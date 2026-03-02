Consejos de uso diario para vivir mejor

Ni mañana ni pasado. El momento es ahora, hoy todas nuestras acciones y medidas, deben ir en una sola dirección: buscar el bienestar, buscar la salud y sobre todo parar en medio de tanto ruido. ¡Empezamos!

Empezaremos el día con un vaso de medio limón en ayunas con agua tibia. Es un hábito saludable que hidrata, estimula la digestión, aporta vitamina C entre otros beneficios pero no podremos desayunar hasta media hora después. Agua tibia y no fría.

Debemos tener en cuenta que hay que hacer las tres comidas: desayuno, comida y cena siempre siempre incluyendo proteínas. Cuántas veces se oyen comentarios como «yo solo tomo fruta para cenar» o «yo solo me tomo una ensalada». ¡Error! Que nos quede muy claro que el consumo de proteínas debe ser en las tres comidas. Como dato os contaremos que una persona necesita 0,8 a 1 gramo por kilo, es decir, una persona de 60 kilos debe consumir al menos 60 gramos de proteína diaria. ¿Me preguntáis que alimentos tienen proteínas? Pues allá vamos: yogur griego natural, leche, huevos, queso, pollo, pavo, pescado, lentejas, garbanzos, guisantes o judías blancas. Debemos incluir alimentos con vitaminas del grupo B, D y alimentos con omega-3 (sardinas, caballa, atún, o aguacate), estos tienen vitaminas del buen humor, favorecen la producción de dopamina.

¿Qué es la dopamina?

La dopamina es un neurotransmisor clave producido en el cerebro que actúa como mensajero químico entre las neuronas. Es algo así como el combustible que necesitan las neuronas para comunicarse entre sí produciendo euforia, buen estado de ánimo, en general sensaciones de bienestar. Ya lo decía Hipócrates, médico griego, que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina.

En cuanto a nuestra higiene y rutina facial debemos hablar de menos es más.

Mejor ducha que baño, es más rápido, higiénico, ecológico y consume menos agua. Atención a los geles de baño. Algo tan tonto como comprar un gel de baño puede resultar algo engorroso. Me explico: siempre la tendencia del consumidor es comprar un gel que ponga PH neutro que es exactamente 7 para entendernos pero ¿a que la imagen en nuestra mente es 5.5? ¿es PH neutro este valor? No. Es ácido, pero nos hemos preguntado si es PH de nuestra piel de la cara y el cuerpo es neutro? Pues, señores, la cara y el cuerpo tiene un PH entre 4.7-5.7 esto es PH ácido. Y nosotros comprando gel de baño neutro, que no es lo que nuestra piel necesita. La primera en la frente y la industria aprovechándose de nuestra ignorancia.

Me pregunto quién le pone el cascabel al gato. ¿Nosotros por ser ignorantes o porque se permite este tipo de publicidad engañosa que lleva a confusión? Porque nos han hecho creer que el PH neutro es el correcto? Será mas barata la producción con tensoactivos? Los tensoactivos son los responsables de la espuma y no, no es este compuesto el que encarece el producto, sino otros que necesitan los geles de PH ácido para que se pueda formular/elaborar que son los que realmente necesitan la piel de nuestra cara y cuerpo. Son unos compuestos que se llaman humectantes tipo glicerina. Son más caros, luego el producto final sería mas caro, por lo tanto no interesa que sepamos. Y esto es en un gel que es intrascendente. Ahora empiezo a entender el juego.

Es bueno dejarse aconsejar por los profesionales de la salud y os ayudemos con lo mejor de nuestros conocimientos.

La rutina facial

En nuestra rutina facial menos es más: mañanas (limpieza, hidratación, protección solar) y noches (limpieza, hidratación).

Volvemos a destacar la compra de un producto que respete el manto lípico de la piel, la capa más externa de ésta, que actúa como primera línea de defensa. Buscaremos un limpiador facial suave, sin detergentes sintéticos agresivos y así también será nuestra crema de hidratación facial adaptada a nuestras necesidades con ceramidas, ácido hialurónico, niacinamida. Nosotros siempre recomendamos antes de la crema facial, un buen sérum antioxidante facial que protegerá la piel del envejecimiento prematuro.

Como producto estrella está la vitamina C. La vitamina C por vía tópica es perfecta para tratar arrugas, falta de luminosidad y manchas, refuerza la producción de colágeno y la función barrera de la piel. Aplicaremos acto seguido nuestra crema facial y sellamos con un buen factor de protección solar, que debe ofrecer una protección alta frente a los rayos UVB y UVA, que son los principales responsables del envejecimiento prematuro y las quemaduras solares.

De forma general os aconsejamos el cuidado físico, cocinar en casa, descansar 7-8 horas, priorizar proteínas en tus comidas así como el cuidado mental, desconectar de las redes sociales, poner límites en tu trabajo, rodearte de aquellos que sumen en tu vida (personas vitaminas), aprender cosas nuevas, leer.

No debemos olvidar ser agradecidos, hablar con las personas que queremos, saber decir no y sobre todo sonreír, reír porque mientras reímos no pensamos, activamos 400 músculos, mejoramos el sistema inmunológico, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. ¡Feliz semana!