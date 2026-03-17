La ermita y la Cofradía de San José

Se suele fechar la construcción de la ermita de San José en Badajoz a partir del 19 de marzo de 1230, cuando el rey Alfonso IX de León conquista la ciudad a los musulmanes en el día del santo o en fecha cercana. Otros autores dan la fecha de 1228. Dudo de que fuera en esa época, porque lo lógico es que se construyera en el interior de la alcazaba, como el resto de ermitas por seguridad. Sea como fuere, la ermita de la plaza de San José ya existía en siglo XVI. La Cofradía de San José, patrón de los carpinteros, se aprobó el 16 de enero de 1566 por el doctor Soto Calderón, provisor y vicario general del obispado y por el obispoJuan de Rivera.

Sobre la antigüedad de esta y otras cofradías existen datos muy interesantes, como un pleito que tuvo con la de Bótoa a finales del siglo XVII para averiguar cuál era más antigua, algo común en aquella época. Para ello se usó un texto del siglo XVI: «Yo, Bartolomé Rodríguez, notario por autoridad pública, doy fe y verdadero testimonio como hoy, domingo 20 de marzo de 1578, se juntaron nueve cofradías y hermandades para ir en procesión con el cabildo de la Santa Iglesia Catedral de esta dicha ciudad de Badajoz a la ermita de los Santos Mártires, que está extramuros de esta ciudad, e iban en la dicha procesión por sus antigüedades, la más antigua detrás, e iban de la manera siguiente: delante de todas iba la Cofradía y Hermandad de Señor San Miguel, detrás de ella, el estandarte de Nuestra Señora de Bótova y luego, consecuentemente, iba detrás el estandarte y Cofradía de Señor San Antonio, y tras él, la Cofradía de Señor San José, y más atrás la de señor san Pedro, y más atrás la Hermandad y Cofradía de Señor Santo Domingo del Castillo, y más atrás, luego la cofradía y cruz del Hospital de la Cruz y más atrás, luego la cofradía y cruz del Hospital de Nuestra Señora de la Piedad. Y luego, detrás de todas estas dichas cofradías, como la más antigua, iba la Cofradía y Hermandad del Hospital de Nuestra Señora de la Concepción». Se demostró que la de Bótoa se fundó en 1567, por tanto, un año posterior a la de San José. La mencionada cofradía de Santo Domingo era la de la Virgen del Rosario de los Morenos.

La Cofradía de San José se fundó por «los devotos oficiales de carpintería, vecinos de esta ciudad de Badajoz, acatando que el bienaventurado señor san José, esposo de la gloriosa siempre Virgen María, Nuestra Señora, es patrono y abogado de ella y de sus vecinos contra el mal y enfermedad de la pestilencia, para que esta devoción y memoria crezca en los fieles cristianos, sus devotos, vaya en aumento y este bienaventurado santo más principal y particularmente sea venerado y servido con obras santas, pías, de caridad y devoción para que interceda por los fieles».

De sus reglas fundacionales podemos destacar algunos capítulos, en los que se cita «que esta hermandad se hace para gloria de Dios, nuestro Señor, y en honor del bienaventurado san José, cuya fiesta en este ciudad se hace y celebra a 19 días del mes de marzo de cada un año, acordamos y ordenamos que, pues este día es la advocación de esta nuestra hermandad, que los hermanos y cofrades que de ella fueren, sean obligados a solemnizar este fiesta espiritual en esta manera; que las vísperas y día de ella se digan vísperas y misa cantadas del mismo día y fiesta, y que a este oficio diurno se hallen y estén presentes todos los cofrades, a los cuales se les den sus velas. Y para otras cosas que convengan y sean necesarias y para que los señores deán y cabildo de la catedral de esta ciudad el mismo día y fiesta sale con su procesión solemne y va a la iglesia del dicho santo.Y, acabada la misa, los hermanos y cofrades vengan a la iglesia mayor con sus velas a acompañar la procesión del cabildo».

Consideraban a san José «patrono y abogado contras las enfermedades de pestilencia, como siempre se ha hecho, que cuando Dios nuestro Señor fuere servido por nuestros pecados de no visitar y castigar [a] su pueblo y vecinos de esta ciudad, con semejantes enfermedades de pestilencia que a Su Majestad suplicamos por las entrañas de su misericordia e intercesión del bienaventurado san José nos libre de ella. Y que no acaezcan los cofrades y hermanos tenga especialísimo cuidado de hace decir misas y sacrificios y procesiones, plegarias y rogativas con la más devoción que sea posible a nuestro Señor Dios y al bienaventurado santo, que por los méritos de la Pasión de su Hijo preciosísimo Jesucristo, nuestro Señor, y por la intercesión del bienaventurado san José, tengan por bien de alzar la mano de su ira de su pueblo y vecinos de esta ciudad y sea servido no mirar a sus pecados y perdonarlos y no castigarlos según la gravedad de ellos y librarnos de tales plagas y enfermedades».

Los hermanos y cofrades, regidores y oficiales de la cofradía cuidarían de los reparos de la iglesia, con limosnas y otras obras de caridad. Acordaban decir cada mes una misa cantadaen el segundo domingo en la ermita, asistiendo todos los hermanos y cofrades, avisados por el pregonero. El cofrade que no asistiese pagaría ocho maravedíes, salvo legítimo impedimento. Cuando algún hermano y cofrade falleciese, los hermanos y cofrades acompañarían el cuerpo hasta darle sepultura y a decir una misa por su alma el día de la primera fiesta después de su muerte.

En aquella época había una diferencia entre hermano, que podía serlo cualquier vecino(a) de la ciudad, y los cofrades, que solo podían serlo los del gremio de carpinteros.Se reprendería a las personas que juraban por costumbre «encargamos y rogamos a los hermanos y cofrades de esta cofradía no lo hagan, ni tenga por costumbre de jurar. Y cada vez que juraren, tomen para sí una voluntaria devoción y penitencia, como es rezar un padrenuestro y una avemaría, o dar una limosna, para que nuestro Señor les dé gracia [y] que se aparten de este vicio». También prohibirían «ninguna profanidad, como de comidas, bebidas ni de otros ilícitos ni profanos regocijos como antiguamente se solía hacer». Si algún cofrade, regidor u oficial lo hiciera «sea echado de nuestra hermandad y de esta cofradía y no sea más hermano cofrade ni oficial de ella y quede incapaz e inhábil para ello perpetuamente».

Acordaban elegir a seis regidores y a un mayordomo de confianza cada año, hasta el día del santo. Después se reunirían para elegir solo tres regidores nuevos, pues debían quedar tres de los antiguos para enseñar a los nuevos. Si la cofradía no tuviera bienes ni renta, acordaban que cada hermano y cofrade que quisiera asentarse se obligaría a dar de limosna cuatro reales. Estas reglas de la cofradía fueron aprobadas por el Real y Supremo Consejo de Castilla el 5 de mayo de 1803.

San José era patrón de Badajoz, al menos de forma popular. Lo era ya a finales del siglo XVI. Las actas del cabildo catedralicio del 20 de marzo de 1598 citaban lo siguiente: «La fundación de san José, patrón de la ciudad, que cayó en Semana Santa, que la procesión que suele hacerse en su iglesia se haga el último día de Pascua». Parece ser que había grandes festejos en honor de san José, todas las ventanas de las casas se adornaban con flores y ramas verdes y se degustaban dulces fritos, había bailes, romanceros, etc. Las fiestas también atraían a muchos vecinos portugueses. Juan Solano de Figueroa citaba algunos datos interesantes del año 1599. Desde principios de este año se temía por una epidemia de peste, porque ya se hacía notar en las poblaciones cercanas, matando muy deprisa. Tanto el cabildo catedralicio como el municipal toman medidas, colocando camas en la ermita extramuros de San Lázaro y con personas que cuidasen de los enfermos. En el verano ya fue declarada la epidemia en la ciudad, se dotó económicamente al Hospital de la Vera Cruz, creado a partir de 1526, como enfermería.Como era costumbre, se ordenaron procesiones públicas en julio a la parroquia de Santa María del Castillo,«como intercesora de la salud espiritual y corporal», a la ermita de San José, como patrono de la ciudad, y a la de San Roque, como abogado de la peste.

Debió de existir una talla primitiva del santo y quizá, por deterioro, se encarga una nueva en 1604. La realizó el escultor Alonso de Auñón: «un san José de madera de alto de cinco palmos [105 cm] con un Niño Jesús de alto de tres, con sus peanas y diademas y azuela y sierra y a todo punto acabada a vista de oficiales». Cobraría por ella 16 ducados y la entregaría el día de Navidad.

Los dos primeros retablos conocidos que tuvo la ermita se hicieron entre 1637 y 1639 por el carpintero Martín Sánchez, «dos retablos para los altares colaterales al altar mayor, de madera de castaño, de orden corintio, con dos columnas en cada uno de ellos, y con su caja redonda y su venera encima y con su friso y arquitrabe y su frontispicio apuntado». Por ellos se le pagaron 700 reales de vellón.

Hasta ahora se desconocía que la cruz de hierro forjado que existe en la plaza, con base de mármol y granito, fue colocada por orden de la Cofradía de San José. Se aprobó en el cabildo que esta hizo el 6 de agosto de 1631. Se hizo para recordar las cuatro festividades en las cuales se podía ganar indulgencia plenaria visitando la ermita. Así aparece en la peana de mármol: «Día de señor san Joseph, y día de la Exaltación de la Crvz y día de san Estevan y día de san Phelipe y Santiago se gana jvbileo en esta santa casa. Hísose año de 1632».