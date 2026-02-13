La pregunta en la sala de prensa resonó tan insólita como improcedente: «Y tú, ¿cómo ligas?». La formuló hace unos días el secretario general del Partido Popular madrileño, Alfonso Serrano, a un periodista que le interrogaba por el posible abuso de poder del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, sobre la exconcejala que lo ha denunciado por acoso sexual y laboral. La frase es toda una declaración de intenciones sobre cómo se las gastan en el PP cuando les estalla un caso de este tipo. Serrano viene a decirnos que un alcalde que hace proposiciones sexuales a una subordinada y la degrada cuando ella le rechaza es, en el fondo, una manera de ligar. Y se queda tan ancho. Realiza estas afirmaciones al tiempo que amaga con acciones legales contra la víctima; la acusa de mala fe, de prefabricar pruebas y da al alcalde todo el respaldo del PP de Madrid. Un asesor del propio regidor calificó a la exedil como «pájara miserable» en un mensaje a través de sus redes sociales. La historia de Nevenka Fernández se repite a pesar de que han transcurrido más de veinticinco años (hemos aprendido poco). El mecanismo parece ser el mismo: una mujer pide ayuda dentro de su partido político y lo que encuentra es un muro, un «lo mejor es callarse» como respuesta. Cuando ella denuncia acoso, su organización amenaza con llevarla a los tribunales. Al hombre lo respalda; a la mujer, la persigue.

Ya sabemos que el machismo es estructural y que atraviesa todas las esferas, también la de partidos políticos, de derecha y de izquierda, es igual. Ahora bien, la gestión que ha hecho Génova de este escándalo da idea del doble rasero de los populares ante el acoso. Cuando se da en sus filas, todo son excusas y acusaciones para desprestigiar a la víctima, como ha hecho Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, cuando estos casos, igualmente turbios, ocurren en las filas socialistas, como sucedió con Paco Salazar en Moncloa, para el PP no hacen falta ni tribunales, ni sentencias, ni presunción de inocencia. Pura hipocresía, la de Ayuso y Feijóo, que ponen la responsabilidad en la víctima cuando el acoso ocurre dentro de sus filas mientras que, cuando sucede en otro partido, atacan con toda la artillería pesada.

Al hilo de la pregunta de Alfonso Serrano, y a un día de San Valentín, la festividad por antonomasia del enamoramiento, cabe plantearse cómo son las intenciones que tenemos cuando ligamos con alguien. Según un estudio realizado por la aplicación de citas Tinder, este año estará marcado por una mayor apertura emocional y una comunicación más clara. No comment. Cuando menos resulta sorprendente, sobre todo a tenor de lo que creen los solteros y solteras, que dibujan una realidad diferente. Cupido ha dejado de llamarse así, ahora no solo se denomina Tinder, también aparecen más nombres, como Badoo, Bumble, Grindr o Hinge. Parece lejano aquello de conocer a alguien entre los amigos de mis amigos, en una terraza o bailando en una discoteca. Las aplicaciones de citas han sacudido la forma en la que se establecen los vínculos afectivos y románticos y también las dinámicas que acompañan a esas nuevas maneras de relacionarse. Además de los ‘match’, los bloqueos, los fueguitos y los ‘superlikes’, surgen nuevos vocablos para describir -mediante anglicismos- comportamientos bastantes particulares, dejémoslo ahí. Vamos a fijarnos en dos de ellos: en el ‘ghosting’, es decir, en el hecho de cortar toda comunicación con una persona de forma súbita y sin explicaciones, algo que está a la orden del día; y en la ‘situationship’, una relación sin etiquetas, caracterizada por la ambigüedad, en la que siempre, eso es así, uno de los dos miembros de la pareja sufre.

Nada mejor que un caso para ilustrar de qué va todo esto. Mi amiga es madre separada y ronda la cuarentena. Conoce, una vez más, a un chico a través de una aplicación de citas, igual que el 57 por ciento de las parejas españolas, según algunos estudios. Se gustan, quedan más veces, van avanzando… Él le presenta a su familia y a sus amigos (y ella a la suya), quedan durante varias semanas, se ríen, hacen algunas escapadas juntos... La verdad, parece que todo va sobre ruedas, hasta que, de repente, un día, el chico le dice que ojalá se hubieran conocido antes, que no está preparado para una relación. Bum, ¿qué ha pasado? Es difícil de saber lo que ocurría en su cabeza pero, ante todo esto, pienso, no podemos obviar el efecto que están teniendo las pantallas y las redes sociales en nuestra afectividad. Por un lado, nos hacen ser más superficiales e inestables; por el otro, más seguros de nosotros mismos. Una falsa seguridad que se deriva, en parte, de esa sensación que provocan estas aplicaciones de ligues, por escoger entre un menú infinito de imágenes y descripciones de personas, algo que nos convence de que nos estamos perdiendo algo o de que alguien mejor estará esperando nuestro ‘match’ desde el sofá de su casa. ¿Se puede ser más superficial?

Esa precariedad emocional impacta especialmente en una generación, la de los más jóvenes, que tal vez valora cada vez menos las conexiones reales y la complicidad genuina y que ya no es tan consciente de lo difícil que es encontrar a alguien que te quiera y al que quieras, que te admire y al que admires, y coincidir en un proyecto de vida y de futuro a corto, medio y largo plazo. Seguro que recuerdan lo que ocurrió en España en el verano de 2024, cuando se popularizó aquello de ir al Mercadona entre las siete y las ocho de la tarde a pasear por los pasillos, con una piña boca abajo en el carrito, señal de que estábamos en el mercado del flirteo. Puede que se hiciera como una mediática y simpática moda aunque fue síntoma de algo, creo, de un hartazgo de chats superfluos, de conversaciones infinitas que no conducen a ninguna parte o de una sucesión de amores sin sustancia, que siempre requerirán atención y mimos. Ya lo cantaba, hace años, Mari Trini: «Amores se van marchando, como las olas del mar. / Amores los tienen todos pero ¿quién los sabe cuidar?».