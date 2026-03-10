Lágrimas o Soledad del Castillo

De autor anónimo, se pensaba que la imagen de la Virgen de las Lágrimas era de finales del siglo XVII. En realidad, es mucho más antigua y creo que ya existía en 1610. Iconográficamente, tanto la patrona como las Lágrimas, tienen su origen en la desaparecida Virgen de la Soledad de Madrid, tallada por el escultor Gaspar Becerra en 1565 a gusto de la reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II. Ambas tienen la cabeza inclinada hacia la derecha y las manos entrelazadas, características típicas de la madrileña y que se extendió por toda España y América. Se diferencian en que las Lágrimas es de «candelero» y la patrona es de talla completa, aunque revestida. La Virgen de las Lágrimas es la dolorosa más antigua que procesiona en la Semana Santa pacense. No solo tiene un gran valor artístico, también histórico para la Semana Santa de Badajoz.

Estoy seguro de que esta Soledad, luego de las Lágrimas, es la que procesionaba el Viernes Santo, al menos desde 1629, desde la iglesia de Santa María del Castillo. Lo hacía en «procesión de sangre», es decir, acompañada de penitentes que se azotaban, como lo hacía la Vera Cruz. La Virgen de las Lágrimas no pertenecía a la Cofradía de Santiago (Santo Entierro), fundada en 1605. Era propiedad, o le daba culto la Cofradía de Nuestra Señora de Gracia, patrona del gremio de los escribanos (notarios) y procuradores de la ciudad, fundada en 1512. La imagen estaría en la capilla del Espíritu Santo, bajo la torre de Santa María del Castillo.

En 1699 el mayordomo y regidores de la cofradía de los escribanos pedían licencia al obispado para que el Viernes Santo estuviera abierta la puerta de la catedral cuando llegase la procesión de la Soledad. Ya estaba fundada la cofradía de la patrona. Esta Virgen de la Soledad, hoy de las Lágrimas, procesionaba antes que la patrona. Así aparece en un documento referente a las procesiones de sangre en 1629: «En las procesiones que se hacen en esta ciudad, una el Jueves Santo en la noche, que sale del Hospital de la Santa Vera Cruz, y otra de Nuestra Señora de la Soledad, que sale de la iglesia parroquial de Santa María del Castillo de esta ciudad el Viernes Santo en la noche». Por tanto, esta Soledad es anterior a la patrona, cuya cofradía fue fundada en 1664. Tras quedar en el olvido, pasaría a la ermita de Santiago entre 1700 y 1736, quizá por los sitios de 1705.

La actual procesión del Rosario de la patrona el Viernes Santo por la noche es relativamente moderna, se instauró en el siglo XIX. Cada una de ellas tenía su día, la patrona el Jueves Santo con el Cristo de la Humildad y Paciencia. La Soledad o Lágrimas el Viernes Santo, curiosamente como ahora lo hace. ¿Si ya existía la primitiva Virgen de la Soledad, hoy de las Lágrimas, por qué encargó el duque de San Germán otra nueva y encima a Nápoles? Quizá por las guerras con Portugal dejase de procesionar temporalmente, pues me extraña que el duque no la conociera. Puede que porque no le dejasen darle culto y encargó la nueva. Todavía en el año 1700 procesionaban ambas imágenes con la advocación de la Soledad, pero las Lágrimas no lo hacía con el Santo Entierro. El convento franciscano de San Gabriel extramuros firmó un contrato en 1700 con los escribanos y procuradores de la Cofradía de Nuestra Señora de Gracia: «Y, asimismo, asistirán a la procesión de la Soledad que sale de dicha parroquia [de Santa María] el Viernes Santo en la noche de cada año, cantando los dichos religiosos el Miserere mei, como es costumbre, y predicarán el sermón antes de salir la procesión».

El cambio de nombre por el de Lágrimas llegaría a partir de 1747, quizá para no confundirlas. Manuel González de la Natividad, hermano de la Cofradía de Santiago, la citaba todavía como Soledad en su testamento y le donaría un retablo: «Contraída la obligación de ejecutar a mis expensas, o con la limosna que adquiera de los fieles, un retablo y camarín en el altar mayor de la referida ermita de Santiago, para colocar en él a la imagen de la soberana Reina de los Cielos, María Santísima de la Soledad, propia de la Cofradía de Señor Santiago, a quien hace cerca de veinte años sirvo». Este retablo podría ser el que posee actualmente.

La verdadera advocación mariana de la Cofradía de Santiago era la de Nuestra Señora del Socorro, cuya imagen llegó a existir al menos hasta el siglo XIX. Es la que originalmente acompañaba al llamado 'Señor del Santo Sepulcro', que es el actual crucificado articulado que se utilizaba como Yacente después de hacer la ceremonia del Descendimiento frente a la ermita de Santiago. Un curioso e importante documento de 1800 cita lo siguiente: «La Santísima Virgen de las Lágrimas estuvo al principio del siglo XVIII en un nicho que se advierte en el día bajo de la puerta por donde entran en la iglesia los santeros. Y desde el año 1736 en adelante, por devoción de sus devotos, tomó aumento su culto y sale desde entonces el Viernes Santo en lugar de la Virgen del Socorro, que era la que salía». Entre estos primeros devotos estuvo el zamorano Miguel Martínez de Vegas, quien luego le regaló la magnífica diadema de plata en 1765 y que todavía posee.

Otro documento de 1800 confirma que a la Virgen de las Lágrimas también se la llamaba de la Soledad. Fue sustraída por varios devotos en 1798. Estos datos también eran desconocidos. Dos hermanos de la Cofradía de Santiago citaban lo siguiente: «Que hace varios años consintió la expresada cofradía que algunos sujetos de esta ciudad e individuos de aquella, por la singular devoción, afecto y ternura que manifestaban tener a la soberana imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas o Soledad del Castillo, perteneciente a dicha cofradía, cuidasen del mayor adorno, decencia y culto, persuadidos los hermanos de aquella época que en adelante no llegará el caso de poderles privar del derecho que les asiste». Así ocurrió, pues estos abusos de los devotos, que algunos ni siquiera eran hermanos de la cofradía, fueron tan graves que acabaron por quitarle la imagen de la Virgen de las Lágrimas y algunos enseres. Se cita más tarde: «que se le reintegre a dicha cofradía la santa imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas, sita en el Castillo de esta ciudad, por los devotos de dicha imagen, quienes la tienen en su poder».

Aunque existe un documento fechado en 1798 que hace referencia a la Virgen de las Lágrimas, probablemente sea de la antigua Virgen del Socorro. Ya era conocido el dato, pero no deja de ser curioso. Juan Tamayo, entonces mayordomo de la Cofradía de Santiago, citaba lo siguiente:«Que entre los años de 1686 hasta el de 1695 fue hecha la imagen de la Virgen de las Lágrimas, a expensas de la Cofradía de Santiago, como consta de los libros de cuentas respectivos a dichos años. Que las manos de la misma imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas fueron hechas por la referida cofradía en el año 1709, para hacer el paso de poner la efigie del cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo en los mismos brazos, cuando se desciende de la cruz en el Viernes Santo. El cual paso se ha hecho desde dicho año hasta el presente, y enseguida la procesión del Entierro de Cristo. Y todo a costa de la dicha Cofradía de Santiago». Creo que era para intentar justificar que la Virgen de las Lágrimas o Soledad era de la Cofradía de Santiago y no de la Nuestra Señora de Gracia.

Los sacerdotes eran muy devotos de la Virgen de las Lágrimas, incluso cuando estuvo temporalmente en el convento de San Francisco en 1829. También los miembros del ayuntamiento, que le quisieron regalar un manto en 1861: «Se dio cuenta de un oficio del señor gobernador de la provincia autorizando a la corporación dar 1.000 reales de la partida de imprevistos, con objeto de comprar un manto a la Virgen de las Lágrimas, y el ayuntamiento acordó quedar enterado».