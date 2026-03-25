Ciencia y propaganda

Hay dos palabras que han adquirido connotaciones negativas que no se merecen en forma alguna. Veámoslas.

La primera es el carbono, en su formulación concreta de descarbonizar y su uso en el argot político para denotar el abandono de fuentes de energía basadas en la combustión de materias diversas (carbón, petróleo, madera) y su sustitución por otras calificadas como más limpias o menos contaminantes, signifiquen lo que signifiquen los conceptos de limpieza y de contaminación. Este uso está derivando a una percepción negativa, más que percepción una auténtica descalificación de todo lo que tenga que ver con el carbono.

La segunda es el oxígeno, en su capacidad de agente oxidante. En el argot publicitario de los productos relacionados con la belleza y el maquillaje, la higiene personal y el bienestar, todo aquello que tenga que ver con la oxidación es indeseable, malo; todo lo antioxidante es bueno.

Vale, reconozco que es inevitable que el argot político tienda a la hipérbole y que el publicitario pretenda generar percepciones sesgadas que favorezcan la venta de productos no siempre imprescindibles. Que ambos tienen en común el objetivo de crear categorizaciones emocionales, suspensiones de la racionalidad incluso, que justifiquen a unos en su pretensión de gobernar, el argot político, y a otros en su afán de enriquecerse, el publicitario. Viene a ser el teatro que unos y otros tienen que practicar para justificar su existencia. El mundo, la sociedad, incluso el lenguaje funcionan así. Lo llevan haciendo mucho tiempo y no tiene por qué ser motivo de escándalo. Siempre que consigamos todos, individualmente y en conjunto, recordar que el teatro es solo teatro y sepamos distinguirlo de la realidad. No siempre es fácil, sobre todo ante la insistencia y reiteración de los mensajes, del ruido cuyo fin es no dejarnos pensar con claridad.

Volvamos al carbono y al oxígeno. Ambos elementos son la base imprescindible, inevitable, medular, de la vida. Sin oxígeno y carbono en nuestro cuerpo y sin los procesos que desencadenan, moriríamos. El carbono es el eje sobre el que se articula toda la química orgánica, todas las partes de las que consta nuestro cuerpo. Y no sólo de nosotros los humanos, sino de cualquier ser vivo de los que tengamos conocimiento, sean virus, bacterias, plantas o animales. Del oxígeno bastaría decir que si no lo hubiera en la atmósfera nos ahogaríamos, pero no es suficiente. Respiramos para absorber oxígeno, para que pase a la sangre y que los glóbulos rojos lo transporten por todo el cuerpo y lo transfieran a otras células con el fin de que el proceso de oxidación genere la energía que nos mantiene vivitos y coleando. Solo puedo calificar de estupidez generalizada la calificación negativa del carbono y de los procesos oxidantes, pues contraviene todo lo que sabemos, contraviene la ciencia. Lo que es peor, contraviene la vida misma.

Quien vende antioxidantes vende basura intelectual, y quien preconiza descarbonización lo mismo. Salvo que tenga el cuidado de aclarar a qué se está, en realidad, refiriendo: no es lo mismo eliminar el carbono en nuestra alimentación que clausurar una planta térmica que quema carbón y lo llena todo de humo y carbonilla. Pongamos las cosas en su sitio, reivindiquemos que los argots especializados (especialmente el publicitario) no perviertan el lenguaje con el fin de pervertir a la sociedad. Es más, esta perversión tanto del lenguaje como de nuestra percepción de las bases esenciales de la vida y la existencia sólo se propaga para generarnos insatisfacción, pues insatisfechos somos mucho más manipulables en todos los sentidos.

Lo que me recuerda algo que alguien dijo, y lamento no recordar quién: Quien se crea eso del detox es que no prestó atención en clase cuando explicaron el hígado.

Eso, hay que prestar más atención en clase, cuidar el uso del lenguaje y cuando alguien intente vendernos humo, dejar de prestarles atención, que con eso dejarán de darnos la murga y todos bastante más contentos.