El Campeón: barra y relevo

En la calle Jacobo Rodríguez Pereira de Badajoz, cuando la mañana aún no ha terminado de desperezarse, hay una barra que funciona como un reloj de barrio: café que sale sin pausa, pan que cruje y saludos por el nombre. Bar El Campeón no necesita presentaciones porque lleva décadas haciendo lo mismo que hacen los sitios importantes: sostener la rutina de los demás. Se entra por un «me paro un minuto» y, sin darse cuenta, uno se queda, porque aquí el tránsito acaba convirtiéndose en costumbre.

El nombre ya contiene una historia. José, al que María Auxiliadora bautizó como ‘El Campeón’, se lo ganó antes en el ring que en la hostelería, y aquel apodo terminó coronando la fachada. Pero este bar no se levanta solo sobre un nombre: se levanta sobre una familia. En 1985 lo pusieron en marcha José, su hermano Santi y Angelita, la madre de ambos, con esa mezcla de valentía y oficio que tienen los negocios que nacen para quedarse. Desde entonces, la casa ha crecido sin perder su carácter: abrir temprano, mantener el ritmo, no fallar, y hacerlo sin ruido.

Ese hilo tiene una fecha clave. En 2013, María José, hija de José, tomó las riendas del negocio familiar. No vino a cambiar el bar, sino a afinarlo: ordenar la maquinaria diaria, cuidar tiempos, compras y servicio, y mantener intacta esa calidez que convierte un bar de barrio en bar de referencia. El relevo generacional aquí se nota en lo invisible: en que todo funciona, en que el cliente se siente atendido sin sentirse «gestionado», en que la barra está viva sin volverse estridente.

Su buque insignia son los desayunos. Aquí el pan no es un soporte: es un escenario. El Campeón se ha hecho un nombre en Badajoz Capital del Desayuno con tostadas que compiten con sentido: ‘Nadal’, con tomate seco, ibérico, cabezada, miel, manzana, huevo y AOVE; y ‘La Peleteiro’, con paté casero, aguacate, mozzarella y un remate frutal que aligera el conjunto. Detrás del guiño hay oficio: equilibrio, punto y un producto tratado con respeto. El desayuno, además, tiene una virtud rara: alimenta sin abrumar y deja ganas de volver, que es la mejor forma de fidelidad.

Y aun así conviene decirlo: El Campeón no es solo «un bar de tostadas». Desde hace seis años mantienen plato del día, y en esa pizarra se entiende el verdadero ADN del sitio. La cuchara aquí tiene sitio: su cocido y sus patatas con costillas sostienen el mediodía con cocina tradicional, reconocible, de las que no necesitan adjetivos para volver. Son platos que arreglan una jornada: llegan humeantes, reconcilian con lo sencillo y recuerdan que la cocina de barrio, cuando está bien hecha, también es patrimonio.

Cuando la mañana se estira hacia el aperitivo, la barra toma el mando. Destaca el jamón ibérico, bien tratado y bien cortado, sin exhibicionismo: buen género y la inteligencia de no estropear lo que ya viene excelente. A partir de ahí, una carta de raciones que pisa fuerte: atún a la plancha cuando apetece limpio y directo; cachopo para los que vienen con hambre de verdad, de los que se comen despacio; y croquetas de chipirones, cremosas, con ese sabor marino que pide otra ronda. Aquí se entiende la barra como mesa corta: ración compartida, charla larga y una segunda bebida que llega sola.

En ese capítulo del mar hay un detalle que retrata el oficio: los pescados llegan directamente desde Mercamadrid los jueves, viernes y sábados. No es una medalla, es una forma de trabajar: si el producto entra fresco, la cocina puede ser sencilla y exacta. Plancha, fritura bien hecha, punto y servicio. Esa logística, discreta y constante, es la que separa un plato correcto de un plato que se recuerda.

Entre esas dos horas -la del primer café y la del primer vino- se ve la fotografía completa. Entra el trabajador que pide «lo de siempre» sin mirarlo, el jubilado que dobla el periódico como un rito, y el chaval que aprende a pedir con educación porque aquí se le contesta igual. El Campeón tiene esa virtud: está preparado para el día a día, no para la excepción. Por eso la casa aguanta: porque no depende de un momento estelar, sino de cien aciertos.

También ahí cobra sentido la idea de «campeones» en el plato. No es un nombre para un concurso; es coherencia: si el bar se llama El Campeón, el desayuno compite como compite el barrio, con constancia. Y si la tostada pone la foto, la barra pone el fondo: jamón que se cuida, raciones que salen a su tiempo y una cocina tradicional que no se rinde, incluso cuando lo fácil sería vivir solo del tirón de la mañana.

El local no presume; atiende. Barra trabajada, mesas con conversación y una parroquia que se reconoce en los gestos: el café del frío, la tostada cuando vuelve el sol, la caña corta del mediodía, el «hasta mañana» dicho casi sin mirar porque ya está pactado. La repetición aquí no es rutina vacía: es confianza. Y en esa confianza está también el mérito del trato: cercanía sin exceso, rapidez sin aspereza, y esa sensación de estar en un sitio que conoce el barrio y que el barrio conoce.

Hay orgullo discreto en el rótulo: campeonar entendido como no fallar. La historia de José, boxeador y fundador, se recuerda con respeto; la de Santi y Angelita sostiene los cimientos; y María José traduce ese legado a ritmo de hoy sin romper el barrio. Continuidad sin nostalgia, oficio sin pose: una casa que cada mañana vuelve a empezar con café, pan, barra, plato del día y calle.