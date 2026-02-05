Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Opinión | Diario de Sol

Marisol Torres

Marisol Torres

Badajoz

Vívelo en Bibelot

Bibelot es una metáfora, como lo es el cine, el que te hace pensar, soñar, reflexionar, ver el infierno o el paraíso

El equipo de 'Bibelot', en Puerta Palmas, al terminar el rodaje.

El equipo de 'Bibelot', en Puerta Palmas, al terminar el rodaje. / M. T.

Bibelot, figuritas, retro adornos decorativos, ahora revalorizados que puedes encontrar en mercados tradicionales que se celebran en muchas de nuestras localidades cercanas. De Esperança a Estremoz, pasando por alguno de los puestos que el primer sábado de cada mes se instalan en las arterias que llegan desde el corazón a la cabeza del Casco Antiguo en nuestro Rastro de Artesanía y Antigüedades.

En todos ellos puedes encontrar algún bibelot. De mis preferidos, los que al moverse hacen que el paisaje que recrean se cubra de invierno o de estrellas plateadas.

Cuando era pequeña me fascinaba que no desapareciera nunca la nieve, volver a ella una y otra vez, haciendo un paisaje helado y eterno.

Recuerdo noches de desvelo infantil en las que imaginaba que por la ventana de mi habitación aparecería la Reina de las Nieves convertiría mi corazón en hielo y me llevaría en su trineo blanco a recorrer un mundo sin sol.

Hasta hace dos meses yo tampoco conocía la historia que hoy os cuento, BIBELOT.

La descubrí gracias a una llamada de Maribel Ruiz, amiga y compañera de aventuras no sólo audiovisuales. Me invitaba a participar en el rodaje de un cortometraje en Badajoz. Bajo el paraguas de Belino Production, productora de la que es socia fundadora, junto a Antonello Novelino, nominado al Goya 2026 como director de producción por ‘Ciudad sin sueño’.

El reto, convertir nuestro paisaje urbano en un pueblo navideño. A este regalo, no pude negarme. Coordinar la figuración y hacer la vida un poquito más fácil al equipo que llegaría a realizarlo. Llevarles por estas calles nuestras en las noches que el rodaje finaliza en las distintas localizaciones, acompañándoles a pasear por primera vez por sitios aún secretos. Ellos y ellas miran con ojos de Arte Torres que deciden no retocar, fachadas modernistas de una capital de provincias que en los años XX era un foco cultural aún sin arrasar y fotografiarlas con la luz del amanecer. Escuchar los silencios de la noche sin micros, tan importantes a la hora de buenos sonidos. Guionistas a quienes las leyendas más oscuras de nuestro pasado fascinan y no dudarían en rodarlas con los equipos de eléctricos, cámaras y acción.

El trío actoral lo han formado Claudio Portalo, María Luisa Borruel y Kiti Mánver.

Claudio Portalo, al que cariñosamente llamo Portalito, es el pequeño de una saga de artistas locales. Le he visto bailar, escribir poesías, actuar en teatro, ahora en series y pelis. Estoy segura de que nos va a dar muchas sorpresas, os lo aseguro.

María Luisa Borruel, una de nuestras Grandes, con mayúsculas, de la interpretación. En 2008 obtuvo el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Málaga – Zona Zine, por su trabajo en ‘Un Novio para Yasmina’, de Irene Cardona, producida por Tragaluz.

Kiti Mánver, maravillosa en todas sus pelis, más de cincuenta, volvía a Badajoz donde ya participó en ‘El país del miedo’, dirigida por Paco Espada, nuestro director y coguionista, junto a Antonieta Benítez, de la adaptación del guion de la novela de Félix J. Palma, ‘Bibelot’.

Paco Espada director, guionista y productor. Otro de esos talentos de, por, y para Badajoz a los que no les damos la importancia que a mi juicio se merecen.

Hasta hace pocos años, director de Tragaluz, productora de cine independiente, centro de formación multidisciplinar, referente de otras empresas del sector y que nos situó como ciudad en el panorama audiovisual transfronterizo, europeo, extremeño. Echamos mucho de menos tener un modelo de trabajo y estilo como el suyo.

Paco ha escrito, dirigido, producido obras en corto y largo, de ficción y documentales. ‘Si tú supieras’, ‘El hermano de Buffalo Bill’, ‘Gentuza’, ‘Después de la Batalla’, ‘Aldeia de Luz’, ‘Escuela Viva’, ‘Un Novio para Yasmina’, ‘Repare Bem: Los Ojos de Bacuri’, ‘Parénthesis’, ‘El Nacimiento del Spaghetti’, ‘Jackpot’, ‘La cigüeña’ y ahora ‘Bibelot’.

Gracias a todas las personas que han hecho posible ‘Vívelo en Bibelot’, porque sin ellas no sería.

Dinis Costa, María Tejedor, Nono Muñoz, Gorka Novillo, Laura Mariñas, Ana Cobos y Laura Costalé. Matías, Nazaret y Sole Benítez. Alexandra Wolf, Laura Pagán, Alvarito. Morgado y Berzosa, Ana Osorio, Adolfo Jiménez, Montaña Gama.

Mis chicas y chicos de figuración: Juaco, María, Lourdes, Ana, Silvia, Gema, Susana, Rai, Bati, Pura, por la paciencia. Gracias infinitas.

Producción, producción, os dejo para el final, porque resolutivas y para todo siempre estáis: Susana, Sandrita y Olivia.

Bibelot es una metáfora, como lo es el cine, el que te hace pensar, soñar, reflexionar, ver el infierno o el paraíso.

Ojalá pudiésemos crear nuestro propio Bibelot. Vivir en casitas de colores brillantes, en las que el amor fuese lo que moviera a la vecindad, que decidió mudarse a un mundo dentro de otros mundos, en el que la lluvia fuese polvo de estrellas y el calor derritiera la nieve en los corazones de genocidas y malvados que cada vez son más, pero también lo somos quienes intentamos hacer el bien, aunque sea en corto. Algún día, será un largometraje.

Vívelo en Bibelot… tú puedes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents