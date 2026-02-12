De borrasca a huracán

The Drunk Future telonearon al grupo principal de la noche, Heiser. / M. T.

Hacía días que diluviaba sobre nuestros campos que anegados temen por sus cosechas.

Sofocón negras viajaban desde Portugal, trayendo borrascas sin parar y haciendo que la cangreja que llevo dentro se sintiera ‘pa dentro’, expresión extremeña que indica que no vamos a movernos de casa. Libros, series, músicas que nos salvarán, siempre. Ya era sábado tarde y quitarme el pijama era necesario.

Nos recogen en el Muxu, cita obligatoria de las chicas de Ciudad de San Andrés. Merino Mary, ya estaba en la puerta. Ser de Almendralejo le da una puntualidad especial.

Aparece Cristina, mi fiel compañera de conciertos. Desde hace más de treinta años hemos recorrido FIBs de Benicassim, Festimads, Zorrocks, Contempopráneas y algunas incursiones portuguesas que nos han hecho descubrir grupos que llegaron para quedarse. En su momento fuimos indies. Ahora, señoras bien que dejan sus salones invernales para ir de conciertos.

Con ella, Óliver Sáenz, su marido, heavy de toda la vida y su hijo Lucas. El niño nos ha salido con toques rock y pose alternativa.

Nuestro destino del sábado noche nos hizo atravesar la frontera del Rivillas, cuyo cauce nos preocupaba bastante. Recordábamos la triste riada del Guadiana y se nos encogía el alma.

Afortunadamente, se confabularon las ninfas de estos parajes fluviales y nos concedieron un parón nocturno, haciendo que las aguas se calmasen, los cielos dejasen de llorar y ellas se fueran con las luciérnagas a la zona del río, que son jóvenes y bellas. Tregua musical nocturna, llamaron al regalo.

Surcando la avenida Ricardo Carapeto, la avenida más importante del territorio Macha, llegamos a nuestro destino, la sala Off.

La Sala Off Cultura nació después de la pandemia, esa que vivimos y no, no nos hizo mejores personas

Nada más llegar, foto con los grupos para ilustrar mi Diario, propia de revista musical.

Comenzaba el evento con The Drunk Future ¡cómo me gusta que cada vez sean más las chicas en el mundo de la música!. Ya no somos ni novias ni groupies, ahora cargamos nuestros propios instrumentos musicales y somos las protagonistas de nuestras canciones.

Fueron finalistas en el BADAFEST 2025 y las tenía en mi agenda de Promesas.

Martina, Sofía y Marta, junto a su batería incondicional Ener, aún menores de edad, llevan casi dos años formando una banda que rezuma frescura pop, indie inocencia y corazón rockero.

Ver entre la gente asistente a familiares, peques incluidos, reconforta.

Si de peque te llevan a eventos culturales, cuando seas mayor, seguirás asistiendo, doy fe.

Como ya tienen su propio club de amigas-fans, una de ellas, Carmen Fuentes, no dudó en subirse conmigo al escenario y presentarlas con una soltura increíble. No es fácil hablar en público, mucho menos en un espacio por el que han pasado grupazos. Sin escaleta, ni guión, conectar con la gente. Gracias por acompañarme. ¡Ya voy teniendo relevos generacionales!

The Drunk Future telonearon al grupo principal de la noche, Heiser.

Heiser, banda de rock de Badajoz que nos impactó con uno de sus mejores directos.

Desde el 2018, año de creación de la banda, he visto cómo han ido construyendo un grupo sólido.

La primera vez que les presenté en el Chat Noir, comenzaban a dejar de ser un grupo de amigos que ensayaban todas las tardes y daban forma a un futuro musical que fue llegando.

Presentarles en el Teatro López de Ayala en julio de 2023, un lujazo. Se mostraban como una banda consolidada. Buenas letras y melodías muy especiales.

Tres años después, siguen siendo los mismos, aunque del grupo original, Armando, causó baja para trasladarse junto a su marido e hijo al sur de esta Extremadura nuestra.

Ahora, José Peña a la voz, Javi Reyes, al que siempre le digo que podría perfectamente ser modelo de camisas del grupo Inditex, Rubén García, bajo, Luis Díez a la batería y Emilio Vázquez , guitarra y voces, realizan menos ensayos de los que les gustaría, pero suenan mucho más auténticos y contundentes.

Sorpresas musicales de la noche. Tres temas que se marcó Oliver Sáez, entre los que destaco ‘Sigo Vivo’, ya que dice mucho de su renovada presencia escénica.

‘Nada’ hizo que Lucas, su hijo y cantante de ‘The Black Suited Ladies’, hiciera las delicias de grandes y chicas …

Y colofón pelirrojo, Macarena Robles, del departamento de Publicidad de este periódico, nos dejó impresionadas totalmente con su voz que pasa del pop al rock and roll.

Enhorabuena a todas las personas que hicieron posible que la borrasca Marta se convirtiera en huracán Heiser.

Y a Emilio Vázquez, por ser mi no-psicólogo, darme todos los datos necesarios para mi Opinión de jueves e invitarme a un cafelito en el Dadá.

¡¡Y ahora a ponerse las peluquitas, que ya suena a Carnaval!!