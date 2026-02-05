Vívelo en Bibelot

El equipo de 'Bibelot', en Puerta Palmas, al terminar el rodaje. / M. T.

Bibelot, figuritas, retro adornos decorativos, ahora revalorizados que puedes encontrar en mercados tradicionales que se celebran en muchas de nuestras localidades cercanas. De Esperança a Estremoz, pasando por alguno de los puestos que el primer sábado de cada mes se instalan en las arterias que llegan desde el corazón a la cabeza del Casco Antiguo en nuestro Rastro de Artesanía y Antigüedades.

En todos ellos puedes encontrar algún bibelot. De mis preferidos, los que al moverse hacen que el paisaje que recrean se cubra de invierno o de estrellas plateadas.

Cuando era pequeña me fascinaba que no desapareciera nunca la nieve, volver a ella una y otra vez, haciendo un paisaje helado y eterno.

Recuerdo noches de desvelo infantil en las que imaginaba que por la ventana de mi habitación aparecería la Reina de las Nieves convertiría mi corazón en hielo y me llevaría en su trineo blanco a recorrer un mundo sin sol.

Hasta hace dos meses yo tampoco conocía la historia que hoy os cuento, BIBELOT.

La descubrí gracias a una llamada de Maribel Ruiz, amiga y compañera de aventuras no sólo audiovisuales. Me invitaba a participar en el rodaje de un cortometraje en Badajoz. Bajo el paraguas de Belino Production, productora de la que es socia fundadora, junto a Antonello Novelino, nominado al Goya 2026 como director de producción por ‘Ciudad sin sueño’.

El reto, convertir nuestro paisaje urbano en un pueblo navideño. A este regalo, no pude negarme. Coordinar la figuración y hacer la vida un poquito más fácil al equipo que llegaría a realizarlo. Llevarles por estas calles nuestras en las noches que el rodaje finaliza en las distintas localizaciones, acompañándoles a pasear por primera vez por sitios aún secretos. Ellos y ellas miran con ojos de Arte Torres que deciden no retocar, fachadas modernistas de una capital de provincias que en los años XX era un foco cultural aún sin arrasar y fotografiarlas con la luz del amanecer. Escuchar los silencios de la noche sin micros, tan importantes a la hora de buenos sonidos. Guionistas a quienes las leyendas más oscuras de nuestro pasado fascinan y no dudarían en rodarlas con los equipos de eléctricos, cámaras y acción.

El trío actoral lo han formado Claudio Portalo, María Luisa Borruel y Kiti Mánver.

Claudio Portalo, al que cariñosamente llamo Portalito, es el pequeño de una saga de artistas locales. Le he visto bailar, escribir poesías, actuar en teatro, ahora en series y pelis. Estoy segura de que nos va a dar muchas sorpresas, os lo aseguro.

María Luisa Borruel, una de nuestras Grandes, con mayúsculas, de la interpretación. En 2008 obtuvo el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Málaga – Zona Zine, por su trabajo en ‘Un Novio para Yasmina’, de Irene Cardona, producida por Tragaluz.

Kiti Mánver, maravillosa en todas sus pelis, más de cincuenta, volvía a Badajoz donde ya participó en ‘El país del miedo’, dirigida por Paco Espada, nuestro director y coguionista, junto a Antonieta Benítez, de la adaptación del guion de la novela de Félix J. Palma, ‘Bibelot’.

Paco Espada director, guionista y productor. Otro de esos talentos de, por, y para Badajoz a los que no les damos la importancia que a mi juicio se merecen.

Hasta hace pocos años, director de Tragaluz, productora de cine independiente, centro de formación multidisciplinar, referente de otras empresas del sector y que nos situó como ciudad en el panorama audiovisual transfronterizo, europeo, extremeño. Echamos mucho de menos tener un modelo de trabajo y estilo como el suyo.

Paco ha escrito, dirigido, producido obras en corto y largo, de ficción y documentales. ‘Si tú supieras’, ‘El hermano de Buffalo Bill’, ‘Gentuza’, ‘Después de la Batalla’, ‘Aldeia de Luz’, ‘Escuela Viva’, ‘Un Novio para Yasmina’, ‘Repare Bem: Los Ojos de Bacuri’, ‘Parénthesis’, ‘El Nacimiento del Spaghetti’, ‘Jackpot’, ‘La cigüeña’ y ahora ‘Bibelot’.

Gracias a todas las personas que han hecho posible ‘Vívelo en Bibelot’, porque sin ellas no sería.

Dinis Costa, María Tejedor, Nono Muñoz, Gorka Novillo, Laura Mariñas, Ana Cobos y Laura Costalé. Matías, Nazaret y Sole Benítez. Alexandra Wolf, Laura Pagán, Alvarito. Morgado y Berzosa, Ana Osorio, Adolfo Jiménez, Montaña Gama.

Mis chicas y chicos de figuración: Juaco, María, Lourdes, Ana, Silvia, Gema, Susana, Rai, Bati, Pura, por la paciencia. Gracias infinitas.

Producción, producción, os dejo para el final, porque resolutivas y para todo siempre estáis: Susana, Sandrita y Olivia.

Bibelot es una metáfora, como lo es el cine, el que te hace pensar, soñar, reflexionar, ver el infierno o el paraíso.

Ojalá pudiésemos crear nuestro propio Bibelot. Vivir en casitas de colores brillantes, en las que el amor fuese lo que moviera a la vecindad, que decidió mudarse a un mundo dentro de otros mundos, en el que la lluvia fuese polvo de estrellas y el calor derritiera la nieve en los corazones de genocidas y malvados que cada vez son más, pero también lo somos quienes intentamos hacer el bien, aunque sea en corto. Algún día, será un largometraje.

Vívelo en Bibelot… tú puedes.