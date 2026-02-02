Buenos días, café o té

Como punto de partida, cómo no empezar el día con una buena taza de café en el silencio de la mañana, de esas que humean, de las que huelen a calles recién puestas. Mi primera reflexión es preguntarte: ¿Qué tipo de café eliges para empezar el dia? ¿natural, mezcla, torrefacto?. El mas saludable es el natural, que es un café puro sin mezclas ni aditivos: sencillamente se recolectan los granos del café de su planta, el cafeto (arbusto tropical), y se tuestan. La variedad arábica está considerada como el café de grano de mayor calidad. Da lugar a un café en taza más dulce que el resto de variedades y sin duda le brinda al consumidor una experiencia exquisita con un aroma fresco y un sabor diferente.

Debemos evitar por tanto para mejorar nuestra salud el café de mezcla y el torrefacto. A este último en su proceso de tueste se le añade azúcar, ésta se quema y carameliza formando una capa oscura y brillante que se adhiere al grano originándose una sustancia (acrilamida), un compuesto clasificado como potencialmente cancerígeno que debemos evitar.

Como anécdota contaremos que hubo un señor que se estableció en Badajoz a finales de la década de los 70 del siglo XIX. Al principio trabajó de ayudante en una tienda de ultramarinos, donde le encomendaron la tostación del café. En 1885 adquiere el Café Europa en la esquina de las calles Zurbarán y San Juan y en 1887 cambiaria el nombre por Café La Estrella. Así nace una marca y una empresa.

En 1895 comienzan sus viajes para proveerse de la materia prima, el café verde, y en uno de esos viajes observó que los mineros que tenían que llevarse provisiones para varios meses, tostaban el café con azúcar, formándose una película encima de cada grano que evitaba su oxidación y, por tanto, su enranciamiento. Era una tostación casera en sartenes. Del desarrollo de esa técnica nace el café torrefacto del que obtiene en 1901 una patente de invención que le otorga el uso en privilegio durante veinte años.

Los beneficios del café son numerosos: posee propiedades estimulantes por contener un principio activo que es la cafeína (mejora el rendimiento físico y mental), es muy rico también en antioxidantes como polifenoles que evitan el envejecimiento a nivel celular y, por tanto, se ralentiza nuestro envejecimiento a muchos niveles de nuestro organismo y también es rico en potasio, magnesio, vitaminas b2 y b5.

¿Y el té?

Pero si comenzamos la mañana con una taza de té, no sabría por dónde empezar, porque a pesar de tener una enorme variedad de colores y propiedades diferentes todas las hojas del té provienen de una misma planta Camelia Sinensis, arbusto originario del sur de China y la India.

Se ha cultivado durante 4000 años como planta medicinal y como bebida social y cultural. Puede ser blanco, amarillo, verde, rojo ,azul, negro. Como curiosidad contaré que el té llegó a Europa en el siglo XVII, introducido por comerciantes holandeses y portugueses y se popularizó como un remedio medicinal en las boticas, pero fue Catalina de Braganza, princesa portuguesa, quien lo llevó a la corte inglesa en 1662 poniéndolo de moda entre la aristocracia al casarse con el rey Carlos II de Inglaterra.

Muy pocas personas saben que beber té era tradición en Portugal debido a la línea comercial directa de ese país con China a través de su colonia en Macao. Nosotros nos vamos a centrar en el té rojo o también conocido como té PU-ERH. En redes sociales está extendido que goza de una serie de propiedades que debemos poner en cuarentena, pues no hay evidencias científicas que lo avalen, dado que se le atribuyen tantos y tantos beneficios al consumo de té rojo o PU-ERH como que adelgaza (no hay evidencia científica), regula el colesterol (no hay evidencia científica), que mejora el sistema cardiovascular tampoco hay evidencia científica.

Es cierto que el té en general es el rey de las infusiones, es la segunda bebida más consumida después del agua, infusiones con muy pocas calorías que también contiene sustancias antioxidantes y flavonoides siendo el rey de los flavonoides la quercetina, compuesto vegetal con propiedades antiinflamatorias, que reduce la inflamación a nivel molecular, alivia la hinchazón y enrojecimiento y la irritación asociados a la inflamación crónica en diversas partes del cuerpo como la artritis, dolor articular, enfermedades inflamatorias (crohn, colitis), alergias, asma. El té con más quercetina es el té negro seguido del te verde aunque las alcaparras, los arándanos, manzanas, moras, frambuesas, espinacas, pimientos y las cebollas rojas son incluso más concentradas.

A nivel cosmético la quercetina junto con ingredientes como la vitamina C y el resveratrol se están poniendo muy de moda por su efecto escudo contra el envejecimiento prematuro de la piel, consiguiendo un efecto gloss, una piel hidratada, luminosa y radiante que refleja la luz, transmitiendo salud y vitalidad.

El café y el té son bebidas estimulantes naturales que contienen cafeína / teína. Ambos son ricos en antioxidantes, el té verde supera al café en antioxidantes y ahora ¡tu decides cuál vas a tomar!