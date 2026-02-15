Polemicarnaval

En enero de 2014 más de 4.000 personas se manifestaron en Badajoz para reclamar que el domingo de Carnaval no fuese de apertura comercial. ¡Cuatro mil carnavaleros se echaron a la calle porque estaban en contra de que el día del gran desfile hubiese gente que tuviese que ir a trabajar! No se recuerda una protesta tan multitudinaria en esta ciudad. Ni siquiera cuando Salvemos el Guadiana convocó para urgir a las administraciones que actuasen contra las plantas invasoras que cubren el río.

No hay edición del Carnaval de Badajoz que se precie sin una buena polémica previa: de las agrupaciones o quienes las representan contra el ayuntamiento o entre los carnavaleros y las asociaciones de vecinos. Seguramente en el recordatorio se quede alguna para atrás, porque cada año surge una disputa nueva, que no siempre se resuelve con un acercamiento entre las partes, sino que acaba en ruptura.

Ocurrió cuando las Candelas de la Margen Derecha y las de Santa Marina se quedaron sin Tamborada, que ahora se celebra en Ifeba. Sucedió cuando la Falcap (Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense, que aglutina a buena parte de las comparsas) no se entendió con la Asociación de Vecinos de San Roque y desde entonces en esa barriada dejó de celebrarse el desfile de comparsas infantiles el lunes y de la organización del que sigue al Entierro de la Sardina empezó a encargarse el ayuntamiento.

Siempre la polémica surge días antes de que comience el Carnaval. Calentando el ambiente. Aconteció cuando los grupos reclamaron al ayuntamiento un incremento de las asignaciones por participar, al ritmo del coste de la vida, que ha ido subiendo. Polémica durante y a posteri cuando se evidenció la insuficiencia de aseos portátiles en las calles. Polémica por la venta de entradas del Concurso de Murgas en internet, cuyo procedimiento muchos cuestionan. Los que se quedan fuera, claro. Polémica desde que el ayuntamiento prohibió a los bares poner música en la calle. Polémica cuando el consistorio decidió que al paseo de San Francisco no se podían llevar neveras ni sillas ni mesas que interrumpan el paso de los servicios de emergencia en caso de emergencia. Con lo bien que estaba (y sigue estando) el ambiente del sábado a mediodía en este céntrico espacio.

En esta ciudad la polémica está servida a diario y siendo el Carnaval su mayor y más multitudinaria fiesta, se multiplica exponencialmente. Este año de nuevo, antes de que se subieran al balcón del ayuntamiento los pregoneros y antes de que el teatro López de Ayala bajase el telón, ha habido polémica. Existe una que se viene arrastrando los últimos años y que atañe a la Asociación de Vecinos de Valdepasillas, que insiste en que el desfile del segundo domingo se alargue por la avenida Sinforiano Madroñero. Una petición que el ayuntamiento no va a atender, por mucho que perseveren.

Como parecía poca la disputa, San Roque está revuelto desde que su asociación de vecinos ha anunciado que el martes de Carnaval, que es el día que la fiesta se traslada a esta barriada para despedir a la sardina, no habrá entierro del pescado, porque la asociación vecinal ha entendido que es la mejor manera de presionar al ayuntamiento para que le abone los gastos que ha tenido en el último año y que están muy por encima de la cantidad que ha recibido. Las quejas han generado cierta confusión, porque no se entiende que la asociación no disponga de 250 euros que suele costar poner al día el pescado que desfila, si recibe 2.400 euros. La estrategia ha salido a la luz cuando una murga, los Water, ha ofrecido la sardina que procesiona en su puesta en escena en el López de Ayala, y la asociación de vecinos ha reconocido que con este ofrecimiento les está chafando su queja ante el ayuntamiento. Menos mal que toda polémica se esfuma cuando el Carnaval empieza a disfrutarse en la calle y ya lo estamos celebrando.