Somos Legión

Con tantas borrascas, cada una con su nombre, a cuál más complicado, con tanta lluvia, tantas alertas de tantos colores, tanta agua y tantos realojos y vidas en riesgo, la noticia ha pasado desapercibida. El Ayuntamiento de Badajoz ha dado un paso fundamental para que pueda ser realidad la recuperación del histórico parque de La Legión. De momento, lo que ha hecho -porque es lo primero que tiene que hacer- es encargar la redacción del proyecto, que supone un buen pellizco: más de 200.000 euros.

El pliego de condiciones sienta las bases de lo que quiere que sea el parque: además de recuperar los elementos que lo definieron y constituyen su identidad, incorporar propuestas de uso para su puesta al día, como un auditorio con escenario, un parque infantil y un quiosco de hostelería. La inversión reservada para esta actuación, que conlleva la ampliación del parque en 7.400 metros cuadrados hacia los antiguos viveros, supera los 2 millones de euros. El propio pliego de condiciones, en la descripción de la situación actual del parque de La Legión y de los jardines de la Trinidad, lo pone en valor al describirlo como «un entorno de grandes posibilidades que aúna en un mismo espacio alcazaba árabe, muralla abaluartada, jardines de La Galera y laderas de la Alcazaba haciendo de este lugar un recurso turístico, patrimonial y natural inigualable que podemos convertir en uno de los grandes atractivos de la ciudad».

Una declaración de intenciones que para quienes han conocido La Legión en sus mejores y peores tiempos es una gran noticia. «Me alegra tanto que se rehabilite este parque», ha sido el comentario de un compañero que vive en San Roque, que ha conocido este lugar desde siempre y al que su situación actual de prolongado deterioro causa pena, porque como muchos otros pacenses que son Legión, es consciente de sus inmensas posibilidades. Un gran parque acoplado a las murallas que reúne en su enorme espacio senderos, fuentes, puentes, una alameda, rincones y recovecos dignos de ser recuperados para cumplir la misión para la que fueron diseñados y plantados. El parque conserva elementos que le dan identidad, como la cascada del polifacético Antonio Juez y el recién rehabilitado Camino Cubierto que la ciudad ha descubierto y que lo ensambla a las laderas de la Alcazaba.

Es de obligada mención la fuente de La Nacencia de Luis Chamizo, llamada así porque representaba el poema más conocido del autor extremeño, un bajo relieve esculpido por Emilio Laíz Campos en 1966 que representaba a un padre con su bebé en brazos y, detrás, una mujer con un burro. El bajorrelieve desapareció misteriosamente y hace unos años, en abril de 2017, sin encomendarse a nadie salvo a ellos mismos, dos espontáneos se dejaron llevar por una ocurrencia repentina y elaboraron una réplica con restos de distintos materiales a modo de mosaico en un gesto de buena y generosa voluntad. En aquel momento hubo hasta avisos de sanción, de los que nunca más se supo. No es el único elemento desaparecido.Cuando se ha publicado la noticia, hay quien se ha acordado de las esculturas colocadas a la entrada del puente de San Roque y del busto de Luis Chamizo.

El parque de la Legión fue sometido a una importante obra de restauración en 1997. Los trabajos acababan de finalizar cuando ocurrió la trágica riada que se llevó por delante 22 vidas y los recuerdos y trayectorias de muchas familias. En aquel momento la concejala de Parques y Jardines era Cristina Suárez Bárcenas. En medio de aquella inmensa desgracia, la tristeza de la concejala podía parecer inapropiada, pero no podía ocultarla. Tan grande era su desazón. Había puesto todo su empeño en la recuperación del parque y en una noche de furia el cielo prácticamente la deshizo. Le llega una nueva oportunidad al parque y somos Legión los que estamos deseando disfrutarlo.