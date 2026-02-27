Dos viejos cuadros en la habitación de un hostal de un pueblo del sur de España, de la provincia de Jaén. Por la ventana se divisa un mar de olivos, santo y seña de comarcas marcadas por este cultivo milenario, que hunde sus raíces en las comunidades que llegaron surcando por el Mediterráneo. En ese entorno, dos mujeres de mediana edad se sinceran sobre los sinsabores de sus vidas, que se complican cuando no se supera el duelo de alguien que se ha ido para siempre (la pareja y el hermano de cada una de ellas, respectivamente). En mitad de la conversación, una le pregunta quiénes son, mirando a los individuos que aparecen en los cuadros. La otra le responde: «Tortugas les llamaban. Les decían así a la gente que se iba del pueblo, por las mochilas y porque se lo llevaban todo a cuestas. Y era el año 92 y también se lo decían. Julián, el tortuga.»

Esta escena descrita da título a una de las mejores películas del pasado año en nuestro país, a mi juicio: ‘Los tortuga’, dirigida por Belén Funes. El 2025 ha sido un año fructífero de buenos filmes españoles y, a un día de la entrega de los Premios Goya, quiero pararme en ‘Los tortuga’ (con dos nominaciones), cuyo nombre ya es de por sí sugerente, por aquello de que este reptil sigue resultando fascinante, atrayendo y despertando simpatías, tal vez por su poder simbólico, relacionado con la longevidad, la protección (llevan la casa a cuestas, nos decían de pequeños) y la tenacidad. Pues bien, en este filme deslumbrante y emocional se nos traza la historia de Delia y Anabel, madre e hija, que tratan de sobrevivir en Barcelona con lo que gana la primera como taxista mientras que la inmobiliaria maniobra para echarlas de su hogar. Además, comparten el dolor de una pérdida: la de Julián, amado esposo y padre que ha muerto en un accidente y del que no se habla nada pero cuya ausencia las atenaza, abre un abismo entre ambas. En la forma de hacer cine de Belén Funes abundan los personajes perdedores, a los que se les niega la posibilidad de ofrecerles ninguna oportunidad, como se está haciendo con ese discurso, falso e injusto, de criminalizar a los inmigrantes pobres, que solo vienen a aquí a trabajar y ganar dinero, a mejorar sus condiciones de vida. Lo mismo que hicieron nuestros abuelos, que se fueron de Extremadura y Andalucía a Cataluña o al País Vasco en los años cincuenta. Muchos «tortuga» siguen acarreando, como en los retratos de la película homónima, con sus maletas y sus pocos enseres en las espaldas, soñando con un futuro mejor allende sus fronteras.

Me encanta que el cine español, el que vale la pena, afronte sin miedos estas temáticas, más necesarias que nunca, y que lo haga con sensibilidad y acierto. La llegada de personas migrantes, como los desahucios, no son solo titulares de un periódico. Son hechos que nos conciernen como sociedad, que nos interpelan a actuar para acabar con injusticias. Y el cine es una herramienta fantástica para mostrar estas realidades. Hay quien dice que un guion cinematográfico lo aguanta todo, o casi, que luego está la complejidad, ya conocida, de llevar eso al lenguaje audiovisual. Aunque, si hay algo que merezca la pena ser llevado al cine o a la televisión, y que hemos conocido hace unos días, son esas conversaciones que mantuvo la mujer del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, Carmen Díez, la noche del 23 de febrero de 1981, con diferentes personas, mientras su marido y su patética pandilla secuestraban a los diputados en el Congreso. Los curiosos devaneos del destino han querido que el día en que conocimos estos datos, entre otros, desclasificados por el gobierno, muriese Tejero a los 93 años, sin un atisbo de arrepentimiento. El costumbrismo que desprenden esos diálogos tan berlanguianos que protagoniza la señora de Tejero, imaginémosla por un momento, pegada al auricular durante gran parte de la noche, no tienen desperdicio: «Me lo han dejado tirado como una colilla» o «Es un desgraciao, tonto, si encima lo tachan de loco y de bandolero y sabe Dios». Tales lindezas, que bien podrían haber salido de la mente de guionistas de series como ‘Aquí no hay quien viva’ o ‘La que se avecina’, nos dan idea de su nerviosismo y preocupación por lo que pudiera depararle a su marido y a los suyos, a esa élite ultraderechista y nostálgica de la dictadura franquista y enemiga de los valores democráticos. Sacar a la luz estos documentos, que debería haberse realizado hace ya mucho, servirá no solo como material para chascarrillos, sino también para concienciar más, sobre todo entre nuestros jóvenes, acerca de la importancia que tiene preservar nuestra democracia, con todas sus imperfecciones y mejoras. A su vez, podemos, por qué no, disfrutar de cómo se ha tratado este hecho histórico, el 23F, desde la ficción, con libros como ‘Anatomía de un instante’, del extremeño Javier Cercas; o una pequeña novela, deliciosa y muy recomendable, de Eduardo Mendicutti, que nos plantea el pánico en el que entró esa noche una travesti dicharachera, La Madelón, ante la posibilidad de volver al pasado y perder derechos y libertades. Su título ya lo expresa con gran certidumbre: ‘Una mala noche la tiene cualquiera’, incluso Tejero. La del 23F es historia y la del próximo sábado, con los Goya, nos traerá, a buen seguro, un regusto muy cinematográfico. ¡A disfrutar del cine español y de nuestra democracia!