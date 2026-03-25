Juani Chicago: oficio heredado, cocina propia

Hay hosteleros que aprenden el oficio por elección y otros por herencia y necesidad. Juani Chicago pertenece a esa estirpe que no se inventa: se continúa. Lleva más de cuarenta años en la hostelería y treinta de ellos en cocina, pero su historia empieza antes de los fogones: empieza en una forma de abrir puertas y sostener rutinas que venían marcadas por la familia.

Sus comienzos, hacia 1986, tienen un punto de obligación y otro de destino. Junto a su hermano José, se vio empujado a seguir el Bar Chicago original en la barriada de la Estación. La familia ya había montado una caseta cerca del acuartelamiento de Bótoa, y el bar —como tantas veces en Badajoz— no era solo un bar: era una manera de ganarse la vida. Los inicios fueron duros, pero mantuvieron una tradición heredada de abuelos y padres: abrir a las seis de la mañana. Ese horario no es una anécdota; es una declaración. En esa hora se reconoce la hostelería que alimenta una ciudad cuando la ciudad todavía bosteza.

La clientela de aquellos años era un mapa social: empleados de RENFE, gente del Merca Badajoz, cazadores, pescadores, y los fines de semana quienes venían de la noche y remataban la madrugada con desayunos. El Chicago original fue durante un tiempo un punto de cruce: trabajo, carretera, feria de madrugada y barra de costumbre. Así estuvieron hasta que una promotora compró el edificio antiguo para levantar nuevas viviendas y, con ellas, un nuevo local. La obra se alargó cerca de dos años y, en ese paréntesis, Juani sostuvo el oficio en la cocina del Hotel Río: seguir trabajando mientras el negocio familiar se reconstruía.

Cuando llegó el nuevo local y abrió el Nuevo Chicago, fue entonces cuando Juani empezó a crecer de verdad como cocinero. Lo hizo junto a su madre, aprendiendo el 'punto' que no se enseña en ninguna escuela: ese que se transmite en voz baja, entre comandas, con el gesto repetido y la exigencia de que las cosas salgan como deben. Allí se hizo cocina y se hizo cocinero, hasta que en 2020 tomó una decisión que cuesta cuando uno viene de un negocio familiar: marcharse.

Lo llamaron de varios restaurantes, pero terminó eligiendo una etapa breve e intensa: la cocina de El Mirador del Guadiana, en el NH Gran Casino. Estuvo seis meses y le bastó para confirmarlo: su siguiente paso era abrir algo propio.

En 2021 junto a su mujer, Maite, y su hijo, Juanlu, abrió su primer local en la calle Cardenal Cisneros. Duraron allí el tiempo suficiente para hacer marca y clientela, y en agosto de 2023 dieron el salto a su ubicación actual, junto al estadio del Viejo Vivero. Nuevo capítulo, misma base: trabajo intenso, crecimiento constante y cocina hecha con esfuerzo.

En la casa actual se nota, desde primera hora, esa tradición de madrugar: aquí el desayuno no es un trámite, es parte del carácter. Manda la tostada: con jamón ibérico, con lomo ibérico, con su punto vegetal, y esa cachuela ibérica que te fija al sitio como lo hacen los bares de verdad. Hay clientela que llega por costumbre y otra que llega por boca a boca: el que viene una mañana, suele repetir. En Juani Chicago el día empieza temprano, y empieza bien.

Porque si hay una idea que define a Juani es la de trayectoria convertida en carta. Trabajan barra y comedor con una propuesta que reúne platos de todo lo aprendido en su camino: cocina con oficio, cocina de casa, cocina que no se disfraza. En la barra, además, puedes pedir medias raciones de casi toda la carta, y eso invita a probar más y a volver con antojo. Y esa personalidad se nota, primero, en lo pequeño: pides la consumición y la barra responde con aperitivos de cazuela —albóndigas en salsa, bacalao extremeño, higaditos, arroces, taquitos de merluza, croquetas—, una rotación que va marcando el pulso del día. Ahí se entiende el bar: en el ir y venir sin ruido, en el pan que se pide sin pensarlo, en la charla a la que te sumas porque el ambiente lo permite. Juani marca el ritmo desde la cocina con una seña y una voz corta, y el servicio vuelve a ganar, incluso cuando el mediodía llena el comedor.

En pescados manda el bacalao, el atún rojo y unos calamares que se han ganado sitio. En carnes, los asados y con salsas de creación propia, de esas que no buscan el truco fácil sino el sello de la casa. Y si hay que ponerle nombres y apellidos al argumento, ahí van algunos: bacalao a la nata con espinacas y gambas, bacalao rebozado con gambones, atún rojo; su wok de pollo con verduras y almendras; croquetas caseras de patatera y manzana caramelizada y unos huevos rotos con colas de gambón y mejillones en salsa thai que explican bien esa mezcla de tradición y atrevimiento medido.

Aquí la cocina tiene una virtud rara: sabe ser contundente sin perder detalle.Quizás porque Juani viene de madrugar, de levantar persianas a oscuras, de servir desayunos cuando todavía no había ciudad. Viene de una cocina donde el oficio se ganaba a pulso y de un negocio familiar donde cada día era un examen. Por eso, cuando hoy lo ves con el bar a tope, no hay aspavientos: hay templanza. Su frase en plena marejada lo resume todo, como lo dicen los que llevan años sacando servicios: "tranquilos que vamos ganando".

El fondo está claro: Juani Chicago no es un bar 'de paso'. Es un lugar al que se vuelve por la cocina y por la persona. Y eso, en Badajoz, es la forma más seria de prestigio. Y en esa casa también se nota el equipo: Maite junto a él en cocina y Juanlu con sus compañeros sostienen sala y ritmo para que la cocina de Juani llegue a mesa caliente, sin perder sonrisa ni barrio.