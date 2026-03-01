Un centenar de trabajadores y familiares de la residencia de mayores La Granadilla de Badajoz se manifestaron el jueves para reclamar más personal, más mantenimiento, más seguridad y más transparencia.

La protesta se producía cuatro días después del incendio ocurrido en las instalaciones. Dos plantas se vieron afectadas: la quinta y la sexta. Ocurrió el domingo, sobre las siete de la tarde. En el centro aún había familiares de los residentes. El fuego se inició y afectó a un espacio común, una salita que resultó prácticamente calcinada. Se encuentra en la planta quinta, donde están usuarios no dependientes, lo que facilitó su evacuación por las escaleras, dado que cuando se produce un incidente de esta característica, una de las primeras recomendaciones es que no se utilicen los ascensores. De haber ocurrido en una planta más baja, con residentes dependientes, desocuparla habría sido mucho más complicado.

Los testigos aseguran que no funcionaron los detectores de humo de la sala donde se originó el fuego. Existen, aunque no saltaron. Como tampoco lo hizo la alarma general. La única que se escuchó fue la que se activa cuando se abre la puerta de emergencia. No existe aún información oficial del motivo del fuego. Hay quien habla de un cigarrillo encendido y hay quienes señalan directamente a un cortocircuito. Los que conocen las instalaciones aseguran que existen enchufes sobrecargados, cables pelados y alargaderas con cableado por el suelo. De ser cierto, el origen eléctrico no sería descabellado.

De momento, nadie ha confirmado cómo ocurrió lo que ocurrió. En la manifestación del jueves, el sentimiento compartido fue que podría haber sido peor. Podría haber sido peor de haber sucedido en una planta de residentes dependientes y de noche, cuando hay menos personal y se han marchado los familiares, que ayudaron en las labores para vaciar las habitaciones. Afortunadamente, no se fue la luz, porque además La Granadilla carece de grupo electrógeno, una deficiencia de extrema gravedad teniendo en cuenta la dependencia que existe del fluido eléctrico en un centro residencial de personas mayores. Cuando se produjo el apagón generalizado se puso de manifiesto la necesidad urgente de contar con grupo electrógeno, pero aún no se ha resuelto. Como no se han resuelto las deficiencias en los sistemas de climatización y de protección de incendios. Existen y la Consejería de Salud y Servicios Sociales, titular de esta residencia, la única pública de Badajoz, es consciente de estas carencias. Tanto que hace un año la consejera, Sara García Espada, anunció una inversión de 1,5 millones de euros. Los trabajos tendrían que haber empezado en enero de este año. No ha sido así y ahora, con lo sucedido, vuelven a retrasarse.

Las deficiencias existen. El pliego de condiciones de la licitación de los trabajos contratados recoge, literalmente, que «la instalación de protección contra incendios no está en condiciones de uso, por antigüedad, por falta de mantenimiento y estado de obsolescencia, por lo que es necesario sustituir algunos elementos y revisar y poner a punto el resto». Es solo un párrafo.

Un recurso tan esencial y sensible como una residencia de mayores debería estar sometida a revisión y mantenimiento constantes. Todos sabemos que la maquinaria de la Administración es lenta, pero no tanto para que se haya llegado a esta situación, que era conocida por quienes la sufren y por los responsables y que se ha hecho pública por un incidente que podría haber tenido graves consecuencias. ¿Podría haber sido peor? Podría haber sido mucho peor. Y podría haber sido mejor: que no se hubiese producido el incendio o que todos los sistemas de alarma y de protección hubiesen funcionado correctamente. Lo pidieron los manifestantes: transparencia. Que alguien explique qué ocurrió y por qué.