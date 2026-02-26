Músicas y flores

Concierto de Chuli Solaris, en el Hospital Centro Vivo de Badajoz. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Hace años al salir de casa bien temprano para ir al trabajo me sucedió un hecho poco común. Una cigüeña venía calle abajo dando grandes zancadas antes de emprender el vuelo y pasó tan cerca de mí, que me quedé impactada, tanto, que no pude ni sacar el móvil para inmortalizar el momento, hacerme un selfie y subirlo a las redes. Se hubiera hecho viral.

Las risas en su momento fueron porque mis amigas pensaban que igual estaba embarazada, y era una forma de manifestarse el universo.

No, ni niña ni viaje a París ni nada por el estilo.

Traigo este recuerdo a mi diario porque mi ahijada Celia Rey me dice que en mis textos me ve como una cigüeña que recorre la ciudad los días y muchas noches, para volver al nido de la iglesia de San Andrés, en el que tengo internet y cuento estas cosas mías. Gracias por la metáfora que, como madrinita, te copio.

Ahora tendré que cruzarme con alguna de esas cándidas almas jóvenes que se sienten animales y piensan que ser perro o gata les dará la felicidad que no tienen en esta sociedad que hemos creado y que no les satisface. Ser o no ser ‘therian’, esa es la cuestión.

Quizás debemos criticarles menos y entender qué les lleva a posicionarse a cuatro patas y maullar a la luna.

Mis aventuras para contaros comenzaron el jueves en el Hospi, sí, así llamamos al Hospital Centro Vivo. Para designar un lugar al que vamos con muchísima frecuencia, tres palabras son muchas, y porque si no digo hospital, no recuerdo que allí fue donde operaron de forma negligente al hombre más guapo e importante de mi vida, Tomás, mi padre.

Entonces las habitaciones eran gigantes con muchos enfermos, pasillos eternos y monjas por todas partes…

El jueves quien nos convocaba era Chuli Solaris. Amigo de toda la vida, músico de esa misma vida. Un ser al que hay que querer, y si nos convoca a degustar su nueva propuesta íntima musical, acudimos, porque él pone entusiasmo infinito en todo lo que hace.

Estando en primera fila en su concierto yo miraba haciendo fotos hacia el techo espectacular, que tantos siglos vio pasar y hubo un momento en el que en una de las ventanas se movió una sombra, apenas perceptible a los ojos que no miran con imaginación, pero yo la vi aparecer, y desaparecer. La Dama de Negro iba en busca de otras almas que habitaron este lugar.

Ahora convertidas en espíritus libres, danzaron con los sonidos casi espirituales que con su guitarra, sinte y voz nos contó y cantó su autor.

Chuli, los Primos Djs, Eléctirico dj, Óliver Sáez y Marisol Torres. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Esta vez los silencios en el público, entre los que se encontraban Los Primos Djs, Eléctrico Dj, Oliver Sáez, amigos y amigas, familia del artista, se agradecían y nos regalaban una noche de jueves preciosa.

¡Tan bonito que dedicara el concierto a su madre !

Sin las madres no seríamos, y tenerlas aún cerquita, emociona.

Piedras, pinturas, esculturas, nos bendecían. Para hacer de un Real Hospicio Hospital un Centro Vivo Cultural en el que se dan cita mercados de autor y productos de la tierra, exposiciones innumerables, presentaciones de libros, conferencias, circos de sábados matinales y muchas músicas, han tenido que pasar más de trescientos años, pero qué afortunadas somos de tener un espacio como éste y utilizarlo.

Ya era sábado cuando pasear por el Casco Antiguo se convirtió en un día soleado lleno de flores.

En el Mercado Floral de la plaza Alta. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Veías pasar gente con ramos, plantas, rosas solitarias envueltas en papel transparente.

Encaminada hacia nuestra plaza de Casas Coloradas se animaba el ambiente con migas en el Silencio y churros en la Churrería Aaaaa.

El motivo, no era otro que se celebraba por segunda vez el Mercado Floral.

La primera vez no estaba en Badajoz, pero no quería perderme la oportunidad de mirar la plaza desde otra perspectiva.

Verla llena de colores nuevos, de gente grande y pequeña haciendo talleres que se llenaron en la Asociación de Vecinos, de puestos en los que piensas que sólo vas a encontrar flores y lo que se te ofrecen son postales, plantitas de todos los tamaños con su consejo de cómo conservarlas, centros florales dispuestos de una forma tan original que quieres encargar uno de rosas negras. Conchas nacaradas, inciensos naturales, jarrones originales, decoraciones de croché como el de las abuelas que vuelve convertido en rosas o colgantes para plantas. Y pendientes y collares que tu amiga Susana nos regala como sorpresa-presente.

En los veinte puestos, creo haber contado bien, había ganas de transformar un espacio, que ya es habitual de otros tipos de eventos, en una actividad viva, como las plantas, las flores y el sol, que acompañó para dar luz y calorcito durante toda la mañana.

Enhorabuena a la persona que hace que todo esto sea posible, porque, aunque le gusta actuar con su nombre de Extremenin_topic, es una Marciana de las aguas del Guadiana, que vino de otro planeta mucho más al Norte para realizar propuestas en las que además de ideas innovadoras, pone amor, aunque sea extraterrestre.

Larga vida al Mercado Floral y como dice la canción, ¡Queremos flores, flores! Y si nos las regalas, estaremos encantadas…