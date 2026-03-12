M de Marzo, Mujer y Música

El premio al Mejor Evento fue para MUM. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Esta historia comienza hace tres años, cuando Pedro Gallardo, director de ‘La Carne Magazine’, revista de música que se hace desde Cáceres para el mundo, me llamó para que formara parte de unos premios que comenzaban, PME, Premios de la Música Extremeña, formando parte de su jurado.

Tres años después, hemos sido más de cuarenta personas de toda Extremadura, relacionadas con el mundo de la música, las que hemos votado las siguientes categorías: Raíces, Evento Musical, Mejores Banda, Artista, Vídeo, Diseño Gráfico, Producción, Directo, Solista destacado, Álbum o EP, Año Profesional, Banda o Artista Novel, Canción, Revelación y Premio de Honor.

Este año me invitaban a entregar uno de los premios, el de Mejor Evento Musical. Deduzco que saben en Mangurrilandia que la belloteri Torres no se pierde una. De modo que con mis inseparables Ecilda, Claudia y Cristina nos pusimos rumbo a la capital del norte.

Me subía por segunda vez al escenario del Gran Teatro. La primera fue en 2006, para recoger un premio que en el Festival Pop Eye nos daban al Elefante Sónico. Programa de contenidos musicales y culturales que realizábamos con mucho amor un equipo de gente maravillosa, Ruth López, Chechu, Chema, Sandra, José Alberto.

Para la gente más joven que nos lee, fuimos pioneras, pioneros, en hacer que la música llegara a la tele autonómica.

Convertimos El Sónar de Telefrontera Badajoz, en Elefante de músicas para Canal Extremadura. Recorrimos la Alta y la Baja Extremadura realizando reportajes a todas las salas, festivales, propuestas innovadoras.

Veinte años después y desde aquí solicito que en nuestro Canal Extremadura Televisión se haga de verdad un programa de música, sólo de música, en el que se trate a cada banda, solista que participe en él, como merece. Con entrevistas profundas, con actuaciones en directo. Ojalá. Creo que las televisiones públicas, que todas y todos pagamos, deben dedicarse a la gente, de todas las edades y gustos de todo tipo. Sabéis a qué me refiero, ¿no?

Como era la noche del siete de marzo, aproveché que tenía un micro y un llenazo de público increíble para agradecer a la maravillosa Chloé Bird que me presentara como Doña Marisol Torres. Yo sé que la edad es lo que tiene, por eso puse en valor que todos estos años vividos nos han convertido en mujeres espectaculares, por dentro y por fuera, cada día más.

La candidatura ganadora de Mejor Evento fue la MUM, Jornadas de la Música de Extremadura que este año cumplen diez años en Mérida. ¡Enhorabuena! En abril allí estaré y os lo contaré, claro.

Antes de la entrega aproveché mi ‘speech’ (discursito) para mis reivindicaciones.

Pienso que quienes tenemos el privilegio de hablar o escribir en medios de comunicación, debemos agradecer a quienes nos dan la posibilidad de hacerlo y reclamar aquello que consideremos que se puede mejorar.

Y eso hice.

Jugando con las letras de los premios, PME, aposté por la M: M, de Marzo, Mujer y Música.

Reivindicarnos como Mujeres un día antes de la celebración del 8M, en el que las calles las tomamos, no para celebrar y que nos regalen flores, sino para recordar a todas las que nos precedieron en la conquista de derechos, y en contra de los fascismos que parecen emerger y a los que no podemos dejar avanzar. No vamos a dejarles, no. El tiempo de poner pantuflas a los maridos cuando llegaban a casa después del trabajo acabó hace mucho.

M de Mujeres Músicas.

Ya era hora de dejar de ser las novias, para ser líderes de bandas, solistas sin sombras masculinas.

M, de Música. Hacer todo lo posible para que las mujeres y los hombres que se dedican a la música en nuestra Comunidad, no tengan que tener una doble vida para poder vivir de lo que les gusta.

Que haya espacios para poder ensayar en todas las localidades. Becas al estudio y a la formación musical. Ayudas efectivas a la creación artística. Que todas las administraciones favorezcan festivales en los que actuar. No sólo de grandes figuras que vienen a nuestros teatros romanos vive la música.

Desde aquí mi admiración a todas las personas nominadas. Muchas forman parte de mi vida, y otras llegaron con su cariño el sábado por la noche a darme las gracias por decir lo que muchas y muchos de ellos pensaban.

Yo, gracias a la música y la Poesía he sobrevivido a los peores momentos de mi vida, os doy las gracias por hacer que la música made in Extremadura esté adquiriendo el puesto que se merece.

Espero que los PME, continúen, y que las músicas de nuestro territorio sigan acurrucándonos.

"Mis Black Suited Ladies, muy bien acompañados por su manager, Oliver Sáez". / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Mi beso especial para mis Black Suited Ladies que muy bien acompañados por su manager, Oliver Sáez, se están haciendo grandes.

Abrazo para las madres de Sanguijuelas del Guadiana que subieron a recoger el premio de sus hijos y que simbolizan a todas las Madres que hacen posible que sus criaturas puedan alcanzar el sueño de tocar sus creaciones.

El resto de ganadoras y ganadores aquí os los dejo: Acetre, MUM, Gato con Jotas, Willy Wylazo, Nuria Barragán y B&BIMATEN por el ‘Surco de los Días’, The Buzzos, Bambikina, Esther Merino, Javier Pulpo y Alberttiny por ‘Latam’, Sanguijuelas del Guadiana y Luis Pastor.

¡Viva la Música todos los días y todas las noches!

Y asistir a conciertos, comprar discos. Sin el público, sin su apoyo, nada es posible.