Café Latino: donde el café es oficio

En Badajoz hay bares que se anuncian y bares que se reconocen. El Café Latino es de los segundos: entras y sabes que estás en un sitio con memoria, de esos que no han vivido persiguiendo la novedad, porque encontraron su lugar hace tiempo. Está en la avenida José María Alcaraz y Alenda, como una esquina del barrio, con esa mezcla de refugio y costumbre que solo dan los locales que han visto pasar décadas. En una ciudad donde el ritmo cambia según la hora y la temporada, el Latino mantiene una temperatura propia: la del sitio al que se va cuando apetece estar bien, sin ruido.

A Domingo lo conocí cuando abrió el Latino. Venía desde León y traía una idea que en Badajoz, en 1997, era casi una declaración: que el café no fuese un trámite, sino un territorio. Él entendía la taza como oficio y como cultura y aquella primera barra ya funcionaba como un pequeño taller. Su carta de cafés -amplia, distinta, inédita entonces por aquí- no era una lista para lucirse: era una invitación a aprender. Domingo no solo servía, explicaba. Ajustaba la recomendación al ánimo del cliente, al frío de la tarde, a si venías con prisa o con sobremesa. Con los años he sido cliente habitual y por eso lo afirmo sin nostalgia impostada: en el Latino el culto al café no es pose, es constancia.

En 2002 llegó el cambio sin ruptura: Domingo se mudó, pero se quedó en la misma avenida, como quien cambia de casa sin cambiar de vida. La dirección puede moverse unos metros, pero la esencia no. Y esa esencia se reconoce en cuanto cruzas la puerta: aquí manda el trato cercano, el ambiente templado, la conversación posible. La clientela es familiar, de barrio, sí, pero también está la otra: quienes no somos de Valdepasillas y, aun así, volvemos porque el bar tiene nombre y apellido. Hay gente que cruza la ciudad para "tomar un café donde Domingo", porque en Badajoz los lugares se sostienen por lo que sirven, pero sobre todo por quien te los sirve.

El Latino se explica también por su atmósfera: música internacional de los 80 y 90, siempre en su punto, acompañando sin ocupar, y una decoración que no es temática, sino personal. Antigüedades, piezas escogidas, objetos que convierten el local en un gabinete sentimental. No es un decorado, es una forma de mirar. El Latino se parece a su dueño en eso: tiene memoria, tiene gusto, tiene una manera propia de colocar el pasado para que sea presente.

Pero el corazón sigue estando en la carta. Aquí el café no se queda en "solo, cortado o con leche". Aquí el café tiene nombre propio: canelado, asturiano, gallego, vasko, quemadillo, bohemio… Nombres que te sacan del piloto automático y te obligan a elegir. En el Latino pedir es confiar. Y para que eso funcione hace falta un ingrediente que no se compra: criterio sostenido durante años y una clientela dispuesta a dejarse llevar. Por eso la frase de Domingo resume el local mejor que cualquier descripción: "gracias por confiar en nuestros gustos con el café". En una barra así, esa gratitud no suena a fórmula, suena a contrato.

La microescena sucede cualquier tarde: entras y te encuentras con gente conocida, saludas y te sumas a la charla; pides un gallego cuando afuera aprieta el fresco y escuchas de fondo a Freddie Mercury. Y, sin darte cuenta, el café deja de ser bebida y vuelve a ser lugar: un sitio donde el tiempo se sienta contigo. A veces basta mirar alrededor: una lámpara antigua, una foto, un tema de Queen y la taza. El Latino no te pide que corras: te propone una pausa. Y en esa pausa, Domingo sigue haciendo lo mismo desde 1997: cuidar el café como quien cuida a su gente.

Yo lo vi desde el principio: Domingo no corría, medía. Miraba la crema, el color, el punto de azúcar y si hacía falta repetía. En aquellos años, pedir un café "con nombre" era salirse del guion. Él lo convirtió en costumbre: que uno supiera si le convenía algo más aromático, más dulce o más tostado; que el café se pareciera al momento. No hay artificio: hay mano. Y esa mano, con el tiempo, educa al barrio y a los de fuera.

Esa manera de trabajar se nota incluso cuando el local está lleno. Hay un modo de apoyar la taza sobre el platillo, de acercarse sin invadir, de preguntar lo justo. Un bar puede tener buena música y buena decoración, pero si no hay oficio, no hay casa. Aquí el oficio es el de Domingo: el que escucha, recomienda, y sostiene la carta día tras día. Por eso, en el Latino, muchos piden con una frase que ya es contraseña: "ponme uno de los tuyos".

Y luego llega la tarde-noche, que en el Latino no es ruptura, sino continuidad. Primero la taza, después la conversación, más tarde, la copa sin que el local pierda su carácter. Se mantiene el tono: charla posible, calma sostenida, esa sensación de que aquí la prisa no manda.

Al final, la importancia del Café Latino no se explica con adjetivos, sino con un hecho simple: la gente vuelve. Vuelven los vecinos, vuelven los habituales y volvemos los que cruzamos la ciudad para saludar a Domingo y sentarnos un rato. En Badajoz hay muchos sitios donde tomar café; pocos donde el café te toma a ti, te coloca en tu sitio y te devuelve la calma. Yo vuelvo también por eso: porque en esta barra el tiempo no se pierde, se comparte. Y porque a veces una amistad se mide así, sin grandes gestos: en la taza que llega a su punto, en la charla que no hace ruido, en la certeza de que, pase lo que pase fuera, mientras Domingo esté al otro lado, el Café Latino seguirá haciendo lo que pocos lugares consiguen: convertir una tarde cualquiera en recuerdo.