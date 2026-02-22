Mi cuñada leyó en La Crónica de Badajoz que Balumba había decidido eliminar todo lo relacionado con la temática de Láolú. «Nos ha causado un gran impacto emocional», decía el titular. Mi cuñada no se enteraba de nada. ¿Quién es ese Láolú?, preguntó. Ninguno de los presentes sabía a qué se refería la polémica.

Resulta que una de las 58 comparsas que participaron en el Gran Desfile del domingo en Badajoz, que integraban 12.000 carnavaleros, había basado la temática de su atuendo en los diseños de un artista nigeriano afincado en Nueva York que, aunque no lo conozcamos aquí ni nos suene, es un reputado creador cuya obra es perfectamente reconocible, para quien la reconozca.

Los encargados del diseño de los trajes de esta comparsa conocían al creador africano y su obra y presentaron esta propuesta, cargada de contenido, pues el afamado Láolú, además de artista plástico y visual es músico, abogado de derechos humanos y activista. Su buen hacer rebosa contenido social. De ahí que en la comparsa el mensaje calase, pues el diseño atractivo de las figuras que caracterizan sus trabajos se completa con una carga de reivindicación. Láolú Senbanjo define su proceso creativo como el Sagrado Arte de los Ori, un ejercicio guiado espiritualmente que busca elevar la conciencia para generar una obra de arte. El color negro y las distintas formas crean diseños complejos y llenos de historia que se basan, en gran medida, en las raíces Yoruba del autor. Inspirados en los rituales de pintura corporal Yoruba, Senbanjo aplica patrones del África Occidental con carbón, tinta y pintura sobre todo tipo de superficies, desde edificios y automóviles hasta papel, madera y la piel de sus modelos. Así definió su trabajo en una colaboración con la prestigiosa firma de cerámica Lladró. Para quien no lo conozca, ya se puede ir enterando del nivel que se marca el artista de Nigeria afincado en la capital del arte contemporáneo y la diversidad.

Las comparsas que desfilan en Badajoz se ponen a trabajar con un año de antelación en su temática. Al parecer, en este proceso, intentaron ponerse en contacto con el artista, pero no lo consiguieron. A diferencia de lo ocurrido en dirección contraria, pues a Láolú le ha faltado tiempo para denunciar lo que ha entendido como una apropiación indebida de su obra sin permiso. Un plagio en toda regla. Desde Nueva York y como alma que lleva el diablo, Láolú reaccionó a la velocidad de las redes sociales para marcarse un comunicado en el que ponía a caldo la iniciativa de la comparsa de Badajoz. Si alguien no se había enterado de qué iban vestidos los de Balumba, desde ese instante, la reacción inesperada del artista provocó que creador y comparsa saltasen al ruedo de la polémica sin medir consecuencias.

En Balumba no han dado crédito a lo ocurrido. A nadie se le ocurrió pensar que se estaban apropiando de algo ajeno. Su intención siempre ha sido rendirle un tributo. Cómo podían pensar ellos que estaban invadiendo una marca registrada. Ellos, que no tienen ánimo de lucro y solo les mueve la vistosidad del Carnaval. En cada edición, todas las comparsas se definen por una temática y muchas, la mayoría, tiran de imágenes simbólicas, que pueden estar relacionadas con una película, un hecho histórico, un libro o un grupo de música. Jamás ha habido una acusación de plagio.

Entre los comentarios más sensatos a raíz de esta última polémica, está el de mi compañera Granada, que recordó una reacción totalmente contraria ocurrida hace unos años. Fue en 2018 cuando la comparsa Achikitú de Don Benito recibió elogios de la banda Queen tras desfilar caracterizados como Freddie Mercury. «Lo normal cuando se es tan grande como este grupo. Como grandes son las comparsas del Carnaval de Badajoz», fueron las palabras de Granada. Menuda diferencia. Y mi cuñada sí sabe quién es Freddie Mercury.