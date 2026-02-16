Asesino silencioso: colesterol alto

Colesterol: Molécula esencial que forma parte de los lípidos o grasa de las membranas de nuestras células, necesario para la formación de hormonas (precursor de estrógenos y testosterona), necesario para metabolizar la vitamina D y cómo no, imprescindible para la absorción de calcio necesario para nuestros huesos, desempeña un papel muy importante en la digestión al ser componente de la bilis, necesaria para absorber grasas. ¿Y parecía que el colesterol era malo, verdad? Sólo, sólo en exceso, es decir valores de colesterol alto en la sangre es perjudicial para nuestra salud.

El problema de valores altos es que la mayoría de las veces es asintomático. Uno no se nota nada especial en su rutina diaria, a veces y sólo a veces es cuando aparece cansancio, debilidad, fatiga, problemas de memoria, descuidos, debilidad muscular, problemas de digestión, ligero hormigueo en manos, pies. Por regla general no aparecen síntomas y este es el peligro.

Así es el colesterol alto, un asesino silencioso, técnicamente llamado hipercolesterolemia, un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares graves (infarto de miocardio, ictus, insuficiencia cardiaca, arritmias severas que afectan a millones de personas en el mundo. Esto no es más que el resultado de niveles excesivos de grasa (lípidos) en sangre acumulados por consumir, entre otros, alimentos ricos en grasas saturadas y trans (carnes rojas, queso, nata, platos preparados industriales, embutidos, mantequilla, lácteos enteros, aceites vegetales como el aceite de palma, coco, alcohol en exceso, bollería, pizzas, pasta en exceso, salchichas tipo Frankfurt. Si a esto le añadimos una vida sedentaria, muchas pantallas en los niños y adultos, menos ejercicio, menos movilidad, pues somos más proclives a sufrirlo. Tendremos una sociedad más obesa, por consiguiente con el paso de los años desarrollarán todo este tipo de enfermedades si no se pone remedio antes.

Al buscar el título que hoy nos trae, (Asesino silencioso: colesterol alto) se me viene a la cabeza una escritora de novelas de misterio británica, Agatha Christie, famosa por novelas como ‘Asesinato en el Orient Express’, ‘Muerte en el Nilo’, ‘Después del funeral’, ‘The poisons…(veneno)’, no me pregunten por qué pero mis pensamientos del colesterol alto se entremezclan con estas novelas de misterio policiacas. Me pregunto si será que todos estos días de lluvia tan intensas y de días largos grises hacen mella en mí y todo, todo me conduce a esta escritora creadora de personajes tan conocidos como Hércules Poirot o Miss Marple, sus novelas, sus historias se describen como si fueran formulaicas y ahí me persigue el pensamiento de este asesino silencioso: colesterol alto.

Alguien es asesinado (pacientes con colesterol alto), llega el detective (nuestro médico), busca pistas (análisis de sangre que es lo único que puede detectar el colesterol alto, realizando un perfil lipídico).

Perfil lipídico que comprende colesterol total, LDL (colesterol malo), HDL (colesterol bueno) y triglicéridos. Nuestro médico, profesional de la salud, descarta posibilidades, al final se revela la identidad del problema (exceso de alimentos ultraprocesados, exceso de alcohol, hipercolesterolemia familiar (trastorno que se transmite de padres a hijos). Como en las novelas de esta famosa escritora se desvela la identidad del asesino al final de la novela, aparece el colesterol alto.

Sólo haciendo análisis rutinarios se podrá detectar este asesino silencioso, tan sencillo como hacernos un análisis de sangre al año para identificarlo. Afortunadamente, tenemos un sistema sanitario muy bueno que nos permite llevar determinados controles de cribado que nos permiten detectar enfermedades o factores de riesgo de manera precoz antes de que aparezcan los síntomas.

Apostamos por la prevención, ¿quién va a cuidar de ti mejor que tú? Recuerda pedir una analítica anualmente y, sobre todo, evita comer, fumar o beber alcohol en exceso. Todos los excesos son malos, evita los alimentos ultraprocesados e intenta comer lo más sano posible.

A continuación, te mostramos cómo deben ser las proporciones de alimentos, tu alimentación en la comida principal, cómo se debe consumir.

Te presentamos el plato de Harvard que debe ser tu modelo a seguir en la comida principal: 50% verduras y/o frutas tipo calabacín, tomate, brócoli, espinacas, lechuga, al menos 2 raciones al día, 3 frutas al día. 25% de proteínas, pollo, pescados sobre todo azules (sardinas, boquerones), huevos y 25% cereales, pasta, arroz, patatas.

Debemos apostar por nuestra dieta mediterránea consistente en un consumo elevado de verduras, legumbres, frutas y cereales integrales y el uso de aceite de oliva virgen.

Y terminar dando las gracias a las personas que cuidan de nosotros, nuestros médicos, a todos gracias. Y cómo no, a mis compañeros farmacéuticos por su labor diaria desde el compromiso por la salud de nuestros ciudadanos, ¡gracias!

Feliz y saludable semana. Eso sí, con un poquito de sol.