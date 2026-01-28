La Moncloa: ibéricos y bodega

En Badajoz hay bares que no se sostienen por la moda, sino por una suma de requisitos que solo el tiempo consolida: oficio, constancia y una manera de entender al cliente que no se aprende en manuales. La Moncloa, en una esquina de José María Alcaraz y Alenda, es uno de esos sitios donde el día empieza de verdad: barra con pulso de barrio y maneras de casa grande, de las que hacen comunidad sin proclamarlo.

La historia reciente tiene nombres y fechas. En 1999, Vicente Pinilla, junto a su padre, Francisco Pinilla, compró La Moncloa y lo convirtió en el proyecto familiar que hoy es. Vicente es la cuarta generación de comerciantes y esa continuidad se nota menos en el discurso que en la forma de trabajar: mirada larga, respeto al producto y una obsesión saludable por hacer las cosas «como deben ser», incluso cuando el servicio aprieta.

Antes de La Moncloa hubo otra escuela de barra: el Bar Las Cubitas, que Vicente y su padre regentaron desde 1995 hasta el salto de 1999. Quien ha vivido un bar por dentro sabe que esos años enseñan lo esencial: el negocio se gana cada mañana, con regularidad, con trato y con un producto que no falle. La Moncloa, de algún modo, fue la siguiente pantalla: el mismo aprendizaje, aplicado a un local con más recorrido y más responsabilidades.

Y si algo ha hecho fuerte a La Moncloa es el desayuno. Funciona como una maquinaria amable: café bien resuelto, pan que responde y una variedad de tostadas que convierte lo sencillo en ritual. Tostadas ricas, con opciones, con ese equilibrio entre cantidad y gusto que el pacense agradece a primera hora. Hay sitios donde se desayuna; aquí se desayuna con intención, como si el día necesitara arrancar en condiciones.

A esa hora, el bar tiene algo de oficina informal: entra quien abre tienda, quien sale del turno de noche y quien se permite el lujo de empezar despacio. Se oye el tintineo de las tazas, el murmullo de las noticias y esa conversación breve que solo existe en los bares de diario. En la barra se decide el orden de la jornada, y la tostada - la que cada cual pide a su manera- actúa como pequeño contrato: empezar bien para que lo demás no se tuerza.

En ese desayuno hay un punto de precisión. Porque una tostada no es «pan y ya»: es pan con tostado uniforme, tomate con sabor y aceite que suma y, si se remata con ibérico, hacerlo con un producto que esté a la altura. Ahí se nota la mano y se nota, también, la tradición familiar detrás del mostrador: la de quienes han aprendido que lo sencillo solo funciona cuando está bien hecho.

Al llegar el aperitivo, el local se ensancha. La caña pide compañía y ahí las tablas y raciones encuentran su sitio natural. También la bodega: casi 60 referencias, pensadas para acompañar el trago corto y el rato largo, para quien repite lo de siempre y para quien se deja guiar por la casa. Ese «dejarse guiar» es parte de la experiencia: en La Moncloa se nota que hay selección detrás, que no todo entra, y que la confianza se cuida a diario.

El otro pilar es el ibérico. Aquí no se habla en abstracto: se concreta en producto, pensado para acompañar tanto una copa como una caña bien tirada. Destacan su jamón ibérico 100% bellota, el lomo doblado y esa dupla de barra -chorizo y salchichón cular, cuando están bien curados y mejor cortados. Cuando el jamón es 100% bellota, cuando el lomo doblado tiene su curación exacta, el resultado no necesita discursos: se entiende en el primer bocado. A su lado, una selección de quesos extremeños - de oveja y de cabra- que completa el mapa: piezas más mantecosas o más vivas, para alternar y para discutir, como se discute en la barra, con la copa en la mano.

Y hay otro dato que completa el retrato: esa selección de ibéricos y quesos trasciende la puerta. Vicente ha ido construyendo una clientela de fuera de Badajoz; gente que conoce el producto, repite y encarga. Por eso La Moncloa también funciona como punto de venta y distribución: realizan envíos a toda España y, de vez en cuando, a algún país europeo a través de su web lamoncloaibericos.com. Es una extensión natural del oficio: lo que se corta en la barra, también viaja a otras mesas.

Con el mediodía llega el ritmo de bar de encuentro: una caña que se convierte en dos, una copa que se elige con calma, una tabla que se comparte. La Moncloa sabe manejar ese tránsito sin perder su centro: servicio ágil, barra con conversación y una oferta que no se dispersa. En tiempos de cartas interminables, aquí se apuesta por lo defendible: lo que se puede servir igual de bien un lunes temprano que un sábado con el local lleno.

La continuidad familiar tampoco se ha quedado en una etiqueta. En 2018 se incorporó Lourdes, hija de Vicente, y en 2022 se sumó Alejandro, su pareja. Ese relevo - hecho de presencia diaria y manos en faena - se nota en el equilibrio: tradición sin rigidez, renovación sin estridencias. Mantienen el pulso del bar de siempre, pero con estructura y energía para sostener un negocio vivo, de los que dependen del detalle y del trato.

Hay bares que se explican con decoración y otros que se explican con rutina. La Moncloa pertenece a los segundos: el «ponme lo de siempre» encuentra respuesta, el café sale a tiempo, la tostada llega como debe y la caña pide un corte fino que esté a la altura. No hay fuegos artificiales; hay regularidad, que es otra forma de excelencia. Y por eso, cuando uno sale, no se lleva solo el sabor: se lleva la sensación de haber estado en un lugar que funciona. En Badajoz esa regularidad se valora.