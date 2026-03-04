Mejora la productividad, pero no lo suficiente

La productividad empresarial en España aumenta, pero no lo suficiente. Es ese un concepto lastrado siempre por tópicos y errores conceptuales. Las voces críticas de turno tienden a interpretar que la baja productividad endémica de España es consecuencia directa de trabajadores adictos a la máquina del café y a las bajas injustificadas. Pero la realidad es radicalmente distinta. Las jornadas laborales en España tienden a ser más largas que en otros países y los españoles son generalmente profesionales que en nada tienen que envidiar a los de cualquier país. La productividad es más bien problema empresarial. Una empresa alemana no es más productiva por trabajar más y mejor sino porque aquello que produce lo vende a precios y márgenes comerciales superiores. La productividad es un indicador económico que mide la relación entre la cantidad de bienes o servicios producidos y los recursos utilizados para obtenerlos, como el tiempo, el capital o la mano de obra. No es lo mismo vender un automóvil de 15.000 euros que otro por 95.000, pese a que la plantilla necesaria para su producción pueda ser equivalente. La marca que vende el segundo es más productiva. La lucha por la productividad es una batalla eminentemente empresarial, aunque en los costes se incluyen los laborales o energéticos, por ejemplo, de incidencia directa en esa productividad.

El Consejo de la Productividad de España presentó este miércoles su primer informe con recomendaciones para consolidar la mejora de la productividad y creación de empleo. Este órgano independiente, creado en 2024, analiza el comportamiento y los problemas de la productividad en España y señala que el proceso de convergencia con otros países de Europa iniciado en 2022 empieza a dar frutos. El documento señala un crecimiento anual del 1% de la productividad por hora trabajada en el periodo 2022-2025, el doble que durante 2014-2019. El dato es positivo y además ese ritmo de crecimiento de la productividad coincide con una elevada creación de empleo, algo que no había ocurrido con la intensidad actual en la historia reciente de España.

Ingresos

Pese al innegable optimismo del informe, la sensación de la mayoría de ciudadanos es que ingresan menos que hace unas decenas de años. Y el informe detecta también esa tendencia. Los salarios reales apenas han crecido en el conjunto de los últimos 25 años, aunque, desde 2018, el crecimiento acumulado de la remuneración real por hora trabajada (7,7%) ha superado al de la productividad por hora (3,6%), lo que refleja una mejora en los salarios. En esa diferencia ha influido la reforma laboral de 2021 y la subida del salario mínimo.

Contrataciones

Cualquier nueva empresa deberá asumir un proceso duro y tedioso hasta lograr el tránsito hasta su consolidación, y eso si logra en los primeros meses de vida ingresar lo suficiente como para compensar los costes operativos. Regularizar contrataciones es un paso de gigante para cualquier nueva empresa, que normalmente recurrirá a la fórmula de vincular su actividad con autónomos. Tener contratos a jornada completa para una empresa con menos de un año es prueba inequívoca de que ha logrado un hueco en el mercado.

IA

El informe advierte de que una lenta adopción de las tecnologías basadas en inteligencia artificial podría ampliar la brecha de productividad respecto de otras economías avanzadas. Señala que "desde 1995 la baja inversión en capital tecnológico e intangibles ha sido uno de los dos grandes factores —junto a la estructura productiva concentrada en sectores de bajo contenido tecnológico— que más ha contribuido a la desaceleración de la productividad en España". Es de esperar que no se cumpla el conocido recientemente informe Citrini, que alerta de que la implementación masiva de la inteligencia artificial causará un círculo pernicioso de incremento del paro y caída del consumo. Ese análisis señala de alguna manera que las políticas públicas deben vigilar que la revolución de la IA no anime a establecer metas de productividad a base de recortar personal o reducir salarios. Esa situación abriría un gap todavía mayor entre la población ocupada y la que no tiene empleo. Buscar el equilibrio será complejo, pero partiendo de la base de que lo más importante es ofrecer productos y servicios diferenciados y de alta calidad en cualquier sector.

Innovación

El Consejo de la Productividad de España destaca también el capital humano como factor fundamental para la productividad: "La mejora la cualificación de los trabajadores y la calidad de la gestión empresarial es clave para la innovación tecnológica y la adopción de nuevas tecnologías, y puede desatascar cuellos de botella en la disponibilidad de personal especializado en sectores en transformación estructural". Por último, el informe anima a diseñar políticas que maximicen los incentivos a la innovación, con mercados integrados y políticas competitivas, y que protejan y capaciten a los trabajadores para minimizar el coste de los cambios estructurales.

Inversión

La batalla por la productividad parece una nimiedad comparada con la guerra desatada en Irán. Sin embargo, la economía depende no solamente de los altibajos bursátiles o la inversión en activos de cualquier tipo. La inversión empresarial bien hecha y que genera beneficios está aparejada a esa estadística fría de la productividad estatal. La inversión es vector transcendental de la productividad. Y las empresas que más invierten tienden a ser más productivas. La conclusión es que para mejorar la productividad es necesario incentivar la inversión productiva, esa que crea empleos bien pagados relacionados con productos y servicios de alto valor añadido. Empresas y empresarios en el punto de mira.