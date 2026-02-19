Carnaval y mar

Marisol Torres con Elena Manzano, María Guardiola y Mercedes Vaquera. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Ser de Badajoz y tener un Carnaval como el nuestro imprime carácter. Estamos curtidas en temas de pelucas, trajes confeccionados en casas de las abuelas de amigas que nos cedían su salón para llenarlo de colores e imaginaciones que fueron de Despertadores a Rodolfos Langostinos con los que incluso las Forevers ganábamos concursos.

Hemos sido Brujas, Piratas, Malas de Blancanieves, Damas del Oeste, Indias, Vikingas, Vampiras, Fantasmas, Góticas y otras oscuridades, Francesas de la corte del Rey Sol, Princesas de cuentos, Cruellas de Vil fashino, Caperucitas feroces o de amores.

Fue precioso crecer, en todos los aspectos de la vida, al mismo tiempo que iba tomando forma nuestra fiesta más internacional.

Por mis casas han pasado distintas nacionalidades, algunos amores que perduraron en el tiempo, y muchísimos amigos y amigas que nos fuimos encontrando después en la vida.

Llegar, pero llegar a cualquier precio al Entierro de la Sardina era tarea obligada.

Ahora, han pasado más de treinta años. Nuestros relevos generacionales, hijas, hijos, sobris, ahijadas, se hacen más famosos que nosotras y nos quitan el puesto en los medios…

Mensaje especial para mi sobrino Cuco Torres, y su pandilla, que lo están dando todo en esta fiesta tan Internacional pero tan de Badajoz. ¡Sois totales!

Me encantó que Sanguijelas del Guadiana en su Pregón se reconociesen en los jóvenes que un año antes estaban en el público. Su generación es la que nos está poniendo el mapa de una España que ya huele un poquito a rancia y que tiene que acoger a territorios tan maravillosos como Extremadura. Ya era hora de sentir orgullo por el verde, blanco y negro, y cantarlo y contarlo.

Que me encontrara, un poquito más tarde del Pregón con la Reina presidenta y sus Conquistadoras Consejeras extremeñas, fue casualidad… La foto, dio mucho que hablar… que para eso era Carnaval.

Como ya soy una señora de una edad, con dos días y tres noches carnavaleras tuve suficiente.

Dejé de ser Caperucita del Amor, y me puse el traje de los domingos para visitar Lisboa. Esa parte de la capital que aún no ha sido descubierta por el turismo de todos los países que la invade desde hace unos años.

La pandilla lisboeta. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Ahí habita mi pandilla lisboeta, y siempre que vamos descubrimos sitios perfectos para seguir degustando comida auténtica a precios razonables y bares a los que volver.

Despertarse frente al Océano en Caparica, una de esas playas pacenses en verano, es un privilegio. Siempre hablamos de las puestas de sol, que en Badajoz las tenemos únicas, pero hay un sentimiento único en los amaneceres, como de comienzo, de vivir un día más.

El momento preciso en el que te despiertas para ver cómo la luz va dando forma al paisaje. El mar, que nunca es azul en invierno, va pasando del negro al gris oscuro con sus olas plateadas que enérgicas se dejan seducir por surfistas que llegan bien tempranito.

Agradeces a las Energías de esta existencia mirar el día desde el Alba e incluso lo regalas como postal de cumpleaños.

Llegar hasta la orilla para despedirte de un amigo, referente de la música electrónica, Alex Guerra, que junto a Juanma Palomeque crearon un sello imprescindible en la cultura de club extremeña, Lokkita.

Se ha ido demasiado pronto, demasiado.

Para sus padres, para Ismael, su hermano, todo nuestro amor.

Como siempre digo, recordemos decir a la gente que nos importa que las queremos y admiramos. Que un abrazo reconforta, porque puedes recordarlo como el último que nos damos.

Y este fin de semana, a seguir disfrutando, que la vida son dos días y dos noches, y hay que disfrutarlas.

Viva el Carnaval de Badajoz y toda la gente que lo hace posible. Gracias siempre.