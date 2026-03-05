Come, ama y cuéntalo

De pequeñas nuestro paraíso infantil era Sanfran, escrito todo junto porque para los modernos de los años 70 que lo frecuentaban era San Paco y para la gente tradicional, San Francisco. Nuestra plaza era un territorio en el que jugar a la comba, a rescatar, al pañuelo, a las cuatro esquinas, aunque nuestra preferida era la que se situaba frente a Simago, esa fuente siempre era Casa… y quien llegaba primero seleccionaba a su equipo.

En esa época éramos clanes familiares los dueños del parque. Cordero, López, Martínez y los Correa, que sólo tenían que mirar por sus ventanas gigantes y ver que ya se rodaba la peli diaria para bajar con la merendilla. Bendita infancia de tardes eternas y qué maravilla de haberla compartido con gente que aún conservamos cerca.

En esa época conocí a Gema Correa, aunque la primera juventud nos llevó por caminos diferentes, un buen día nos volvimos a encontrar.

La culpa no fue del chachachá, la tuvo la primera tele local de nuestra ciudad, Telefrontera.Tienes que venir a colaborar a mi programa me dijo. Y yo, que nunca digo que no a nada, me aventuré a decirle que sin problema. Que contara conmigo para hacer una sección cultural-musical. Una agenda en la que mostraríamos a la gente todos los eventos que se realizaban en nuestra ciudad. Que ya comenzaban a ser muchos.

Gema fue uno de los pilares de Telefrontera Badajoz, y en su programa de tarde-noche contaba la realidad de una ciudad que despegaba esos años en lo audiovisual. Las primeras generaciones de estudiantes de la facultad de Comunicación pasaron por allí, dándole un aire joven a un Badajoz que comenzaba a ser un poquito más moderno.

De lunes a viernes, tardes y noches durante varios años, Gema se colaba en nuestras casas convirtiendo sus magazines en los preferidos del público y en los que todo el mundo quería participar. 'Cerca de ti', 'Al caer la Noche', que hacíamos en directo y 'Luna de Verano'. En esos años nos nació un sobrino musical, Sónar, del que alguna vez os contaré cómo se convirtió en Elefante Sónico.

Ya han pasado más de veinte años en los que Gema se ha convertido en una de las profesionales de los medios de nuestra tierra, más auténtica, con una profesionalidad y estilo únicos.

Desde 'Extremadura, donde quieres estar' como Jefa de una Estación imaginaria en la que la gente entrevistada contaba sus secretos viajeros y 'Vive la tarde', en la que junto a su inseparable Toni Díaz, la hemos visto entretener, animar, contar todo tipo de historias, bailar flamenco, cantar la lotería de navidad y cocinar. Y creo que descubrir el mundo de la gastronomía y todo lo relacionado con ella la marcaron en sus siguientes proyectos.

Productos como el licopeno, potente oxidante que se extrae directamente del tomate, la sedujeron tanto, que junto a dos de sus amigas Mamen González y Blanca Bravo las llevaron a crear la primera marca de cosmética natural con sello de Badajoz que las ha situado entre las marcas de más importantes de nuestro país de su área.

Dar importancia a lo nuestro, descubriendo que un producto tan de las Vegas Bajas de Extremadura se pudiera utilizar para la belleza y cuidado de las personas fue un sueño hecho realidad. Que las apoyara Conesa, una de las primeras marcas de tomate del mundo, que también tiene su origen en nuestra ciudad, un empuje que toda empresa que comienza necesita. Como yo las llamo, Chicas Lycolé, han creado un producto made in Badajoz, LYCOLÉ, que vende por todo el mundo. Al negociar con Mercadona, que tiene unos estándares muy fuertes para crear una línea que se vende en todas sus tiendas, el estrellato.

Nada como un buen gazpacho para nuestro interior y una crema Lycolé para estar guapos y guapas. Que las admiro, lo saben, porque siempre que las veo les digo que las quiero y admiro.

Fue en uno de nuestros últimos encuentros, Entrega de Premios de Empresarios del año 2025, que este diario realiza desde hace ya quince ediciones, en los que Gema me vio mirando con ojos golosos los canapés y me dijo…

- Ese canapé no tiene las propiedades necesarias para que seas feliz esta noche. Te voy a contar yo lo que ese cuerpecito necesita para alcanzar la Felicidad a través de la comida. Mi cara, de “para una noche que me iba a saltar la dieta con todo lo que engorda”. No, hadazul, mi último proyecto se llama COMIDA FELIZ. Coge un vinito blanco, que te lo cuento.

El fin de semana pasado lo ha presentado en la Feria de los y las Mayores, celebrada en Ifeba, por la que han pasado miles de personas, realizando talleres, conciertos, charlas, actividades de todo tipo. Estos días ha estado acompañada de un chef de gran prestigio, Pepe Valadés, Encina de Oro al mejor cocinero 2024. Él, además de cocinar, pionero de los catering de calidad de nuestra tierra, es un apasionado de la música y sé de buena tinta que la coral de Montijo es una de sus debilidades.

Gema y Pepe este fin de semana han dejado, y nunca mejor dicho, el mejor sabor de boca a quienes asistieron a sus presentaciones. ¿Se puede ser feliz gracias a lo que comes? Sí, hasta un 28% se mejora el estado de ánimo. Comprobado con las personas del estudio realizado. Si les sirvo yo de muestreo, con un bol de cerezas del Valle del Jerte me vuelvo loca.

Comer de forma adecuada mejora eso que llamamos las hormonas de la felicidad que desde ahora deben ser nuestras aliadas. Serotonina, dopamina, endorfinas y oxitocina. Todas ellas favorecen distintos aspectos de nuestra salud que nos harán tener una calidad de vida más favorable y una mejor salud mental. Estar bien por dentro es estarlo con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Todo esto junto a la adaptación al entorno natural, al espacio geográfico en el que te sitúes reduce la huella ecológica, con desperdicio cero. Esto último tan importante en el mundo que nos está tocando vivir.

Realizar un desayuno energético, un almuerzo antiestrés y una cena reparadora adecuados a cada persona harán que recuperemos la sonrisa, creando un bienestar emocional que nos hará irnos más felices a la cama, que compartida, con tantas hormonas revolucionadas, seguro que será una maravilla.

Que me matricularé en su proyecto de Escuela Gastronómica de la Felicidad y me haré cocinera como mi madre, fantasía total. Si además la acompañan de una APP, Comida Feliz, para que me ayude en la selección de las comidas, me apuntas ya. En cuanto haya un viaje a cualquiera de esos paraísos naturales en los que combinar menús con sus productos auténticos, allí estaré. Fan total de Comer, Vivir Feliz , Viajar y contarlo.

Espero que a partir de ahora elijamos bien todo aquello que comamos, conjuguemos mucho más el verbo Amar y viajemos siempre hacia la felicidad.

Gracias Gema por la inspiración, siempre.