Aupex (1992-2026)

Cuando las Universidades Populares (Ups) a partir de principios del siglo XX, fueron implantándose en el territorio español procedentes del espíritu de la “Cooperación de las Ideas” iniciado en Francia por George Deherme, tuvieron desde siempre una finalidad clara, a saber, que se trataba de un proyecto eminentemente municipal, como movimiento popular que pretendía, sobre todo, acercar la cultura al pueblo, pero también se fue implantando que para conseguir ese objetivo era necesario pensar en conjunto y asumir objetivos comunes, todo ello contextualizado en cada municipio particular.

Corría el año 1986 cuando en Extremadura, un grupo de directores de Universidades Populares extremeñas plantearon la posibilidad de crear una Coordinadora de Universidades Populares, que no debía quedar en el simple voluntarismo o declaración de intenciones, sino que debía dar respuesta a los posibles retos que se plantearan, materializándolo en medios y órganos competentes que lo hicieran reales. La consecuencia lógica fue la decisión de crear un órgano con personalidad jurídica y capacidad y estructura suficientes para poder conseguir esos objetivos y, en concreto, en la región extremeña.

El 23 de mayo de 1992 se convoca una Asamblea General en Villafranca de los Barros que vino a hacer real esa idea de la creación del órgano que, en adelante, gestionaría y llevaría a la práctica los objetivos que se diseñaron. Fue una Asamblea Constituyente y se convocó bajo el lema ‘Desarrollo Cultural en el Municipio’, iniciativa bendecida por el entonces presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, leyéndose un telegrama suyo donde apoyaba la iniciativa. La ponencia de los primeros Estatutos estuvo a cargo de Cipriano Caballero Galeano, por entonces director de la UP de Badajoz, que se aprobaron por unanimidad, y también en aquella primera Asamblea se eligió a la primera presidenta de la que en adelante sería la Asociación Regional de Universidades Populares de Extremadura (Aupex), Carmen Pereira Santana. Todo estaba listo ya para la puesta en marcha de la iniciativa, pero falta aún un pequeño detalle, ¿Quién sería el director o directora gerente que gestionaría la entidad? Todas las apuestas recayeron sobre Jose María Rodríguez Guzmán.

Aupex inició su andadura, primero en un despacho cedido por la Universidad Popular de Badajoz en la Ronda del Pilar, uniéndose al equipo en diciembre de 1994, Juan Manuel Martínez Ramos. De esta primera sede pasó a ocupar un despacho en el barrio de Pardaleras y, posteriormente, se trasladarán a la calle Menacho, momento en que se incorpora, en 1996, Ricardo Cabezas Carrasco. Finalmente, adquieren el local de la calle Vasco Núñez que será inaugurado por el entonces vicepresidente de la Junta de Extremadura, Carlos Sánchez Polo, el 15 de abril de 1999. Desde que se creara la Asociación Regional de Universidades Populares de Extremadura en 1992, ésta ha tenido hasta la fecha siete presidentes/as:Carmen Pereira Santana, Antonio Ventura Díaz Díaz, Francisco Martos Ortíz, Juan Manuel Rodríguez Tabares, Mónica CaluranoVellarino. Juan Andrés Tovar Mena y Miguel Sansón Serván.

Aupex fue declarada Entidad de Utilidad Pública por Orden INT/1418/2021 de 7 de diciembre, y ostenta la representación del conjunto de las Universidades Populares en la Comunidad Autónoma de Extremadura ante la Federación Española de Universidades Populares (FEUP), así como la defensa de los intereses comunes ante cualquier organismo, institución o entidad.

A lo largo de la existencia de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura ha sido reconocida en muchas ocasiones y ha recibido distintos premios y reconocimientos, como el Premio Culturas 2003 por el Comité Extremeño contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, finalista en el Premio Stokhlm Challengue 2003 sobre proyectos de Tecnologías de la Información, Premio Miguel Hernandez 20004 otorgado por el Ministerio de Educación y Ciencia, Premio Arroba 2006 a la mejor Web Institucional, concedido por el Grupo Aro Comunicaciones, Premio Fomento de la Lectura 2006 otorgado por la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, por mencionar algunos.

Hoy por hoy, Aupex mantiene toda su vitalidad, adaptándose continuamente a los cambios y a las nuevas posibilidades que, en cualquier caso, ofrezcan toda una gama de ofertas culturales y educativas a cualquier ámbito de la ciudadanía. Una institución, ciertamente necesaria, en lo que es y en lo que aporta a la ciudad y, por ende, a Extremadura.