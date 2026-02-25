"Más deporte y menos latín" bramóen1974, en las cortes franquistas, José Solís Ruiz, ministro Secretario General del Movimiento (aclaración para lectores jóvenes, del partido único, de Falange). Miro a mi alrededor y constato que consiguió su objetivo. El deporte es omnipresente, puede incluso llegar a ser agobiante. Cierto es que el latín está en horas bajas, no sólo por causa del deporte, ya quisiera, pues podemos constatar que hasta del Vaticano está desapareciendo. Cuando Benedicto XVI dimitió del papado ante una reunión formal de la Curia habló en latín, y muy pocos se enteraron, de los cuales solamente una experimentada periodista. Para que la noticia transcendiera hubo que esperar a que se difundiera la traducción de sus palabras. Está claro que en el mundo hay más deporte, muchísimo más deporte que latín. Lo que pedía el ministro fascistoide.

Una pena. Cuando así lo manifiesto no es infrecuente que se me conteste con, paradójicamente, un latinismo: mens sana in corpore sano. Mente sana en un cuerpo sano, lo que no es un mal objetivo vital aunque sospecho que no se lo creen ni sus defensores. Estos hablan siempre de esfuerzo, superación, sacrificio y competición, todo esto referido al ámbito meramente corporal. Nunca hablan de leer libros, escribir lo que sea, ver cine o escuchar música; nunca hablan de los placeres del aprendizaje, que también requieren esfuerzo, superación y sacrificio, y la única competición posible es con el más difícil y complejo de los oponentes: uno mismo. Nunca hablan de salud mental, sólo corporal.

Además, estoy empezando a pensar que el deporte no es tan sano para la mente. Recientemente, muchos deportistas de élite han hablado muy valientemente de sus problemas de salud mental, de los problemas que les produce el estrés, su dedicación casi monotemática, del agobio por las competiciones y por otros factores anejos a su oficio. Es bueno constatar que el deporte no es un bálsamo de Fierabrás, un curalotodo, la solución a problema alguno. No digo que sean negativos o innecesarios el ejercicio, la competición incluso, todo lo contrario; sólo mantengo que es imprescindible mantenerlos dentro de los límites de lo razonable. Que es un error deificar o heroizar a los deportistas, de élite o no, porque son seres humanos, lo más grande que puede ser una persona y merecen ser tratados como tales. Deificarlos es faltarles al respeto.

El ministro falangista seguía y preguntaba "¿Para qué sirve el latín?". Bueno, ciertamente el mercado laboral no requiere de muchos latinistas, que yo sepa, pero tampoco es que la educación tenga que estar orientada prioritariamente a formar repuestos para el mercado laboral, bien al contrario. Nunca llegaré a estar de acuerdo con los que piensan que el latín no sirve de nada, sirve de mucho, aunque sean multitud los que opinen lo contrario. Hay que admitir que cualquier instrumento que sirva para mejorar la capacidad lingüística de los alumnos tendría que ser bienvenido. Aquí, quien dice latín podría aducir que para ello también vale el chino mandarín o el sánscrito, lo que sería cierto. Pero el caso es que el latín fue la lengua de la cultura europea durante bastante más de un milenio y renunciar a él supone renunciar, querámoslo o no, a nuestra propia historia cultural, a buena parte de nuestro vocabulario y terminología.

Ahora bien, la respuesta que he dado a la pregunta de José Solís fue mejorada en su día por la que le dio Adolfo Muñoz, procurador en las cortes franquistas y, por tanto, poco sospechoso de ser un adelantado del wokismo: "Por de pronto, señor, para que a su señoría, que ha nacido en Cabra, le llamen egabrense y no otra cosa". Cabra (Córdoba) en época romana se llamaba Egabro. Pues eso, menos deporte y más latín.