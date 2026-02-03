La ermita de San Felipe Neri

El 7 de marzo de 1810 el Ayuntamiento de Badajoz daba una casa anexa a la antigua parroquia de Santa María la Real a la junta de devotos de san Felipe Neri, como representantes de la futura congregación de presbíteros seculares del mismo santo. La casa fue de los expulsados jesuitas, que entonces pertenecía al consistorio, colindante con la parroquia de Santa María la Real (antes capilla del convento de Santa Catalina) para que, al menos una vez a la semana, se enseñara la doctrina cristiana a los niños de la ciudad. Esta parte de casa la ocupa hoy la Concejalía de Cultura.

La junta de devotos tenía como vicepresidente al presbítero Andrés Trinidad Preciado Méndez. Se comprometían a que, si no se llegaba a fundar la congregación, la casa volviera a ser propiedad del ayuntamiento, incluida la habitación que utilizaba el párroco de Santa María la Real. La congregación también pedía una bodega de aceite a la que se accedía por bajo del arco de la calle Soto Mancera. Se establecerían una serie de condiciones después de la cesión. Entre ellas, que el ayuntamiento, como patrono de la congregación, pudiese colocar su escudo de armas en la fachada de la casa o en la de la iglesia, donde actualmente figura el escudo del rey Carlos III. Se le concede también el permiso para la fundación por parte de la Junta Suprema de Extremadura el 18 de noviembre de 1808. Se incluía la vivienda alta de la casa que se comunicaba con la otra manzana por el arco. Igualmente, se solicitaba al rey Fernando VII la licencia para la fundación de la congregación y la donación de la casa.

La ermita, luego llamada de San Felipe Neri, había sido autorizada por el ayuntamiento el 1 de abril de 1802, pero sin citar su advocación: «En esta ciudad se ha visto y leído un recurso presentado por don Andrés Trinidad, presbítero de esta vecindad, en que participa [y] tiene dispuesto construir de unas casas suyas propias una capilla pública en la calle del Verdello de esta población; y en consecuencia y considerando esta muy noble ciudad lo útil y beneficioso que puede ser a su vecindario la construcción de dicha capilla, acordó se devuelva el mismo recurso a dicho don Andrés Trinidad con testimonio de este acuerdo». La entonces calle de Verdello o de Sanabria es la actual Afligidos. Es lo que provocó la confusión con la capilla del Cristo de los Afligidos, que era otra distinta, construida en esa misma calle en un nicho de una pared en 1750, con limosnas de María González y otros vecinos.

En 1810 ya aparece como ermita de San Felipe Neri. El fundador fue el mencionado presbítero Andrés Trinidad Preciado Méndez, entonces mayordomo del convento de las Carmelitas. Se vendía una casa en la entonces calle de las Ollerías, actual Arco-Agüero, donde aparece su advocación: «En la ciudad de Badajoz, a 20 de abril de 1810, don Andrés Trinidad, presbítero de esta ciudad, dijo: otorga que vende y da en venta real y enajenación perpetua a Manuel Navarro, su convecino y los suyos, una casa de morada consistente en la calle de Ollerías de esta población, señalada con el número octavo, que linda por la derecha, a su entrada, con otra del vendedor; y por la izquierda hace esquina para la calle de Verdello, que también llaman del Cristo de los Afligidos, por la que tiene su puerta falsa, y esta linda con una ermita que llaman de San Felipe Neri». El precio fue de 40.000 reales de vellón. Por esta venta sabemos también que la casa de estilo rococó y de influencia portuguesa que hoy existe en esta esquina, hoy con el número 13, propiedad de Andrés Trinidad, fue vendida al médico Manuel Navarro. Andrés Trinidad vivió en la contigua, también muy interesante, situada entre la de la esquina y el convento de Carmelitas, hoy con el número 15. La compraría para estar lo más cerca posible del convento, ya que fue su mayordomo.

Andrés Trinidad falleció en su casa el 8 de diciembre de 1819. Por petición de sus dos hermanas, fue enterrado al día siguiente en la parroquia de Santa María la Real, donde el difunto pretendió fundar la congregación. Catalina Preciado Méndez, ya viuda del ayudante mayor Félix Luconi, y su hermana Josefa, viuda del oficial primero de la real renta de salina Domingo Núñez Guardabrazo, hermanas del presbítero, vendían la capilla a Juan Patrón, comerciante y contador de rentas nacionales de Olivenza. Fue el 18 de enero de 1820: «Que habiendo fallecido su hermano don Andrés Trinidad Preciado y Méndez, presbítero de esta vecindad, abintestato, han recaído en ellas como sus únicas herederas los bienes y alhajas que le pertenecían. Y entre ellas, un edificio en la calle del Señor de los Afligidos, que antiguamente llamaban del Berdello, que tenía destinado dicho su hermano para el uso de una ermita u oratorio, compuesta de una sola pieza de corta extensión y un cuartillo. Que linda por la parte de arriba con casa que hoy pertenece a la viuda e hijos de don Manuel Navarro, médico titular de esta ciudad». La casa la obtuvo el presbítero del convento de San Agustín en 1793. Ellas consideraban que el edificio no les producía beneficios y sería costoso de reparar, por eso venden «la pieza de la citada capilla y sacristía a don Juan Patrón, su mujer, hijos y herederos, en precio y cuantía de 10.000 reales de vellón».

Juan Patrón estuvo casado con Ramona Barbieres y la capilla la heredaría el hijo de ambos, el también comerciante Jerónimo Patrón. Se valoró después en 13.000 reales, por las obras de mejora que Jerónimo había hecho en ella, citándose que la ermita se estaba utilizando como imprenta. La imprenta de Jerónimo Patrón era muy conocida en su época. Ramona Barbieres, ya viuda, la citaba en su codicilo: «La capilla que fue de don Andrés Trinidad, que ahora es casa, con la imprenta vieja, que ya está inutilizada. Se dio de valor al edificio 10.000 reales y a la imprenta 3.000. Y el hecho es que la compareciente percibe solo el arrendamiento de la casa. Y la imprenta, su hijo don Jerónimo Patrón, la tiene arrendada a don Francisco Fernández. También declara que, a la capilla y casa de la calle de los Afligidos, le ha puesto un techo y varias divisiones, que han tenido de costo 3.300 reales».

En ese solar se construyó el edificio actual, que fue el antiguo Hotel Montecristo, adquirido por el ayuntamiento en 1988. En noviembre de 2001 se colocó un azulejo en una hornacina donde, supuestamente, estaba la capilla del Cristo de los Afligidos, que es un error, pues era la de San Felipe Neri. Curiosamente, en el inventario de bienes del comerciante Jerónimo Patrón aparecía un cuadro de san Felipe Neri, valorado en 160 reales. Creo que es un cuadro de grandes dimensiones que hoy está en la parroquia de San Andrés. Es posible que los herederos de Jerónimo Patrón, que fueron sus hijos Federico y Amalia Patrón Falls, lo donasen a la parroquia.