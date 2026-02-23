Opinión | La atalaya
Califas (XXI)
No hay en el islam jerarquía entre musulmanes
Hace muy pocos años se excavó dentro del recinto de lo que fue palacio episcopal de Córdoba y, antes, alcázar de los monarcas omeyasdesde Abd al-Rahman I (856), lo que parecía parte de un baño. No eran restos de gran tamaño, aunque mostraban un gran lujo en la ejecución. Un pavimento de mármol blanco con unas losas de un grosor desusado y lo que aparentaba ser una instalación hidráulica, decorada a la encáustica, en colores rojo y blanco. En Roma, esa técnica consistía en impermeabilizar -y decorar- paredes mezclando pigmentos con cera. En Al-Ándalus continuó usándose, con una variación técnica, que la sustituye por clara de huevo. En el Marruecos actual se le llama “tadlakt”. ¿Qué es lo sacado a luz, en un razonable buen estado de conservación? Parte de un aseo, cuyo lujo sólo puede significar haber servido a personas reales. Digamos que al propio califa. ¿De dónde saco yo estas conclusiones?
Verán. Los vestigios están situados justo delante del lugar donde arranca el “sabbat” o pasadizo de conexión entre la residencia áulica y la aljama. Fue, digámoslo, muy bien excavado por mis dos colegas -y, sin embargo, amigos- los doctores Alberto León y Raimundo Ortiz. Parece evidente que hubo de servir para que el soberano llevase a cabo sus abluciones menores y, tal vez, mayores. Y, la pregunta del millón: ¿por qué allí, en un lugar de paso? No parece difícil aventurar que antes de entrar a realizar sus devociones se purificase. Pero creo que hay más. La limpieza la hacía, claro, antes de ingresar en el pasaje. Luego éste se consideraba ya parte del oratorio y debía accederse a él limpio y, con razonable seguridad, descalzo. Y, algo más, siendo espacio de la propia mezquita perdía su carácter de diferenciador entre creyentes. Ya expliqué las reticencias de los ulemas a separar a la hora del rezo al soberano del resto de la comunidad. No hay en el islam jerarquía entre musulmanes. Desde esa perspectiva, si el corredor ya era parte del oratorio, la cosa variaba. Ya no distinguía, sólo se acotaba el espacio sin establecer categorías religiosas. Y eso no era “haram” o prohibido. Era una medida tomada por seguridad. Una distancia bastante corta. Lo era en lo físico, no en lo religioso.
