¿Qué es poesía? Seguramente muchas de las personas que ahora me estáis leyendo, pensaréis en unas pupilas azules que se clavaron en las vuestras. Cuando acabó el amor que esos ojos te profesaron el dolor llegó y el romanticismo de la época se convirtió en tristeza y melancolía, que seguramente te llevó a dedicar los versos más tristes esa noche a la persona amada. Lo escribiste en un diario que guardas en ese cajón que cuando la primavera está cerca, como hoy, abres y vuelves a ser un poquito más joven e inocente.

Ahora, le hubieras enviado un wasap…y a saber qué habría sucedido.

Los primeros amores-dolores te hicieron más fuerte y ahora cuando oyes la palabra poesía la celebras, y si es domingo y se presenta un libro en 'Le Salon' del Silencio, vas a ejercer de maestra de ceremonias, sin oraciones, pero celebrando versos.

El lunes casi acababa cuando Margot y Mai Saki convertían su local de moda y literatura en la salita de su hogar para acoger la nueva puesta en escena de 'Gibraltar'. Gabriel Moreno, poeta y cantautor gibraltareño y su traductor-editor, Rafael Peñas Cruz, de la editorial Goat Star Books volvían a recitar, cantar, bailar los poemas de su libro. Para Rafa era su tercera visita a Badajoz. Siempre trae bajo el brazo una auténtica joya bilingüe, inglés & español. En esta propuesta se incorporaba el llanito. Variedad lingüística con la mezcla de las lenguas inglesa y española que convirtieron en un juego de espejos cada poema recitado.

Descubrir un Gibraltar de antiguos traficantes, con un poeta que convierte poemas en canciones underground. El desapego de un padre, Inglaterra, que te abandona y una madre, España, que te acoge en su seno, pero en la que te sientes como un hijo no tan querido.

Ser transfronterizo, como la gente Rayana, nos da un carácter diferente. En Gibraltar tienen el llanito y en la Raya, el portuñol.

Magníficas sus dos noches de recital, que podrían haber ocurrido en cualquier garito londinense que los lunes se dedican a la lectura de libros, algunos, aún por publicar y en los que un bar deja de serlo para ser un auditorio con ganas de mucho más. Lunes lleno de amor, poesías, músicas y un poquito de seducción acabó en el Rincón Nazarí, bello escondite para almas de artistas que nos visitan y habitan.

De visita turística con lideresas colombianas. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

El martes freetour, recorrido turístico voluntario, con dos mujeres lideresas colombianas, Nora Saldarriaga y Alexandra Martínez, de la organización Forjando Futuros, que llevan años trabajando en procesos de paz y restitución de tierras en Colombia. Paseos por el Badajoz histórico, en los que yo les relato leyendas y otras historias de mi Badajoz y ellas nos cuentan la forma de organizarse en un territorio en conflicto que está al otro lado del océano, pero en el que los problemas son comunes. Pobreza, desigualdad, auge de derechas extremas, droga, violencia, guerra.

El miércoles sus vivencias las transmitieron a un grupo de personas en el Prestao, de la Fundación Atabal ONGD. Organización que tiene como misión la promoción a través de la cooperación internacional y la educación para la ciudadanía global, de una sociedad que contribuya al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde los términos más relacionados con la sostenibilidad ambiental, social, económica y política.

En su local se realizan muchas actividades a favor de nuestra Comunidad y de la gente migrante que llega y necesita tanto de tantos. Incluso puedes llevarte prestado un objeto o llevar alguno para donar. En la calle de nuestra patrona puedes encontrarles, en el número siete.

Casi sin querer son las nueve de la mañana del domingo. El sol está bastante alto para no ser aún el mes de las flores. Tejados, muchos tejados, ventanas, dos veletas y, al fondo, los Jardines de la Galera.

No veo el imperio gatuno que ha conquistado este oasis en el que puedes perderte junto al árbol del amor, o entre naranjos y limoneros. Las miopes leemos muy bien de cerca, pero de lejos, mejor oímos las campanas que resuenan desde el convento de las Carmelitas, san Andrés y la Catedral.

No salir los sábados te da una entidad de señora bien, señora fetén, que se prepara para no ir a misa, pero sí para ver a las amigas que van a participar en la maratón- media maratón de la ciudad de Badajoz. María Merino y Sole Benítez salen bien temprano desde el Casco Antiguo enfundadas en sus ropas deportivas, y junto a 1.700 personas alcanzaron la meta.

Digo yo que a la gente que fuimos haciendo el recorrido a pie, de San Juan a la Granadilla, también deberían entregarnos un diploma de participación. Que para hacer fotos a nuestra gente que corre, hicimos nuestro propio trayecto sin respirar. Eso sí, nos lo pasamos bomba. Gracias a la gente maravillosa que animaba, a los policías guapos que nos ayudaron a no entorpecer el recorrido, a la barra de refrescos fresquitos instalada en la Granadilla.

Ópera en Elvas. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Y como las de Badajoz somos así, acabamos con música poética en nuestro Elvas en la que una ópera, 'Gianni Schicchi', de Giacomo Puccini realizada en el convento de Sâo Paulo puso broche de oro a la semana.

Para finalizar copio a Gabriel y Rafa su 'Gibraltar': Suéñame ahora, bajo una luna morisca / disuélveme en la noche del sur, / tú sostienes el espejo de mi mente, / enhebras los pétalos de mis sueños / Suéñame ahora/ cuando el océano respira en el mar, / concíbeme de esta navaja gitana / tú ensalzas el verbo inglés / tú me liberas del olvido. / Suéñame ahora / haz pedazos las viejas banderas que un día enarbolaste, / lánzaselos al viento / eres el mercado del deseo / eres el teatro de las convicciones / Suéñame ahora, / diseña mi voz de sonidos sajones, / dame costas y canciones de gaviotas, / eres una visión de totalidad, eres la roca que me soñó.

Feliz Primavera!