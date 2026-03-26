Tierra y pan

Las noches de insomnio, esas que nadie nos cuenta cuando la menopausia llega a nuestras vidas, me hace estar anoche desde las tres y media de la mañana escuchando los silencios que me rodean. Una moto lejana, maúlla una gata buscando amor, el camión de la basura…Y como sé que no habrá nada que me haga dormir, pongo en mi nuevo altavoz a Mc Enroe, que espero ver mañana en la sala Off Cultura y le pido que me inspire, que ya lo ha hecho alguna vez en menesteres pasionales.

Asistí el miércoles 18, en las casas Consistoriales, a la charla en la que Miguel Alba Calzado, uno de los arqueólogos más importantes de nuestra Comunidad. Contaba el pasado árabe de nuestra ciudad y David Porrinas González, historiador, hablaba sobre Alfonso IX, rey que conquistó la ciudad a los musulmanes. Este rey no tomó posesión del territorio en marzo, pero una fecha había que ponerle, de modo que san José, que fue nuestro primer patrón.

Yo, que soy mucho más de mezclar y unir y que las únicas conquistas que me gusta celebrar son las de amores correspondidos, me quedo con mi Ibn Marwan. Mucho más apuesto e independentista que don Alfonso, dónde va a parar. Espero que no me lean historiadores reputados y defensores del cristianismo que unió la península, espero que no.

Bien tempranito el viernes y con un grupo de estudiantes y profesoras del IES Reino Aftasí nos fuimos a la inauguración de la exposición de arte joven, JABA, en Évora, Portugal. Los Premios JABA los organizamos la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz desde hace diecinueve años y han pasado chicos y chicas que ahora se dedican, afortunadamente a vivir del arte, o casi.

En la iglesia de San Vicente de Évora. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Si estos días pasas por la futura capital cultural europea 2027, encontrarás las obras de nuestros artistas más jóvenes en la iglesia de San Vicente, en pleno centro histórico. Se puede visitar hasta el 22 de abril, de lunes a sábado, de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.00. Podréis ver 85 obras presentadas al concurso JABA 2025, en las categorías de Fotografía, Fotoperiodismo, Pintura, Audiovisuales, Escultura, Diseño Gráfico y Cómics.

Después la expo pasará por Elvas y Campomayor. Maravilla de ser transfronterizos y de pertenecer a una Eurociudad. Volver a casa con la sonrisa puesta al comprobar cómo el arte multidisciplinar tiene un lenguaje común, el portuñol.

La noche del viernes nuestro Club Conciertos ocupaba por primera vez el Cafetín del López con su propuesta de Íntimos Acústicos. Este espacio está acostumbrado a presentaciones de eventos, ruedas de prensa y a amantes del jazz que cada año en su festival lo convierten en su recinto privado. Ocupado el total del aforo, ochenta personas, para ver a PÁJARO, Las Criaturas. Las guitarras de Andrés Herrera y Raúl Fernández, convertirían la noche de Rock Cofrade en el preámbulo de una semana Santa que llena de tradiciones, se ha convertido en Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Tradicional en estas fechas es probar el plato más dulce de la Santa Semana, las torrijas. Investigando, encuentro que ya se hacían en la época del imperio romano. Me imagino esas noches primaverales de la Lusitania romana a las patricias con sus togas elegantes dejándose seducir por algún centurión chulazo y tomando una “aliterdulcia” en el peristilo del teatro de Emérita Augusta. Algo bueno deben tener las torrijas para que las sigamos comiendo dos mil años después.

El run-run del torrijeo ha llegado este año a la concejalía de Turismo, Fernando Fuentes, tenía que nombrarte de alguna manera, que tras el exitazo del concurso 'Badajoz Ciudad del Desayuno' han querido encontrar la mejor torrija de la ciudad. Como conejillo de indias me tomaron el día de los ensayos en el Casino para probar la suya. Pasada la votación puedo decir que el toque de licor de bellota y canela me encantó, y si te las tomas con un cava de la tierra, redonda la propuesta.

La torrija del Casino. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Postres no tomo casi nunca, porque a mí el pan me gusta tostaíto por la mañana con cosas saladas. Ni qué decir tiene que soy mucho más de tostadas.

Ahora dirán que las funcionarias no perdonamos la media hora del descanso, pero Desayunar es Bello, nuestros desayunos hacen circular la economía, y ya era hora de que ocupasen el lugar que les corresponde.

Vas a comparar nuestras tostadas, con rebanadas de Pan Contigo, tomates de las Vegas Bajas del Guadiana, con jamón ibérico, aceite del campo de Almendral de las Tristancho, o con la cachuela que como dice Jacinto Alcón te quita el sentío… nada que ver. Y si hablamos de migas…no digo más. Lo compruebas nada más dejar Extremadura hacia el norte. O cuando visitas Madrid, que será la capital de España y tendrá mucha “libertad” pero tostadas...

De Pan, Libertad y dignidad sabían los miles de yunteros, que el 25 marzo del 36 ocuparon los campos, que eran suyos y que los terratenientes-señoritos no tardaron en volver a quitarles. Nada como conocer la historia, la que no nos contaron, para defender nuestra tierra. Quizás el Día de Extremadura debería celebrarse cada 25 de marzo y dejar el 8 de septiembre a la Virgencita de Guadalupe, que se merece que sea sólo su Día.

Acabo con un pedacito del poema de Miguel Hernández que cantó Víctor Jara: Que salga del corazón/ De los hombres jornaleros/ Que antes de ser hombres son/ Y han sido niños yunteros.