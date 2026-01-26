Agradecimientos a Emilio Vázquez Guerrero

Se ha producido el relevo en la Presidencia de la Fundación CB, la fundación de la gente, como les gusta hacerse llamar. Emilio Vázquez Guerrero da un paso al lado después de haber trabajado muchos años por este patronato que hoy en día se ha convertido en un referente de primer orden de la cultura en nuestra ciudad y en Extremadura.

Desde la Junta Directiva de Amigos de Badajoz tenemos que agradecerle la confianza que siempre depositó en nuestra Asociación, principalmente el apoyo económico supliendo las carencias de las instituciones públicas. Han sido muchas las colaboraciones que hemos realizado con la Fundación; desde ediciones de libros, ayudas a Congresos como el celebrado con Hispania Nostra, actividades culturales, agenda cultural, etc. Siempre nos trató con respeto, esmero y atención.

Son muchas las personas que han coincidido en la trayectoria profesional de este maestro, pedagogo y profesor universitario que coincidirán con los adjetivos positivos que le dedicamos.

Sabemos que no dejará de trabajar por nuestra ciudad, no dejará de escribir ni abandonará su afición al cine y dedicará más tiempo a sus nietos, a la Vicepresidencia de la Económica y a la Asociación Alfonso IX. Muchas gracias por todo al Presidente Honorífico de la Fundación CB.

También queremos desear mucha suerte y éxitos a Francisco La Moneda Díaz, nuevo Presidente del Patronato de Fundación CB, cuyas inquietudes y vinculación con todos los ámbitos de la cultura nos es sobradamente conocida, al frente de esta interesante nueva etapa que se abre para la fundación.

Atentamente

Junta Directiva de la Asociación Amigos de Badajoz