Esto va a sonar raro: en cuanto la cultura es el conjunto de soluciones que tienen los grupos humanos para enfrentarse al medio ambiente y para regular su convivencia, la cultura es única y universal. Ciertamente, es diversa, pues diversos son los retos, necesidades y condicionantes a los que se han enfrentado y se enfrentan las diferentes sociedades. Pero, en última instancia, es, reitero, única y universal. No sólo porque multitud de rasgos culturales, soluciones, aparecen en lugares y sociedades distantes entre sí, a veces heredados de una tradición común (recordemos que en origen todos procedemos del mismo lugar, África, y derivamos de núcleos comunes); a veces como resultado de aplicar una capacidad intelectual también única y universal a problemas parecidos de lo que derivarán soluciones parecidas; a veces difundidos y aprendidos, inventados en un lado y aplicados a otros muchos.

Es más, las particularidades culturales de un grupo son perfectamente traducibles con las de otros y comprensibles para cualquier ser humano que se pare a pensar y analizar. Viene a ser como otro rasgo humano universal, la capacidad para el lenguaje, para comunicarse y pensar con palabras. Hay una variedad en apariencia infinita de lenguajes, pero todas son traducibles entre sí, con más o menos dificultad, pero traducibles. El caso es que para la capacidad lingüística tenemos varios términos para denotar las diferencias (lenguaje, idioma, habla), para la variedad de manifestaciones culturales tenemos sólo uno, cultura. Lo aplicamos igualmente tanto para denominar el fenómeno común humano como para identificar los rasgos específicos de un grupo social concreto.

Esto, que básicamente es un problema de las disciplinas antropológicas o filosóficas, tiene connotaciones políticas presentes, algunas muy relevantes. Para empezar, no hay culturas cerradas o puras que sean esencialmente diferentes de otras. La cultura de cada grupo humano es en parte común a la de otros, se entrelazan, interactúan. En puridad, cada uno de nosotros es portador y partícipe de varias culturas, mejor dicho rasgos culturales, diferentes.

En esto se equivocan los nacionalistas de todo género, no digamos ya los directamente racistas o supremacistas, para quienes su cultura y su realidad es incompatible con las de cualquier otro grupo. O que consideran que cualquier otro que quiera unirse al grupo (un ejemplo, los emigrantes) debe asumir sin fisuras todo el bagaje de lo que consideran la cultura normativa, la suya. Por otra parte, también yerran los defensores de las políticas de identidad y los multiculturalistas, con su manía de identificar grupos, subgrupos e infragrupos socioculturales, que consideran que las culturas de diferentes grupos pueden simplemente yuxtaponerse y convivir sin alteraciones importantes en cada una de ellas, con la mutua tolerancia como único instrumento que garantice la paz social. En el fondo cometen el mismo error, consideran que las culturas son consustanciales a grupos determinados y que éstos vienen determinados e identificados por esa cultura. Hay en ello, lo siento, un claro tufillo latente a racismo.

Estamos, todos, en un momento curioso de la historia en el que la globalización no es el futuro, sino una realidad muy presente y consolidada (en palabras del poeta uruguayo Eduardo Galeano: Tu Dios es judío, / tu música es negra, / tu carro es japonés, / tu pizza es italiana, / tu gas es argelino, / tu café es brasilero, / tu democracia es griega, / tus números son árabes, tus letras son latinas. / Soy tu vecino ¿Y todavía me llamas extranjero?). Estamos construyendo nuevas formas culturales que nos permitan construir o consolidar una sociedad diferente a la que conocimos de pequeños. En muchos sentidos es una sociedad mejor, en algunas peor, pero es una sociedad inevitable, entre otras razones porque no sé de nadie que esté dispuesto a dejar de disfrutar de las ventajas de las que gozamos, para las cuales nadie sobra, todo el mundo hace falta.