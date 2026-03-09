50 años del Luis de Morales

Inaugurado en abril de 1976, el CEIP Luis de Morales cumple 50 años, un buen momento para repasar la historia de este colegio público, que es también parte de la historia de la ciudad de Badajoz. Se da la circunstancia de que el responsable de este rincón de Tusitala cumple también los cincuenta este año y, además, fui alumno del Luis de Morales durante la segunda mitad de la década de los ochenta. Para colmo, mis dos hijos cursan sus estudios en este mismo cole, con lo cual tengo ocasión a diario de recordar las vivencias del niño que fui entre los pasillos, las aulas y el patio del colegio Luis de Morales.

Abierto cuando la actual etapa democrática daba sus primeros pasos, ahora nos puede llamar la atención que este centro escolar fuera de los primeros en acoger a niñas y niños por igual, en una época en la que la enseñanza mixta no era la habitual. En el momento de su inauguración, sus instalaciones, que costaron 32 millones de las antiguas pesetas, eran de las más modernas hasta la fecha, ya que disponían de espacios para biblioteca, laboratorios, gimnasio, comedor y cocina, para albergar un máximo de 640 alumnos y alumnas. Como directores, tuvo a sus riendas durante los primeros años a José Gordillo y posteriormente a María Elena Sánchez, que sería relevada después por Pedro Herrera, el cual se mantuvo en la dirección durante más de veinte años, una etapa donde las mejoras en sus instalaciones y los cambios en la enseñanza marcaron el futuro del centro.

La colocación de pistas deportivas en los años 80, así como el hecho de ser el primer colegio de Badajoz en acogerse a la jornada continuada (solo de mañana) en los 90, con la consiguiente oferta de actividades deportivas en horario de tarde, convirtieron al Luis de Morales en un referente a nivel deportivo tanto en la ciudad como regional, en deportes como balonmano, gimnasia rítmica y deportiva, judo o ajedrez, todo ello gracias a maestros de educación física como Don Paco y Doña Puri. En mi caso, es imposible no acordarse de tantas tardes jugando a baloncesto en aquellas pistas, un deporte que sigue estando muy presente en la actualidad, gracias al convenio entre el colegio y el club de baloncesto Vítaly La Mar BCB.

Otro hito importante de aquellos años, ya que permitía la mejora de la conciliación laboral y familiar, fue la puesta en marcha del comedor escolar, impulsado y gestionado por la Asociación de Madres y Padres del Alumnado, labor que continúa hoy, formando así los padres y madres una parte fundamental de la vida diaria del centro, estando especialmente implicados en la alimentación de sus hijos e hijas.

Como librero, no puedo dejar de destacar el esfuerzo del Luis de Morales por fomentar la lectura como pilar fundamental de la educación, gracias a su biblioteca, que fue una de las primeras en incluirse en la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura, llegando a ganar en 2018 el Premio Regional de Fomento de la Lectura en Extremadura en la modalidad de bibliotecas escolares por el proyecto: ‘El espacio: ciencia y ficción’.

En el año 1996 tuvo lugar el mayor cambio en el centro, la implantación del proyecto British Council, por el cual se imparte un currículum integrado español-inglés, haciendo de la enseñanza bilingüe la mayor seña de identidad del Luis de Morales, siendo el único centro de la provincia en disponer de ella. Esto supuso la transformación de la plantilla pasando a estar compuesta por tutores especialistas en inglés y asesores nativos. Por si fuera poco, tras los periodos de Paquita Nárvaez y Pedro García como directores del centro, bajo la actual dirección de Rafael Pérez se han implantado la enseñanza en lengua portuguesa, el aula especializada para el alumnado con Trastorno del Espectro Autista, y el Aula del Futuro, para impulsar las metodologías activas y nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje.

Pero más allá de lo estrictamente académico, el principal objetivo del colegio consiste en inculcar a su alumnado valores fundamentales para el desarrollo de la persona en sociedad, mediante la celebración de diversas actividades, experiencias y excursiones. Entre ellas me permito destacar el Día de la Paz, que en estos tiempos parece tan necesario reivindicar, en un mundo en el que los valores educativos y de convivencia más elementales chocan con el comportamiento de tantos dirigentes políticos y empresariales que impulsan la mentira, el odio y la guerra, y se empeñan en conducirnos al desastre climático.

A los ojos de este antiguo alumno y ahora padre de familia, se percibe en el Luis de Morales un ambiente de colaboración y compromiso entre la comunidad educativa del colegio, una dedicación y un esfuerzo que hace honor a sus 50 años de historia y a las exigencias y dificultades propias de la enseñanza. Siempre habrá aspectos a mejorar en la educación pública, como una mayor inversión para que docentes y alumnado no tengan que soportar en clase las altísimas temperaturas de Badajoz, y el hecho para mí incomprensible, que no ha cambiado en medio siglo, de que la doctrina religiosa esté presente en las aulas. Pero quizá lo fundamental sea no olvidar que aquello que queremos para la infancia debería ser aplicable también a los adultos. Si para nuestros hijos promovemos la igualdad, la diversidad o el compañerismo, y no toleramos actitudes violentas, machistas ni racistas, quizá sea el momento de mantener ese mismo comportamiento entre nosotros, y actuar en consecuencia, y que también nos resulten imprescindibles como adultos la paz, los idiomas ajenos, la lectura, el deporte, la alimentación saludable y el respeto al medio ambiente, por poner como ejemplo los valores mencionados. Con esas premisas, a por otros 50 años.