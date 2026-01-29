Libros sonoros

Susan Santos y su guitarra, en el salón de actos de Fundación CB de Montesinos 22. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Sábado 24 del primer mes del año. Miramos la cima que tanto cuesta subir de este mes de enero, comprobamos si ya hemos adelgazado alguno de los kilitos de más que cogimos en navidad y como casi es la hora del vermú, tienes dos opciones, quedarte en pijama todo el fin de semana viendo series o leyendo los libros que los Reyes te dejaron junto al balcón, o ponerte guapa, con la ropa que cambiaste por las botas que te estaban pequeñas y pasear hasta la calle Montesinos 22, la sede con más corazón de la Fundación CB.

Qué afortunada la gente del Casco Antiguo desde que la Fundación decidió instalarse aquí, para dar luz cultural a la oscuridad de zonas durante mucho tiempo grises.

Barrio Alto, que símil más precioso, compararnos con una de las zonas más bonitas de Lisboa. Tenemos una parte de nuestro corazoncito portugués, una mijita grande, al menos el mío. Ellos tienen a Pessoa, nuestros turistas al Porrina. Barrio Alto se llama la plataforma creada por la propia Fundación y en la que gente maravillosa, joven, con ideas novedosas, nos dan voz a las personas, entidades, asociaciones, locales, que conformamos el Casco Antiguo.

Magistral una de sus ideas. Poner el nombre de Carolina Yuste a una plaza o calle de Badajoz, llenando San Juan de carteles similares a los de nuestras calles en el Pregón del Carnaval del año pasado. Sé, de buena tinta, que uno de ellos acabó en la Línea de la Concepción, de donde procede la madre de la artista y donde hay unas cuantas Yuste de nombre Carolina.

Gracias infinitas, porque se está convirtiendo en la Fundación de la Gente.

Copio esta frase a Emilio Jiménez, director de la Fundación, que en cada evento la pronuncia con esa convicción tan suya que hemos incorporado a nuestro lenguaje.

Como en Club Conciertos conocemos su escucha atenta a realizar nuevas aventuras que traigan vida a la zona, en una reunión con J. Mª Morales, presidente de la entidad en ese momento, año 2024, la idea de los Libros Sonoros le entusiasmó, creyó en ella, y con él, todo su equipo. Desde entonces han pasado por su Salón de Actos libros sonoros más que interesantes.

Fernando Navarro, periodista musical nos trajo 'Todo lo que importa sucede en las canciones', preludio del éxito de 'Algo que sirva como luz', libro que devolvió la vida a los componentes de Supersubmarina, glorioso grupo indie

'Lo tengo en vinilo', de Óscar Avendaño, autor y cantante de Bo Derek, que contó Fernando M. Monzú y Diego R. J., a este último le conoceréis por El Sótano, de Radio 3, que presentaron junto al autor, Óscar Avendaño, tocó temas imprescindibles del rock.

Una novela gráfica. 'El Gran Wyoming. Mil palos y ninguno al agua' con Kike Babas & Mario Matobella, hicieron las delicias del público con sus anécdotas del protagonista de la historia.

'Todo es flamenco rock', de Antonio Jesús García y Ramón García Fernández, acompañados por la actuación en formato acústico de Pájaro: Las Criaturas, referentes del flamenco rock con décadas de trayectoria compartida hizo que mayo floreciera.

Con motivo del 40 aniversario de la revista musical Ruta 66, sus directores, Jorge Ortega y Alfred Crespo, presentados por Morales, nos deleitaron con una conversación musical en la que no faltaron recuerdos, risas, vivencias con grupos históricos de nuestro paraíso musical. Les acompañaba Susan Santos, mujer, guitarrista y de Badajoz. Ella hace magia con sus dedos y cuando toca, enmudece el Guadiana.

En el público, más de cien personas. Nos mezclábamos, señoras y señores bien que participan en la mayoría de las actividades de la Fundación, gente de Club Conciertos, miembros del grupo Jazz con Vinos, con un grupo de bandas y solistas con los que hubiésemos hecho un concierto en la maravillosa Terraza del edificio.

Pedro Calero al piano, guitarras, Emilio Vázquez de Heiser y Oliver Sáenz y Lolo Iglesias. Voces, Paula Padilla de Alma de Goma y Daniel Casado, de GOG, y al bajo, David de Happy New Years. Ahí dejo la propuesta para quien la quiera recoger.

Acabo, como pensaba comenzaría estas páginas de mi Diario.

¿De qué color es el amor que comienza? ¿A qué huelen las nubes en verano? El sabor de la lluvia que no cesa desde hace días, ¿será dulce o amargo? ¿Puede tocarte una canción hasta llegar a lo más profundo de tu corazón? Y los libros, ¿a qué suenan?

Mis Libros Sonoros, ya sabes cuáles son ¿Y los tuyos?

Gracias a Emilio Vázquez por las fotos y a Morales por el café en el que me contó la historia de los Libros Sonoros e indicarme en el rock, que yo soy indie…

Jorge Ortega, Alfred Crespo y José María Morales. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

