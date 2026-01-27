A propósito de la feria internacional de turismo que se ha celebrado recientemente en Madrid, he vuelto a darle una pensada a la cuestión en lo referente a Badajoz. A veces, nos perdemos en nuestras rutinas diarias, con los problemas que nos atenazan o enfocamos la atención, la denuncia y reivindicación (incluso, algunos se vienen arriba y también destacan lo bueno) sobre el barrio u otras derivadas tal vez más urgentes o necesarias o cercanas y nos olvidamos del todo, o sea, aquello que nos pertenece como comunidad y que, precisamente por ello, también ha de preocuparnos y motivarnos.

Son importantes las calles, los parques, la limpieza, el alumbrado, el agua, el transporte, la seguridad o el medio ambiente, por no hablar de lo relacionado con el alma de la ciudad, es decir, el deporte, la fiesta o la cultura, pero el turismo tiene que ver no solo con el patrimonio, que es nuestro tesoro, sino también con la marca, la imagen, la reputación de Badajoz como ciudad donde vivimos y ciudad de acogida a quienes desean visitarnos y, con ello, contribuir a nuestro desarrollo, que, en este sentido, todo suma. El turismo es localizar, rehabilitar y mostrar.

Así las cosas, ¿cuáles piensas que son nuestras fortalezas turísticas? Si te viene un familiar o un amigo por primera vez a Badajoz, ¿qué le enseñarías, a dónde le llevarías, qué le dirías que no puede ni debe perderse de Badajoz? Si encuentras por la calle a una pareja o un grupo de fuera, turisteando por Badajoz, y aunque les veas en las manos un mapa o una guía, si te preguntan qué pueden ver o disfrutar en Badajoz, ¿cuál sería tu respuesta? Últimamente, se está instalando en las Españas una cierta animadversión hacia lo turístico. No quiero entrar en las razones o falta de ellas que existen para criminalizar el turismo y lo que da de sí, porque casi siempre, los que más que se quejan, son los que siempre más tuvieron y los que más necesitamos, como Extremadura o Badajoz, hemos de estar siempre innovando, transformando y desarrollando planes con tal de que cuanto más, vengan, y los que vengan, vuelvan.

No es fácil situar a una ciudad en el mapa del recorrido y motivaciones turísticas. Volvemos al localizar, rehabilitar y difundir. Hace cuarenta, cincuenta o más años se decía con resignación y conformismo que en Badajoz no teníamos nada que enseñar, que turísticamente no pintábamos nada y mirábamos de reojo a los demás con cierta envidia y armando argumentos que salvaran nuestra fatalidad. Por fortuna, ese pensamiento, esa actitud ha cambiado. En la actualidad, nos visita más gente que nunca, tenemos más y mejores alojamientos turísticos e instalaciones de hostelería, así como actividades de mayor calidad y un patrimonio en constante mejora y renovación. Las instituciones públicas y la iniciativa privada tienen mucho que decir y han realizado una labor más que evidente, los ciudadanos nos hemos activado y aunque no recibimos riadas de turistas, si hemos aprendido a convivir con los visitantes en el sentido de mejorarles su estancia. De ahí los hoteles, los apartamentos, la oferta gastronómica o el propio parking de caravanas, por citar algo concreto y efectivo.

Regresemos al localizar, rehabilitar y difundir y pensemos en la Alcazaba, el Fuerte de San Cristóbal, el recinto amurallado, la Plaza Alta, los edificios relacionados con nuestra historia religiosa, guerrillera o de frontera, el hábitat natural de nuestro río y su entorno -a pesar del nenúfar-, la restauración, los desayunos, el jamón y resto de embutidos, el producto, el clima, y la posibilidad de montar el cuartel general en el epicentro de un perímetro de atractivos turísticos donde Badajoz puede ser el principio y el final de una experiencia con la que no hace mucho ni podíamos soñar. Localizamos nuestras debilidades -esencialmente, aquel patrimonio que debía restaurarse y ponerse en valor; las fiestas en general, incluyendo las señeras como el Carnaval y la Semana Santa; los desayunos y otras gastronomías; las rutas, los espacios, los eventos-, rehabilitamos, poco a poco, cada edificio, cada entorno, cada parte de nuestra historia y difundimos, con el boca oído, con campañas publicitarias y, sobre todo, con la hospitalidad tradicional de una ciudad que ya sabe enseñar sin complejos lo mucho y bueno que tiene.

Sin estridencias, porque este es un asunto que requiere paciencia y mucha pericia, pero con orgullo, porque Badajoz ya es un lugar de destino fiable y confortable. No perdamos de vista ese valor añadido que toda ciudad debe tener y que nosotros estamos recuperando con no poco esfuerzo individual y colectivo y mucha ilusión por mostrar a quienes vienen a Badajoz una ciudad de congresos, de servicios, donde se come bien, desde el desayuno a la cena, y donde se puede pasear por sus calles con seguridad y disfrutar de monumentos y entornos, ahora sí, bien cuidados. No está todo por hacer, pero hay mucho hecho. Solo hay que darse una vuelta y no solo fijarse siempre en lo malo.