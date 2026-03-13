La llave de la despensa

Hay lugares del mundo que parecen irrelevantes en el mapa y sostienen el equilibrio de la vida cotidiana. Pasillos donde la historia no avanza: se concentra.

Entre Irán y la península arábiga se abre uno de ellos. Desde la distancia solo se distingue una franja de mar. Quien lo aborda desde la economía global percibe algo más decisivo: la cerradura de la despensa del mundo.

El Estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los enclaves estratégicos más sensibles del planeta. Por esa vía circula cada día una parte sustancial del petróleo y del gas que sostienen la industria, el transporte y el bienestar de millones de personas.

Su funcionamiento parece rutinario, casi automático. Pero basta una amenaza, un incidente o una maniobra militar para alterar el pulso energético internacional. La mera percepción de riesgo en ese paso basta para provocar oscilaciones en los mercados.

No es necesario que el suministro se interrumpa de forma efectiva: la expectativa de una perturbación basta para provocar movimientos especulativos y reajustes logísticos que terminan trasladándose al conjunto de la economía. No es un conflicto lejano: es una amenaza logística.

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Las tensiones recientes han devuelto al primer plano esa fragilidad.

La siembra de minas navales, los ataques selectivos contra petroleros o el uso de drones no buscan necesariamente paralizar de forma permanente el comercio global.

Persiguen algo más eficaz: introducir incertidumbre y recordar que la prosperidad contemporánea sigue dependiendo de infraestructuras físicas expuestas a la presión de la geopolítica.

Henry Kissinger advirtió que quien controla la energía puede influir en continentes enteros. La afirmación mantiene su vigencia en una economía globalizada que ha multiplicado los flujos financieros y tecnológicos.

La vulnerabilidad de ese corredor no solo preocupa a los países productores de hidrocarburos. También condiciona la planificación militar y diplomática de las grandes potencias, obligadas a garantizar la seguridad de unas rutas de las que depende el funcionamiento ordinario de la economía.

La estabilidad del estrecho se convierte así en un asunto de alcance global, donde confluyen intereses energéticos, comerciales y de influencia geopolítica.

La geografía sigue condicionando la política incluso en la era digital. Cada tensión en ese corredor activa una secuencia conocida: reaccionan los mercados energéticos, aumentan los costes de transporte y producción y el impacto llega a la vida cotidiana. La llave gira lejos la despensa queda cerca.

La transición hacia energías renovables ha reducido parcialmente la dependencia del petróleo, pero no ha eliminado la centralidad estratégica de los hidrocarburos. Durante años coexistirán modelos energéticos distintos, lo que mantendrá la relevancia de los pasos marítimos por los que circulan los hidrocarburos. La geopolítica de la energía no desaparece: se transforma.

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España no queda al margen de esa secuencia. La distancia del Golfo Pérsico no equivale a inmunidad económica. Nuestro país ha diversificado proveedores y avanza en la transición energética, pero sigue expuesta a las oscilaciones del mercado global en el que el petróleo sigue siendo decisivo.

Cada repunte de la tensión termina trasladándose al precio del combustible, al transporte y a la inflación cotidiana que erosiona el poder adquisitivo y el clima social. La llave no gira en nuestras manos, pero sí abre la despensa en la que compramos.

Sectores como el turismo, la logística o la industria agroalimentaria dependen de la estabilidad de los precios energéticos. En una economía abierta, cualquier perturbación prolongada del suministro se convierte en incertidumbre política y económica.

Lo que ocurre en un estrecho remoto puede acabar influyendo en decisiones tan próximas como el gasto público, los salarios o la temperatura social.

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Durante años se habló de un mundo en el que los mapas perderían importancia frente a las redes digitales y financieras. La realidad ha resultado más sobria.

Los hidrocarburos siguen viajando en buques que deben atravesar pasos vulnerables. Las rutas marítimas mantienen una relevancia estratégica que ninguna innovación tecnológica ha conseguido sustituir.

Ormuz simboliza esa persistencia. Un espacio reducido que condiciona la estabilidad de regiones enteras. Una puerta estrecha en una economía cada vez mayor.

Las despensas del mundo están hoy mejor abastecidas que nunca. Pero continúan dependiendo de llaves frágiles y disputadas. Basta una chispa en el Golfo Pérsico. La geografía sigue mandando.