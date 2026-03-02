Califas XXII

Podemos entender que, para cumplir con los preceptos necesarios de la oración, para que alcanzara su propósito espiritual, todo musulmán, incluyendo a los califas, debían y deben limpiarse concienzudamente y, por lo tanto, las instalaciones destinadas a este fin eran un complemento indispensable para las mezquitas. El baño -hammam-, para las abluciones mayores; y una sala de aseo -midaa-, para las menores. Ustedes entienden. En el alcázar de Córdoba conservamos, parcialmente, un baño, pero está relativamente separado del mencionado pasadizo elevado, conducente al interior del oratorio. No era difícil suponer la presencia de una obra hidráulica cerca de su acceso. La dificultad residía en situar el punto. Pero la estructura arquitectónica del paso era bastante más compleja.

A lo que sabemos no tenía una sola plataforma, sino dos. Es averiguación reciente. Nos falta la escalera de subida de un nivel al otro. Sí conocemos el modo en que entra a la mezquita, pero está muy modificado y ocupado por parte del archivo de la catedral. Es difícil hacerse una idea. En cualquier caso hay determinados detalles que inciden directamente en la comprensión de las costumbres y actitudes de los soberanos omeyas, desde el momento de su elevación de simples príncipes -emires- a la de cabezas de la comunidad de los creyentes.

Aludí a la compartimentación interna del pasillo, en la planta baja. Hay varios muros, con puertas en medio, que se abrían en direcciones contrapuestas. Formaban pequeñas habitaciones sucesivas. Era una medida de seguridad. Había que abrirlas desde dentro y no desde fuera de cada una. Así, la persona real avanzaba y nadie podía seguirlo en cuanto cruzaba uno de los huecos, porque el siguiente tenía las hojas colocadas para abrirse o cerrase en sentido contrario. Es un curioso y, sin duda, eficaz método. Con muy poca escolta el personaje ingresaba en la sala de oración y, luego del rezo, regresaba a su residencia perfectamente seguro. Esa era la función del primer piso. No sabemos cómo se organizaba el segundo. Sólo que desembocaba en dos habitaciones. Las dos permitían ver la sala por sendas celosías. Justo sobre el espacio de la ‘maqsura’. Lo contaré en la próxima.