atrapado; o hablando por teléfono con un viejo amigo, aprovechando esas horas muertas del viaje; o trabajando con el portátil; o tomando una infusión en la barra de la cafetería; o pensando en tonterías, a lo mejor de mal humor porque se acaba el fin de semana y mañana vuelves al tajo; cuando un maldito cronómetro de la adversidad va descontando segundos hasta que una brutal colisión te sacude. No habías presenciado algo igual. La vida se funde a negro. Tal vez así estaban algunos de los viajeros instantes antes del accidente de Adamuz. Después del desconcierto inicial, del ¿qué ha pasado?, y antes de conocer el alcance real del contratiempo, en lo primero que pensaron los supervivientes fue, acaso, en que el lunes llegarían tarde a su trabajo, en cómo se excusarían ante su jefe o a qué hora pospondrían la reunión. De lo que no eran conscientes es de que habían dejado de controlar su tiempo y que no volverían a ser los mismos. La brutalidad había impactado en sus existencias y aquello les marcaría para siempre.

Los demás asistimos como espectadores a la desgracia ajena, con una distancia prudencial, viéndolo por televisión o las redes sociales, pero haciéndonos siempre las mismas preguntas: ¿Y si hubiera cogido ese tren marcado por la fatalidad? ¿Y si me hubiera tocado a mí? ¿Y si fuera yo uno de esos familiares que esperan, desesperados, que las malas noticias no se impongan? ¿Y si fuera mi madre, mi hijo o mi hermana quienes forman parte de esa lista de fallecidos? Nos enfrentamos a preguntas sin respuestas que solo dependen del azar, de un destino que hay quien cree que nacemos con él; como si su sino estuviera ya fijado, incluso antes de venir a este mundo, y dijera: tu final se producirá un invernal día de enero de 2026 en un vagón de tren. Ante tal sensación de fragilidad lo único que podemos controlar son nuestras propias acciones, en mitad de la desgracia. La labor de los voluntarios de un pueblo de cuatro mil habitantes que dejan todo para ayudar a los damnificados; las mantas que llevamos para dar calor a los que esperan, helados y conmocionados por el accidente; las palabras de consuelo y comprensión de los psicólogos que aplacan el nerviosismo y la desesperación de esos familiares en busca de sus seres queridos. Acciones, sí, a nivel individual pero también colectivo. Porque cuando entra en juego el azar y este nos vapulea es cuando más se hace presente la importancia de lo público, del Estado. Porque el Estado sí salva al pueblo, y las fuerzas de seguridad, y los policías, y los guardiaciviles, y los sanitarios, y los bomberos, y los medios de comunicación… Se hace patente en situaciones límites, cuando el pueblo español saca su lado más solidario y los poderes públicos han de dar una respuesta eficaz a atentados, pandemias, erupciones volcánicas, inundaciones, incendios y accidentes ferroviarios.

Por eso, aunque parezca un espejismo, debemos valorar la cooperación entre las administraciones públicas y que no se vea alterada, una vez más, por intereses partidistas. Eso no es óbice para que, por supuesto, exijamos conocer la verdad, por qué se produjo este accidente, y pedir responsabilidades. Mientras, los carroñeros de siempre a lo suyo, a enturbiar el ambiente y a jugar con el dolor de víctimas y familiares, con bulos y más bulos, cuando en realidad quienes han sufrido este envite del destino solo quieren ser reconfortadas, sentirse escuchadas y amparadas, no utilizadas. Hay diferencias notables entre Julio Rodríguez, el adolescente adamuceño que se internó en la oscuridad del campo donde se oían los lamentos que salían de los trenes siniestrados antes de que llegaran los equipos de rescate, un ejemplo de auténtica juventud solidaria; y ese villano patriotero llamado Vito Quiles, capaz de vomitar mentiras como que el gobierno español regaló millones de euros de los españoles a Marruecos para mejorar su red ferroviaria. Sabía que era incierto pero eso daba igual. Lo importante era colocar el mensaje falso en un momento de conmoción nacional en el que la gente busca respuestas y lo visceral puede anteponerse a lo racional.

Perder a un familiar en este tipo de circunstancias ha de ser una experiencia durísima, como también rememorar la última vez que se habló con él o con ella, su último ‘wasap’… La tragedia de Adamuz me trae a la memoria un cortometraje español, muy recomendable, denominado ‘Vainilla’ (2015), de Juan Beiro, que se centra en cómo afrontamos los vivos las últimas palabras de un ser querido antes de su muerte. La protagonista, Irene, es la única del grupo de apoyo que, después de un año, aún no ha sido capaz de escuchar el mensaje de voz en el móvil que le dejó su pareja, antes de sufrir un accidente de autobús urbano. En las películas esos mensajes finales suelen ser grandilocuentes; en la vida real, más bien nimios y triviales. Sin embargo, como se dice en este corto, hay algo que quizá deberíamos recordarnos siempre: «La vida es hablar de tonterías con la gente que se quiere». Valorémosla y aprovechémosla.