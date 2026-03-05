Auto-radiografía

Mi abuelo me enseñó que a los sitios se llega saludando, dando los buenos días y presentándose. Así que, entre el pudor de hablar de uno mismo y la necesidad de que me conozcáis un poquino, allá voy.

He trabajado en medios de comunicación local, docencia, diseño gráfico y web, realización y edición de vídeo, creativo publicitario, guionista, camarero, repartiendo publicidad, vendiendo televisores, como técnico de apoyo a la investigación, kitchen porter en Londres y organizando en Francia una exposición de belenes españoles. De lo que ha hecho falta. Para eso mis padres y mi colegio Juventud me enseñaron pronto la clase a la que pertenecía.

Me hice adolescente cantando la canción del Campamento de San Roque un verano en Ávila. Luego estudié en el Bárbara, me gradué en la primera promoción de Comunicación Audiovisual en la Uex (¡qué hornada aquella!) cuando todavía se cambiaban escudos por pesetas en la frontera. Seguro que hemos coincidido en algún ‘sarao’ o te suena mi cara de verme por Badajoz.

Soy nacido en Tenerife por casualidad, pero me considero extremeño y mu de Badajoz, donde vivo desde los 4 años. Macha, para más señas. Mi padre es oliventino, mi madre de San Vicente de Alcántara. Tengo dos hermanos y una hermana. No tengo hijos. Tengo dos perros en custodia compartida a los que no veo todo lo que me gustaría. Cosas de la vida.

Me encanta Badajoz, su gente y su vitalidad espontánea. Veo su potencial, sus virtudes y sus defectos. Soy crítico y autocrítico, a veces demasiado. También soy Carnavalero. 14 años en ‘el Lópe’ con Los Murallitas y 11 años con La callejera de Pardaleras. Y no, no soy familiar del gran Gene García (un abrazo, amigo), aunque me confundan por la calle con él. Será que los dos tenemos esta cara que dios nos ha dao de duendecillo gamberro y vacilón pero buena gente.

Soy más de Badajoz que las vallas perpetuas, los adoquines sueltos que te salpican los bajos, un local comercial vacío en la calle Menacho o una piscina a medio hacer en la margen derecha. También soy el coordinador de IU Badajoz, presidente de la Asociación Extremeña de Solidaridad con Cuba, miembro de la asociación CBD Social Club («pues ya lo dijo dios no solo de pan vive el hombre») y de la Asociación Migrante-Obrera de Extremadura. Colaboro con el Círculo Pacense, el movimiento memorialista y en el Agosto Antifascista cuando la vida me deja. Mi familia es víctima de la represión franquista; a mi bisabuelo aún lo buscamos. Mi abuelo murió con su nombre apuntado en un papel en la cartera.

Vengo de un mundo que ya no existe. Donde los niños jugábamos en la calle sin carteles de ‘prohibido jugar a la pelota’. Donde mis padres se mataron a trabajar, pero un sueldo daba para sacar adelante una familia. Donde costaba llegar a fin de mes, pero daba para pagar la hipoteca y veranear en el pueblo. Donde bajabas a la tienda a hacer los recaos y la señora de la tienda te lo apuntaba (pide tú ahora en el súper que te fíen). Ir al centro era «ir a Badajoz» y aún no existía la autovía a Madrid. Un mundo donde los vecinos se conocían y compartían la sal y la vida. Donde bajabas a la mercería y a la ferretería a comprar para hacer los apaños y el único Merlín que conocías era el mago. Conocías al cartero y en tu calle y en las aledañas no hacía falta que te preguntaran ¿y tú de quién eres? Porque ya lo sabían. Éramos una comunidad, con sus más y sus menos, pero cercana y familiar. Los fines de semana se reunían las pandillas en las esquinas a echar una litrona y aún pasaba el afilador y la barraca con chucherías por la puerta de casa.

La vida no era color de rosa: la heroína hacía estragos, el paro acechaba, la crisis era constante. Me tragué el cuento de que si estudiabas no te faltaría trabajo y, por el camino, he acumulado una experiencia de la que me siento orgulloso.

Mi historia no tiene nada de especial. Te la cuento porque quiero que estemos en confianza. Como en esos barrios donde el vecino era vecino y no enemigo. Desde la confianza se construye. Y en confianza quiero estar contigo, lector de La Crónica de Badajoz, para traer a este rincón algunas reflexiones sobre nuestra ciudad. Con más dudas que certezas. Me equivocaré. Pero siempre en confianza, para si alguna vez me pongo gamberro, me digas como se decía en ese mundo que ya no existe: «cuando vea a tu madre se lo digo».